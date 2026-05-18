Economía

Para Melconian “la economía está trabada” y el Gobierno “no tiene por dónde arrancar”

El ex presidente del Banco Nación considera que la economía argentina enfrenta un bloqueo estructural y advierte que las políticas actuales no ofrecen soluciones para la inflación ni para la reactivación

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El economista advirtió que la gestión oficialista solo administra emergencias financieras y que, sin cambios de rumbo, el estancamiento persistirá
El economista advirtió que la gestión oficialista solo administra emergencias financieras y que, sin cambios de rumbo, el estancamiento persistirá

Carlos Melconian alertó sobre la parálisis de la economía argentina al vincular la falta de confianza política con un diagnóstico adverso sobre la estrategia oficialista. Según declaró el ex presidente del Banco Nación en diálogo con Radio Mitre, el modelo económico basado en la ortodoxia fiscal y monetaria se encuentra obstruido, sin perspectivas claras para reactivar la actividad ni reducir la inflación. Melconian planteó que las eventuales buenas noticias puntuales no modificarán el estancamiento y recomendó un cambio doctrinario antes de que el deterioro social y financiero se agrave.

Durante la entrevista, Melconian describió que la economía nacional “está trabada, trabada es la palabra” y que el equipo económico solo aspira a un “premio consuelo: administrar flujos financieros críticos”. De acuerdo, el Gobierno se limita a controlar el pago de la deuda y contener el dólar, mientras indicadores como el nivel de actividad, la inflación y los salarios permanecen relegados a una condición aspiracional. “El sistema bancario, el crédito, la tasa de interés, el salario, la cuota. No tiene por dónde arrancar esto, porque está obstruido”, enfatizó el economista.

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La tensión señalada por Melconian radica en lo que definió como un callejón conceptual, técnico y político en la gestión económica. Según el ex funcionario, “la herencia fue tan pesada que intentar un plan de estabilidad con una política ortodoxa clásica como la que ejerce este Gobierno es de muy dudoso éxito”. El economista identificó una serie de obstáculos acumulados: primero, un “vendaval de crédito” en la segunda mitad de 2024, seguido por la apertura del cepo cambiario en abril de 2025, hasta que la tasa de interés escaló a niveles que calificó de “confiscatorios”.

Consultado por el impacto de las disputas políticas internas, Melconian sostuvo que la confianza se transformó en un factor decisivo que agrava la fragilidad actual. “Cuando la economía era una bala o andaba bien, esas cuestiones impactan menos. Entonces, hoy impactan mucho porque encima la economía no anda bien”, afirmó. El economista insistió en la necesidad de reformas conceptuales urgentes para evitar que el Congreso avance con normas que licuen estructuras económicas: “Antes de que se cuelen barbaridades licuadoras, mejor que el Milton Keynes o el John Maynard Friedman lo haga el propio gobierno”.

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Melconian sostuvo que “la economía está trabada” y advirtió que el plan económico de Milei, basado en la ortodoxia fiscal y monetaria, no logra destrabar los principales motores del crecimiento (Reuters)
Melconian sostuvo que “la economía está trabada” y advirtió que el plan económico de Milei, basado en la ortodoxia fiscal y monetaria, no logra destrabar los principales motores del crecimiento (Reuters)

Respecto a la desaceleración inflacionaria, abril cerró con un 2,6% y proyecciones de mayo en descenso, pero Melconian desestimó que las mejoras mensuales alteren el cuadro de fondo. “Que abril dé dos seis y que mayo dé abajo de eso no cambia lo que hemos venido hablando. Va a ser que en lugar de treinta y uno dos, da veintinueve nueve. No cambia”, señaló. El economista advirtió que el entusiasmo oficial ignora la persistencia de los obstáculos para la reactivación y la falta de corrección de los fundamentos.

En relación con la política cambiaria, Melconian cuestionó la apertura de la venta de dólares en abril para personas humanas. “Fue un error haber abierto a las personas humanas la venta de dólares en abril”, comparó, y lo asimiló a “sacar al jugador de fútbol operado de la rodilla antes de tiempo a jugar la final”. Según el ex funcionario, en un esquema bimonetario, este tipo de movimientos sin un régimen cambiario-monetario definido termina amplificando la vulnerabilidad.

“No hay régimen cambiario y monetario”, agregó Melconian en declaraciones recogidas por Mitre. Según el economista, la consecuencia son expectativas inestables y una brecha creciente entre las necesidades sociales y las respuestas de la política económica.

Ante la consulta sobre la posibilidad de un estallido como los vividos en otros ciclos, Melconian descartó una crisis abrupta gracias al superávit fiscal y los ingresos energéticos provenientes de Vaca Muerta, aunque aclaró que estos factores no alcanzan si la baja de la inflación y la reactivación siguen siendo solo aspiraciones. “Por obra y gracia del Espíritu Santo eso no va a venir, y mucho menos va a venir por el formato filosófico que tiene el Gobierno en la cabeza”, sostuvo.

Al cierre de la entrevista, Melconian resumió su visión sobre el motor exportador: “El motor de la exportación es muy lento y es muy bienvenido en materia de divisas, pero hasta ahí”. El ex presidente del Banco Nación instó a repensar la estrategia oficial y distinguir entre los indicadores coyunturales y el problema estructural: la obstrucción de los canales económicos básicos y la urgencia de una conducción técnica con capacidad de anticipar y responder a nuevas crisis.

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