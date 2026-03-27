Política

Javier Milei celebró el fallo de la justicia de EEUU sobre YPF: “Es el mayor logro jurídico de la historia”

“Ganamos”, señaló el Presidente luego de conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario

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Javier Milei en Centro de Formación de Capital Humano

Ganamos el juicio de YPF”, señaló Javier Milei, tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario por la expropiación de la petrolera.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco mas de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, señaló.

En la misma sintonía se manifestó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger: “Felicitaciones presidente Javier Milei: su liderazgo y visión fueron cruciales. Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Heroes!”.

La expropiación de YPF se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en los últimas semanas a favor de Argentina.

El gran perdedor de esta causa es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará. Comparado por muchos con un fondo buitre por su accionar, este este bufete, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento.

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