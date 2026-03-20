Política

El arzobispo de La Plata, tras el comunicado de la Iglesia por los 50 años del golpe: “No se da vuelta una página como si nada hubiera pasado”

En diálogo con Infobae al Regreso, el arzobispo Carrara profundizó el comunicado de la Iglesia por los 50 años del golpe y alertó sobre la violencia y la polarización actuales

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El arzobispo Gustavo Carrara reafirma el compromiso de la Iglesia con el 'nunca más' a la violencia dictatorial a 50 años del golpe en Argentina

En una entrevista en Infobae al Regreso, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, sostuvo que a 50 años del golpe de Estado, la Iglesia ratifica el “nunca más” a la violencia dictatorial y llama a reconstruir el diálogo democrático, en un contexto de creciente polarización social.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Carrara remarcó que el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina surge tras un proceso de debate interno: “Es un comunicado que sacamos como Comisión Permanente del Episcopado, que fue elaborado con un tiempo de diálogo, de debate”. El arzobispo precisó que el título del documento sintetiza la postura institucional: “Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”.

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Carrara: “No se da vuelta una página como si nada hubiera pasado”

El aniversario del golpe de Estado de 1976 encontró a la Iglesia Católica argentina en un ejercicio de memoria activa. “No se da vuelta una página como si nada hubiera pasado, sino una memoria realmente íntegra y luminosa”, subrayó Carrara, y agregó: “Ese mirar con memoria el pasado, pero también de alguna manera mirar el presente y proyectarnos al futuro”.

El arzobispo destacó la vigencia del llamado a un “nunca más” no sólo respecto a la violencia institucional, sino también a cualquier forma de agresión contemporánea: “Es un nunca más a todo tipo de violencia, que puede arrancar en una red social, que puede estar en un barrio, que puede estar en el Congreso de la Nación. La violencia de las palabras, a ella se le puede seguir la violencia de las acciones”.

En ese sentido, Carrara trazó el paralelismo entre el clima de la dictadura y los desafíos actuales: “Eso es lo que vimos también en la época de la dictadura militar. De alguna manera, es esa la reflexión también de nuestro tiempo actual y de los desafíos que se presentan para una democracia más justa”.

El mensaje institucional de la
El mensaje institucional de la Iglesia enfatiza la necesidad de una memoria íntegra y luminosa sobre el pasado reciente del país

El pedido de perdón institucional y la memoria íntegra

Consultado sobre el debate en torno al rol de la Iglesia durante la dictadura, Carrara fue enfático: “La Iglesia como institución, sobre todo los obispos, en reiteradas ocasiones ha pedido un sincero perdón, por esos tiempos tan oscuros donde institucionalmente, por un lado, faltó tal vez mayor audacia o mayor compromiso”.

El arzobispo mencionó la publicación de la investigación “La verdad los hará libres”, en tres tomos, que abarca el período 1966-1983: “Hay una reflexión, un trabajo que se ha hecho, que llevó mucho tiempo acerca de este tiempo”.

Inspirado en las palabras del papa Francisco en Fratelli tutti, Carrara insistió en la necesidad de una memoria “íntegra y luminosa” para no repetir tragedias históricas: “Si no guardamos una memoria íntegra y luminosa de las tragedias que han pasado, en este caso en nuestro país, los seres humanos podemos cometer los mismos errores”.

Violencia, polarización y el rol de la Iglesia ante los “signos de los tiempos”

El comunicado de la Conferencia Episcopal advierte sobre el deterioro democrático, la polarización y la exclusión social actual. Carrara sostuvo que “a veces hay que saber navegar contracorriente y proponer lo que se cree que es realmente un camino hacia una mayor delicadeza humana”. Enfatizó la degradación del debate público: “Cuando uno recurre a la agresión, a la violencia, al odio, al querer destruir al otro y empieza por la palabra y sigue por acciones, uno va perdiendo humanidad, se va deshumanizando”.

Lejos de rechazar la tecnología, el arzobispo subrayó que los medios de comunicación pueden ser herramientas para la unión y la esperanza: “La tecnología puede hacernos mucho bien también, puede unirnos. En este caso nos une en un diálogo, yo acá en mi casa, usted ahí en el canal. Y muchos que nos están escuchando. Puede ser un medio para unirnos, para llevar buenas noticias, para transformar los signos de los tiempos en signos que lleven esperanza”. Reafirmó que la Iglesia llama a “humanizar” las redes y los medios para “tender puentes, no a levantar muros”.

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