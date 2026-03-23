Martín Yeza: “En 2023 fuimos separados con LLA en Buenos Aires y ganó Kicillof, ese error no puede repetirse”

El diputado nacional Martín Yeza, junto al ex presidente Mauricio Macri

El diputado nacional Martín Yeza fue uno de los oradores que tuvo el encuentro que encabezó el ex presidente Mauricio Macri el pasado jueves en Parque Norte para relanzar al PRO. Fue, en términos discursivos, un acto autoreinvindicativo para enviar una señal hacia adentro, pero también hacia afuera y decir: “No estamos muertos”.

“En la Argentina, la política ya no tiene el monopolio del cambio”, señaló el legislador a Infobae. Además, se refirió al rol de Mauricio Macri, los rumores que lo posicionan como un eventual candidato en 2027 y coincidió con el diagnóstico de Cristian Ritondo de mantener el acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“Vivimos recientemente una experiencia relevante: la provincia no tiene balotaje, por lo que resulta difícil imaginar volver a presentarnos divididos. En 2023, al concurrir separados de La Libertad Avanza, distribuimos los votos opositores y no pudimos ganarle a Axel Kicillof. Ese error no puede repetirse“, aseguró.

Yeza fue uno de los oradores del acto que encabezó Macri el pasado jueves en Parque Norte para relanzar al PRO

¿Qué es el próximo paso? ¿Cómo hay que interpretar el discurso de Mauricio Macri?

Tiene que ver con una manera de concebir el partido: el PRO elige no hacer vampirismo político, como hacen otras fuerzas cada vez que un gobierno enfrenta una dificultad. En vez de actuar así, estamos enfocados en mantener el cambio y trabajar en la agenda futura que creemos necesaria. Aprendimos que resistir por sí solo no alcanza, hay que construir los siguientes pasos.

¿Es un mensaje pensando en las elecciones del año que viene?

Si solo se trata de juntarse para ganar elecciones, la Argentina ya tiene una propuesta así en el peronismo, con figuras como Juan Grabois y Sergio Massa en expresiones casi contradictorias. Nosotros, en el PRO, priorizamos el propósito sobre el método: el para qué es más importante que el cómo, aunque debemos también ser competitivos electoralmente. No desconocemos que elegimos acompañar al gobierno del presidente Milei desde el ballotage 2023, no solo en apoyo a él sino por los millones de argentinos que desean dejar atrás la crisis y entrar en un proceso de crecimiento económico. Decidimos hacer un sacrificio de corto plazo como partido político, y coincido con algo que destacaron tanto Mauricio como Ritondo: no seremos ni oposición ni funcionales al retorno del populismo.

Mauricio Macri cerró el acto del PRO en Parque Norte, el pasado jueves (Fotografía: Mauricio Macri)

¿Hay lugar en un escenario de gran polarización?

Siempre habrá público para propuestas como la nuestra. Empecé bromeando sobre cómo nuestro partido, en vez de hablar de próceres o dictaduras, puede iniciar un acto político discutiendo infraestructura con un ingeniero, geopolítica o inteligencia artificial. El PRO mantendrá seriedad y formalidad, centrado en temas importantes aunque no generen gran volumen electoral. Hay demasiados políticos que solo quieren ser candidatos, pero en el Congreso veo que muchos carecen de la preparación necesaria.

¿Van a presentar candidatos en las elecciones del año que viene?

En la provincia de Buenos Aires vivimos recientemente una experiencia relevante: la provincia no tiene balotaje, por lo que resulta difícil imaginar volver a presentarnos divididos. En 2023, al concurrir separados de La Libertad Avanza, distribuimos los votos opositores y no pudimos ganarle a Axel Kicillof. Ese error no puede repetirse porque el 40 % de los argentinos reside en Buenos Aires. Es complejo gobernar el país si la provincia más poblada sigue otro rumbo. De cara a una disputa presidencial, dependerá de cómo lleguemos; no hay un destino manifiesto. Muchos trabajamos para que la reunión de ayer marque el inicio de una regularidad y que el partido recupere vitalidad interna para consolidarse como una opción profesional para quienes buscan una fuerza como la nuestra.

