Las limitaciones que desafían al armado anti Milei: dudas por las PASO y las fronteras de la nueva coalición

Guillermo Michel, Emilio Monzó, Axel Kicillof, Juan Grabois, Pablo Juliano y Miguel Pichetto, figuras opositoras al gobierno de Milei, aparecen en una composición para ilustrar el panorama político actual.

“Cristina va a terminar inventando una lectura política sobre que el contexto electoral pide un candidato de centro derecha, con tal de limar a Axel y plantar otro candidato”, reflexionó un legislador nacional, con pasado en la gestión pública, que mira con recelo los movimientos de Cristina Kirchner. Una hipótesis y una chicana entrelazadas en una sola definición.

La decisión de Sergio Uñac de levantar el perfil buscando una candidatura nacional tiene que ver con esa idea, ya que en el peronismo existe un análisis respecto al eventual apoyo que el sanjuanino recibiría por parte de la ex presidenta, en detrimento de la candidatura de Kicillof, al que el cristinismo duro no logra digerir después de su decisión de emanciparse de la conducción de CFK.

La falta de resolución de la interna bonaerense -sobre todo de la relación de cúpula entre el Gobernador y CFK- mantiene la tensión latente en el peronismo de la provincia, pero también en el interior del país. Ese conflicto no resuelto en su totalidad le da lugar a un sinfín de especulaciones sobre en qué lugar quedarán parados Cristina y Máximo Kirchner respecto a la candidatura del economista que, hasta el momento, es el más plantado en la carrera hacia el 2027.

Kicillof y CFK no se hablan hace varios meses. La relación está rota. Con ella y con la agrupación política que lidera su hijo. Sobre todo con la mesa de conducción del espacio. Por eso hay muchos dirigentes del interior que no terminan de comprender los motivos por los que el Gobernador no rompe la dinámica actual y corre a los funcionarios camporistas que tiene en el gabinete.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

En La Plata la explicación siempre ha sido que no hay motivos reales para despedir a los funcionarios porque tienen buenas gestiones. Y que, si es por una cuestión política, la decisión siempre estará del lado de la organización ultra K. Es decir, que si quieren, se vayan ellos. Kicillof no tiene intenciones de asumir el costo político de esa guerra de guerrillas que se ha instalado en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros seguimos para adelante. Si quieren, que vengan. No vamos a obligar ni a esperar a nadie”, resaltó un funcionario de estrecha relación con el Gobernador.

La relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner es un tema del estado peronista. ¿Cómo se va a resolver? La importancia reside en que entre los dos, sumado a la tracción de los intendentes, concentran un alto porcentaje de votos en el distrito electoral más importante e influyente del país. Si no hay un ordenamiento claro en la provincia, a cualquier proyecto nacional le va a faltar un sustento determinante.

Es imposible saber cómo va a terminar esa historia. Hay muchos dirigentes del peronismo que están convencidos de que la cuestión política de ese vínculo está en un segundo plano. Que existe un traba emocional que impide que el nude de desate. De ambos lados. Y que no hay que subestimar esa situación donde los sentimientos se estremezclan con la política porque, en definitiva, son parte de la vida misma.

Kicillof está dispuesto a afrontar un proceso de internas en el peronismo. Sea con un candidato de otro sector del espacio o con uno de afuera, si es que terminan formando parte de una gran coalición. En La Plata sostienen que lo que verdaderamente extendería los límites de una alianza para enfrentar a Milei es que la la competencia sea el salvoconducto para que otros sectores de la oposición ingresen a una nueva coalición y se acomoden detrás de un candidato que los represente.

Los dirigentes de Provincias Unidas (RS Fotos)

Ese proceso de ordenamiento es muy complejo a esta altura del año. Sobre todo porque los gobernadores que integran Provincias Unidas planifican el desdoblamiento en sus elecciones provinciales y hoy, más allá de tener vínculo institucional con Kicillof, no están decididos a ser parte de un armado anti Milei. El foco central está puesto puertas adentro de sus provincias para buscar la reelección.

Cómo a los sectores con volumen que están afuera de Unión por la Patria es otra de las limitaciones que el peronismo debe resolver, para no solo aspirar a concentrar el voto enojo contra Milei, sino también generar un cambio de identidad y la construcción de una plataforma consensuada, que realmente signifique un cambio respecto a las propuestas electorales del 2019 y el 2023.

