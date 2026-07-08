Política

El gobierno evalúa un viaje de Javier Milei al Reino Unido para fin de año: el trasfondo de la visita y el roce diplomático por Malvinas

La Casa Rosada sostiene que la visita podría incluir una agenda en Londres vinculada a foros y rondas con el sector privado, aunque por ahora el formato se mantiene abierto y sin definiciones oficiales

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Javier Milei en CPAC. REUTERS/Brian Snyder
Javier Milei en CPAC. REUTERS/Brian Snyder

El presidente Javier Milei tiene intenciones de viajar al Reino Unido para el último trimestre del año, afirmaron fuentes gubernamentales a Infobae. Se trata de una posibilidad que viene evaluando al menos desde el año pasado, cuando surgieron los primeros trascendidos de un posible encuentro con el primer ministro Keir Starmer.

Aun así, en la administración libertaria marcan que el sentido del viaje tendría un matiz respecto de versiones anteriores. Y es que en Casa Rosada reconocieron que está la idea de planificar un “Argentina Week” en Londres, similar al que se hizo en marzo de este año en Nueva York y al que se realizará en París a finales de septiembre.

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“Está previsto que haya un viaje a Londres a fin de año”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae. Sobre la posibilidad de hacer una serie de jornadas empresariales en la capital londinense, una importante fuente del ámbito diplomático argentino marcó: “Entiendo que hay un proyecto de hacer algo en algún momento en Londres, pero es algo a definir. Lo de Londres es para una conferencia que no es argentina, específicamente”. Eso sí, no negaron que el Presidente busque encuadrar su viaje bajo un formato más económico y que pueda llevar a realizar un evento más grande. La embajadora en ese país es Mariana Plaza.

Por el momento, las prioridades están en la semana argentina en París, a la cual ya la describen como “potente”.

La base de un acuerdo comercial entre ambos países está desde el 2019 y el contexto político está en la declaración conjunta del 13/9/2016, el denominado “Acuerdo Foradori-Duncan”. Este fue dado por finaliazado por la Cancillería durante la administración de Santiago Cafiero bajo los argumentos de que el Reino Unido utilizó ese marco para realizar “actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina, a la vez de que “el Gobierno británico se ha negado sistemáticamente a reanudar las negociaciones de soberanía”. La gestión actual busca retomar esos lazos.

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“La posible Argentina Week tiene si sentido la semana argentina, cuya agenda en materia de inversiones (London Metal Exchange -LME- y Stock Exchange) y comercio se vieron y generaron contactos durante las misiones comerciales que organizó la BritCham Argentina en años anteriores”, afirmó una fuente diplomática a Infobae. Es altamente probable que se estén evaluando acuerdos comerciales para los años próximos.

Milei viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week París, un evento que reunirá a ministros, gobernadores y los principales empresarios del país con inversores europeos, y en el que se espera que mantenga un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron.

El presidente Javier Milei se reunió con el presidente de Francia Emmanuel Macron
El presidente Javier Milei reunido con el presidente de Francia Emmanuel Macron en 2025

El anuncio más resonante en el marco de la Argentina Week París lo hizo el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien informó que Milei y el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, recibirán un reconocimiento del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta.

En declaraciones a Radio Mitre, Sielecki describió la Argentina Week París como “una suerte de mundial de las inversiones para la Argentina”. El embajador explicó que la idea es reunir a los empresarios más relevantes de los sectores más dinámicos de la economía argentina —energía, minería, agroindustria, infraestructura— con los actores más pujantes de la economía francesa y europea, con el objetivo concreto de acelerar el flujo de inversiones hacia el país. “Son empresas que están llegando, que están desembarcando, que están creando empleo”, afirmó. A diferencia de la jornada en Nueva York, este evento en particular estaría más orientado a la economía real y la inversión industrial.

El viaje que Milei pretende hacer al Reino Unido no se produce en un vacío. El gobierno de Javier Milei intentó mejorar los vínculos con Londres a través de conversaciones informales sobre cooperación en defensa iniciadas en 2025, con el objetivo de levantar las restricciones británicas a la venta de armas a Argentina. No obstante, días atrás el medio británico Financial Times describió que esos acercamientos quedaron estancados por los sucesivos cambios de liderazgo en los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa argentinos.

El detonante más reciente de las fricciones bilaterales es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Milei calificó en abril la iniciativa como un intento “unilateral e ilegítimo” de apropiarse de recursos que pertenecen a Argentina, y prometió acciones diplomáticas para frenarlo.

Algunos funcionarios argentinos advierten sobre una posible impugnación ante tribunales internacionales, respaldada en una resolución de la ONU que prohíbe modificaciones unilaterales del statu quo en las islas. Pesa el antecedente de 2011 —cuando Argentina logró que sus vecinos bloquearan buques con bandera malvinense— mantiene vivo el riesgo de presión regional.

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