En medio de las especulaciones, su nombre suena como uno de los posibles candidatos...

No creo tener las características necesarias para serlo. Cuando acompañé en 2023 a Patricia Bullrich al debate presidencial, tomé la decisión de prepararme al máximo nivel posible. Aspiro a ser un diputado nacional a la altura, y creo que eso ayuda tanto a mi propio desempeño como a aspirar a cargos mayores. De momento, no es mi objetivo personal, pero estoy dispuesto a colaborar en la reconstrucción del PRO, ahí está el germen y la materia prima para que la Argentina cuente con una fuerza política preparada.

El Gobierno habla de un PRO con 4% de intención de voto...

Yo eso no lo escuché de ninguna voz oficial. Espero que se valore el compromiso para colaborar en lugar de burlarse de quienes intentamos ayudar.

¿Qué rol ve para Mauricio Macri en la etapa que viene?

Comparo la situación con la de tener a Messi activo: es difícil que surja un nuevo diez en la selección mientras él sigue jugando. En nuestro caso, recurrimos a Mauricio Macri, ex presidente, para que ayudara a reconstruir el PRO luego de que sus últimos candidatos se distanciaran. Le pedimos retomar su papel, similar a pedirle a Messi que dispute un último mundial.

El acto encabezado por Macri, en Paque Norte (Foto: Adrián Escandar)

Le pido una opinión sobre el Caso Libra y la situación de Manuel Adorni...

Todos los gobiernos tienen crisis, y sobre todo los que tenemos experiencia de haber gobernado sabemos que te van a cuestionar un funcionario, que a veces pueden tener razón, a veces no. También hay algo muy propio del siglo XXI. Yo tengo un libro escrito sobre esto, se llama “El quinto poder”, que es cómo la ciudadanía digital, la ciudadanía en los entornos digitales toma decisiones casi judiciales. Si nosotros estuviéramos concentrados en que un gobierno se equivoca, en lugar de tener la energía puesta en cómo cimentar el próximo paso, no le estaríamos aportando nada al sistema democrático argentino, porque sencillamente ya hay partidos políticos que están dedicados a encontrar no a cómo ser mejores ellos, sino a cómo demostrar que los otros son peores o iguales que ellos.

Las explicaciones sobre el Jefe de Gabinete, ¿son suficientes?

Un juicio político como están queriendo hacer es una ridiculez, es para el minuto de fama.

¿El PRO va a apoyar la reforma política que plantea el Gobierno, que incluye la eliminación de las PASO?

Aún no debatimos el tema a fondo. Siempre hubo consenso sobre eliminar las PASO en elecciones intermedias, ya que permiten integrar diferencias internas. Suspender una PASO legislativa tiene sentido, pero hacerlo en el caso ejecutivo no tuvo consenso en nuestro partido. Actualmente integro un bloque donde deliberamos sobre estos temas y no existe una postura unificada, porque el proyecto aún no fue presentado formalmente.

¿Qué es Open ARG, la plataforma que presentó en su discurso?

Hace dos años participé en un programa ejecutivo en Stanford sobre geopolítica e inteligencia artificial, y confirmé que la política ya no tiene el monopolio del cambio. En el PRO hablamos de “ser el cambio o no ser nada”. Comprobé allí la capacidad del sector tecnológico, especialmente entre los jóvenes, para impulsar transformaciones. Regresé convencido de que en la Argentina la política retiene ese poder porque los gobiernos no liberan los datos. Hace año y medio fundamos Colossus Lab, que desarrolla política pública aplicada con inteligencia artificial, brindando herramientas a gobiernos y sociedad civil, como clubes sociales y merenderos. Es una plataforma de datos abiertos. La misión es habilitar auditorías públicas gubernamentales y entrenar inteligencia artificial con los manuales de gobernanza más reconocidos, para que cualquier funcionario o gobierno acceda a mejores herramientas.