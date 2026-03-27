Una funcionaria clave en el juicio por YPF afirmó que “fue importante el apoyo de EEUU” porque “le da volumen al argumento”

María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, habló de la histórica decisión que favoreció a la Argentina. “El principal argumento del fallo es que Preska interpretó mal el derecho argentino”, sentenció.

La reciente resolución judicial en el caso YPF generó una oleada de reacciones en el entorno gubernamental argentino. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, subrayó la trascendencia del respaldo internacional, al puntualizar que “fue importante el apoyo de EEUU porque le da volumen al argumento”. Según explicó la funcionaria, la confluencia de apoyos del mismo país norteamericano, Italia y Francia sumó densidad jurídica al expediente.

La funcionaria detalló que el expediente todavía puede experimentar nuevos movimientos. “Boufourd puede presentar en la instancia de Cámara que sea revisado por el panel de jueces que integran la Cámara o pueden ir también a la Corte”, señaló, en referencia a los posibles recursos procesales, en diálogo con la señal TN.

Además, añadió que, aunque la probabilidad de obtener el fallo favorable era de apenas el 15%, ese escenario ahora se invierte para la otra parte. Bajo esa premisa, enfatizó la decisión oficial de “ser cautelosos, seguir trabajando con profesionalismo y discreción”.

María Ibarzabal Murphy

El foco de la controversia giró en torno a la interpretación de la legislación argentina por parte del tribunal. De acuerdo con lo expresado por Ibarzabal Murphy, “el principal argumento del fallo es que Preska interpretó mal el derecho argentino”. Esta consideración, según la funcionaria, podría desalentar una intervención de la Corte, aunque advirtió que solo se trata de hipótesis y el panorama legal todavía permanece abierto.

La atmósfera en el Ejecutivo al conocerse la noticia reflejó la magnitud del acontecimiento. “Lo celebramos mucho puertas adentro, hubo brindis en Casa Rosada. Al momento de enterarnos, no nos animábamos a creerlo y queríamos leer y releer la sentencia. La emoción fue total. Nuestros abogados americanos les avisaron a la gente de la Procuración y me llamaron urgente”, aseguró Ibarzabal Murphy.

Lo que ocurrió en Nueva York esta mañana fue que la Corte de Apelaciones neoyorquina anuló el fallo contra Argentina por expropiación de YPF. El juicio, que lleva más de diez años, obligaba al país a pagar unos USD 16.000 millones, una condena impuesta por Loretta Preska.

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Loretta Preska (Reuters)

Las reacciones en el oficialismo no tardaron en llegar. El presidente Javier Milei compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de X en el que celebró el fallo y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en un acto en el Centro de Formación de Capital Humano.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, escribió en una publicación.

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner", remató contra el gobernador.

Horas más tarde, en diálogo con Infobae en Vivo, Kicillof le respondió al Presidente. “Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei”, dijo, y luego agregó: “Se equivocó muy feo, muy fuerte, no sé si la va a arreglar siguiendo con los insultos. Le daba la razón a quienes demandaban a la Argentina y no tenían razón. La defensa argentina siguió por la misma línea que tenía y Milei defendía a los fondos buitres para insultarme a mí”.