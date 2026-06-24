Seis de cada diez salvadoreños no se identifica con ningún partido político, según Sondeo del IUDOP

El 59.7% de la población encuestada dijo no tener preferencia por ningún partido político, según el estudio del IUDOP. (Foto: Secretaría de Prensa)

El 59.7% de los encuestados no se identifica con ningún partido político, según el más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública. Esta proporción, equivalente a seis de cada diez personas consultadas, expone una tendencia de desapego partidario que ha mostrado subidas y bajadas en los últimos años, lejos de un crecimiento sostenido.

Los datos recabados permiten observar cómo ha evolucionado este fenómeno. En 2019, el 37.9% de la población no tenía preferencia por ningún partido. Para 2020, el porcentaje saltó a 59.7%. En 2021 descendió a 40.2% y en 2022 subió nuevamente a 46.7%. El año 2023 marcó otro aumento, alcanzando el 54.6%, mientras que en 2024 la cifra descendió a 48.0%. El punto más alto se registró en 2025 con 65.0%, para luego situarse en 59.7% en 2026.

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El apoyo a partidos políticos también presenta matices. En 2026, Nuevas Ideas sigue siendo el partido con mayor respaldo, con un 34.2% de preferencia entre los consultados. Arena y FMLN aparecen muy por debajo, con apenas 1.4% y 1.3% respectivamente. Otros partidos, como Vamos, PDC, PCN y GANA, no superan el 1.0% de apoyo. En la comparación reciente, Nuevas Ideas creció de 29.7% en 2025 a 34.2% en 2026, mientras que Arena pasó de 1.2% a 1.4% y el FMLN bajó de 1.9% a 1.3%. GANA disminuyó de 0.4% a 0.1%.

Opiniones sobre el adelanto electoral y expectativas para 2027

El adelanto de las elecciones presidenciales fue respaldado por el 65.3% de los participantes en la encuesta, quienes dijeron estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la decisión. Por el contrario, el 23.9% se manifestó en desacuerdo y el 5.5% prefirió no responder.

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Respecto al futuro político, el 67.3% considera que Nuevas Ideas debería seguir gobernando después de las elecciones de 2027. Un 22.7% prefiere la creación de un partido totalmente nuevo, mientras que solo el 4.0% respalda a alguna fuerza opositora tradicional.

El 67.3% consideró que Nuevas Ideas debería seguir gobernando después de las elecciones de 2027. (Imagen: IUDOP)

Entre quienes desean una alternativa diferente, el 47.9% prioriza que esa nueva fuerza esté “cerca de la gente” y vele por el bienestar social. Otros atributos valorados son el origen ciudadano y equilibrio político (10.8%), el trabajo por los sectores más vulnerables (5.6%), la honestidad (5.2%) y el respeto a los derechos humanos y la Constitución (4.9%).

Intención de voto por tipo de elección

La encuesta también consultó sobre la intención de voto si las elecciones fueran el próximo domingo. Para presidente y vicepresidente, el 2.6% dijo que no iría a votar, el 13.9% optaría por ninguno o anularía su voto, el 63.3% elegiría Nuevas Ideas, el 1.4% Arena, el 1.2% GANA, el 0.9% FMLN y el 0.3% PCN.

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Para la Asamblea Legislativa, el 2.3% no votaría, el 16.2% anularía su voto o no elegiría ningún partido, el 51.5% votaría por Nuevas Ideas, el 3.4% por Arena, el 2.4% por Vamos, el 1.5% por FMLN y el 0.5% por GANA.

Infografía muestra las preferencias de voto de los salvadoreños para presidente, Asamblea Legislativa y alcaldías, con un 63.3% de apoyo a Nuevas Ideas en la contienda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de alcaldes y concejos municipales, el 2.2% expresó que no iría a votar, el 17.3% no votaría por nadie o anularía su voto, el 41.9% apoyaría a Nuevas Ideas, el 3.6% a Arena, el 2.0% a PDC, el 1.8% a FMLN y el 1.4% a GANA.

Las próximas elecciones del país están programadas para el 28 de febrero de 2027, fecha en la que la ciudadanía elegirá a las autoridades presidenciales, legislativas y municipales en un mismo proceso electoral.

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