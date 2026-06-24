El Salvador

Seis de cada diez salvadoreños no se identifica con ningún partido político, según Sondeo del IUDOP

La medición de 2026 muestra que la falta de afinidad partidaria se mantiene en niveles altos, aunque por debajo del pico de 65.0% registrado en 2025, en un contexto de respaldo mayoritario a Nuevas Ideas

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El 59.7% de la población encuestada dijo no tener preferencia por ningún partido político, según el estudio del IUDOP. (Foto: Secretaría de Prensa)
El 59.7% de la población encuestada dijo no tener preferencia por ningún partido político, según el estudio del IUDOP. (Foto: Secretaría de Prensa)

El 59.7% de los encuestados no se identifica con ningún partido político, según el más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública. Esta proporción, equivalente a seis de cada diez personas consultadas, expone una tendencia de desapego partidario que ha mostrado subidas y bajadas en los últimos años, lejos de un crecimiento sostenido.

Los datos recabados permiten observar cómo ha evolucionado este fenómeno. En 2019, el 37.9% de la población no tenía preferencia por ningún partido. Para 2020, el porcentaje saltó a 59.7%. En 2021 descendió a 40.2% y en 2022 subió nuevamente a 46.7%. El año 2023 marcó otro aumento, alcanzando el 54.6%, mientras que en 2024 la cifra descendió a 48.0%. El punto más alto se registró en 2025 con 65.0%, para luego situarse en 59.7% en 2026.

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El apoyo a partidos políticos también presenta matices. En 2026, Nuevas Ideas sigue siendo el partido con mayor respaldo, con un 34.2% de preferencia entre los consultados. Arena y FMLN aparecen muy por debajo, con apenas 1.4% y 1.3% respectivamente. Otros partidos, como Vamos, PDC, PCN y GANA, no superan el 1.0% de apoyo. En la comparación reciente, Nuevas Ideas creció de 29.7% en 2025 a 34.2% en 2026, mientras que Arena pasó de 1.2% a 1.4% y el FMLN bajó de 1.9% a 1.3%. GANA disminuyó de 0.4% a 0.1%.

Opiniones sobre el adelanto electoral y expectativas para 2027

El adelanto de las elecciones presidenciales fue respaldado por el 65.3% de los participantes en la encuesta, quienes dijeron estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la decisión. Por el contrario, el 23.9% se manifestó en desacuerdo y el 5.5% prefirió no responder.

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Respecto al futuro político, el 67.3% considera que Nuevas Ideas debería seguir gobernando después de las elecciones de 2027. Un 22.7% prefiere la creación de un partido totalmente nuevo, mientras que solo el 4.0% respalda a alguna fuerza opositora tradicional.

El 67.3% consideró que Nuevas Ideas debería seguir gobernando después de las elecciones de 2027. (Imagen: IUDOP)
El 67.3% consideró que Nuevas Ideas debería seguir gobernando después de las elecciones de 2027. (Imagen: IUDOP)

Entre quienes desean una alternativa diferente, el 47.9% prioriza que esa nueva fuerza esté “cerca de la gente” y vele por el bienestar social. Otros atributos valorados son el origen ciudadano y equilibrio político (10.8%), el trabajo por los sectores más vulnerables (5.6%), la honestidad (5.2%) y el respeto a los derechos humanos y la Constitución (4.9%).

Intención de voto por tipo de elección

La encuesta también consultó sobre la intención de voto si las elecciones fueran el próximo domingo. Para presidente y vicepresidente, el 2.6% dijo que no iría a votar, el 13.9% optaría por ninguno o anularía su voto, el 63.3% elegiría Nuevas Ideas, el 1.4% Arena, el 1.2% GANA, el 0.9% FMLN y el 0.3% PCN.

Para la Asamblea Legislativa, el 2.3% no votaría, el 16.2% anularía su voto o no elegiría ningún partido, el 51.5% votaría por Nuevas Ideas, el 3.4% por Arena, el 2.4% por Vamos, el 1.5% por FMLN y el 0.5% por GANA.

Infografía con mapa de El Salvador, iconos de urnas y papeletas, logos de partidos políticos y gráficos con porcentajes de preferencias de voto.
Infografía muestra las preferencias de voto de los salvadoreños para presidente, Asamblea Legislativa y alcaldías, con un 63.3% de apoyo a Nuevas Ideas en la contienda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de alcaldes y concejos municipales, el 2.2% expresó que no iría a votar, el 17.3% no votaría por nadie o anularía su voto, el 41.9% apoyaría a Nuevas Ideas, el 3.6% a Arena, el 2.0% a PDC, el 1.8% a FMLN y el 1.4% a GANA.

Las próximas elecciones del país están programadas para el 28 de febrero de 2027, fecha en la que la ciudadanía elegirá a las autoridades presidenciales, legislativas y municipales en un mismo proceso electoral.

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