Política

“Argentina crece pese al peronismo”: la columna de un diario español que Javier Milei destacó en las redes

La publicación del periódico ABC remarca la diferencia entre las previsiones adversas difundidas por analistas opositores y los datos oficiales de expansión económica

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Javier Milei compartió una columna
Javier Milei compartió una columna del economista español Juan Ramón Rallo (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El Presidente Javier Milei destacó esta mañana el análisis del economista y escritor Juan Ramón Rallo en una columna publicada en el medio español ABC, donde se sostiene que el crecimiento económico registrado en Argentina durante el año 2025 contradice las previsiones negativas formuladas por sus detractores.

El mandatario argentino le dio difusión en sus redes sociales a la columna que se titula “Argentina crece pese al peronismo”. De acuerdo con la opinión de Rallo, el desempeño macroeconómico del país alcanza niveles históricos, aunque permanece condicionado por la persistente influencia de sectores peronistas en la política nacional.

Según el economista que escribió el texto en ABC, en 2025 el PIB de Argentina se expandió un 4,4% respecto a 2024, lo que representa el mayor volumen de actividad en la historia económica del país. Este crecimiento se traduce en que el PIB per cápita del último trimestre de 2025 supera ya el de cualquier trimestre de 2023, cuando finalizaba la administración peronista anterior. Rallo afirmó en su columna que esta situación no puede enmarcarse en la categoría de recesión económica, ya que técnicamente existe expansión en los principales indicadores agregados.

El economista expuso que sectores como el financiero, agricultura, minería, energía, comercio y transporte encabezaron la recuperación, registrando mayor valor agregado que al cierre de 2023. Además enfatizó que la expansión no es uniforme: ramas consideradas rezagadas como la sanidad, la administración pública, la construcción y la industria mostraron caídas, que asocia a la reducción del gasto estatal y al fin del proteccionismo. En opinión del autor, este fenómeno constituye una señal de reestructuración saludable destinada a eliminar inversiones ineficientes previamente sostenidas por subsidios o precios artificialmente elevados.

El texto aportó un dato adicional sobre el comportamiento del consumo: Rallo señaló que el dinamismo económico se observa a pesar del estancamiento en el consumo público. Y sostuvo que el consumo agregado de las familias argentinas alcanzó un máximo real, apoyándose en una drástica reducción de la inflación mensual, que pasó del 12,8% en noviembre de 2023 al entorno del 3% durante 2025. El especialista argumentó que este proceso se produjo sin colapso del consumo privado, contrariamente a lo sostenido por sectores opositores.

Javier Milei llegó a Hungría
Javier Milei llegó a Hungría con Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en su último viaje hacia el exterior (Presidencia)

La única variable relevante que mostró deterioro en 2025 fue la inversión agregada. Desde la perspectiva de Rallo, esta baja resulta razonable ante el aumento del riesgo político previo a las elecciones de medio término, lo que generó incertidumbre respecto a un eventual regreso del peronismo. El economista auguró que, con la consolidación del rumbo reformista tras los comicios, la inversión podría recuperarse si el Gobierno persiste en sus políticas de liberalización económica y equilibrio presupuestario.

Por último, el consultor español determinó que el crecimiento observado posiciona a la economía argentina en una condición macroeconómica calificada como “razonablemente buena”, aunque según Rallo, podría haber sido “muchísimo mejor” sin la amenaza persistente de un retorno del peronismo que —en su lectura— limita las decisiones empresariales e incide sobre las variables centrales del ciclo económico.

Mientras tanto, Milei volvió de su viaje por Hungría, durante el cual se reunió con las máximas autoridades de ese país y dio un discurso en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí, centró su discurso en la defensa de lo que definió como “la moral como política de Estado” y volvió a cuestionar al socialismo, a la dirigencia europea y a los modelos de intervención estatal. En la previa, se reunió con Tamás Sulyok y Viktor Orbán, a quien apoyó en su política migratoria.

El mandatario nacional aterrizó en Buenos Aires cerca de las 10:20 de ayer y ya se prepara para intentar recuperar el control de la agenda local, actualmente acaparada, en buena medida, por las revelaciones del caso $Libray la situación de Manuel Adorni.

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