Tensiones existirán en forma constante durante todo el proceso de organización. A un sector de Provincias Unidas, que tiene voluntad de formar parte de una coalición, no le gustó nada la foto de Miguel Pichetto y Emilio Monzó con el grupo de legisladores bonaerenses que eran parte de La Libertad Avanza (LLA).

Existe una decisión en el peronismo de tratar de evitar, todo lo que se pueda, la atomización del espacio opositor. Y para eso hace falta abrazar a dirigentes que vienen de otros espacios políticos, por más chicos o poco representativos que sean. Todos son votos y manos en el ámbito parlamentario.

Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó junto a miembros del bloque Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense

Los extremos serán parte del problema de convivencia. ¿Pueden integrar la misma coalición Pichetto y Grabois? ¿Emilio Monzó y Florencia Carignano? ¿Pablo Juliano y “Paco” Manrique? Los nombres propios son la cara de las ideas y las formas que representan. La articulación de tantas voluntades disímiles necesita de una ingeniera cuidadosa y armoniosa para que la propuesta no termine siendo un amontamiento de dirigentes a los que solo los une la oposición a Milei.

¿Hasta dónde está dispuesto a construir el cristinismo? ¿Qué prejuicios y diferencias puede romper? Tal vez uno de los temas más importantes que debe afrontar ese sector del peronismo es la la posibilidad de forjar una reconciliación entre el sector más duro del kirchnerismo y los gobernadores del norte que se acercaron a Milei, pero que juran y perjuran que no serán parte del esquema libertario cuando llegue el momento de las elecciones.

Para La Cámpora, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil son traidores al movimiento justicialista, y funcionales a las políticas libertarias. Para el armado del peronismo federal donde están Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, a esos gobernadores hay que abrazarlos nuevamente. Entenderlos, evitar confrontarlos y tratar de, con cintura política, asegurarles un lugar dentro del esquema opositor.

Ese grupo se junta todas las semanas y trabaja, rosca política mediante, para darle volumen al esquema federal. El jueves de esta semana hubo un encuentro del que participaron Michel, Tolosa Paz, principales impulsores, y los legisladores Juan Pablo Luque (Chubut), Emir Félix (Mendoza) y Moira Lanesán Sancho (Santa Cruz), junto al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, que se sumó al grupo. La intención es darle una identidad bien federal, con nombres propios de todas las provincias. Amplitud pero, sobre todo, representatividad nacional.

El espacio federal empezó a sumar dirigentes de distintos puntos del país, como el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso

Uñac es la única figura del interior que se mostró con predisposición clara a diagramar una candidatura. No tiene la base política que formó Kicillof con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), por eso hay quienes creen que su nombre se podría terminar insertando en un esquema de los que se arma en paralelo, como el de los legisladores federales o el del kirchnerismo. Todo es incipiente.

Un hombre de la rosca política empezó a puntear nombres del conurbano para ser un eventual candidato a gobernador de Uñac, entendiendo que un proyecto que salga del interior, tiene que tener una base en la provincia de Buenos Aires. Especialmente en el conurbano. “Hay que buscar intendentes que hayan ganado bien en su distrito y que no estén alineados al MDF. Nardini es una buena opción”, reflexionó. El intendente de Malvinas Argentinas es uno de los que mejor le fue en las últimas elecciones. Ganó en su distrito con el 68% de los votos.

Hay un sinfín de interrogantes que se abren dentro del armado opositor. El más inmediato tiene que ver con las PASO y la iniciativa del gobierno nacional para eliminarlas. En ese sentido, el peronismo tiene por delante una discusión estratégica. Hay disintas miradas sobre qué hacer con las elecciones primarias y con su verdadera utilidad. El primer paso es tratar de tener una postura que se abarcativa de la mayoría de los sectores y que tenga sustento. Un primer desafío complejo.

Hay gobernadores del PJ y legisladores del interior que quieren las PASO. Hay sectores como el Frente Renovador, donde no están seguros de su verdadera utilidad, y hay otros espacios como Patria Grande donde creen que es la forma de contener representaciones diferentes y legitimarlas a través del voto. Hay distintas posturas que se están cotejando en las reuniones de rosca política que tiene todo el arco opositor.