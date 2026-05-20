El giro de Milei con Jorge Macri: del “Roma no paga traidores” a una posible negociación

El presidente Javier Milei junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)

Casi a un año de haberlo acusado de traidor, el presidente Javier Milei parece haber moderado su mirada sobre el jefe de Gabinete, Jorge Macri, con quien finalmente acordó la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Para explicar la revisión en la perspectiva, el Gobierno nacional argumenta que el alcalde porteño protagonizó un “notorio cambio” en la gestión.

Lo que algunas voces de Balcarce 50 le destacan, en las filas de La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires le cuestionan. Es que plantean que Macri, quien inició su gestión marcando las diferencias con la Nación, ajustó su discurso en base a las encuestas y se inclina a replicar los ejes que popularizaron al Presidente. “Están intentando adueñarse de la agenda. No trabajamos como si fuesemos pares”, cuestionaron desde el bloque violeta.

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Bajo otra perspectiva, desde el corazón del Poder Ejecutivo, las versiones son divididas. “No hay mucho vínculo. Es formal. Algo así como una calma cordial”, expresó un alfil libertario. “Con Jorge las cosas están bastante mejor”, contrapuso un funcionario.

El escenario político cambió considerablemente desde aquel episodio, próximo a cumplir su primer aniversario, en el que Milei evitó saludar a Jorge Macri tras el Te Deum por el 25 de Mayo celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. “Roma no paga traidores”, supo argumentar el mandatario en aquel entonces. Tiempo más tarde, parecería que sí.

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Hace un año, Milei había acusado a Macri de traidor (REUTERS)

En aquella oportunidad, el cortocircuito -que también alcanzó a la vicepresidenta Victoria Villarruel- tuvo como trasfondo la contratación del consulto Antoni Gutiérrez-Rubí, enemigo declarado tras la asesoría a Sergio Massa, para las elecciones por la composición de la Legislatura porteña.

En mayo, el PRO y los libertarios no pudieron cerrar acuerdos y presentaron listas separadas en los comicios que consagraron al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La campaña estuvo atravesada por fuertes tensiones entre ambos espacios, aunque el vínculo logró recomponerse de cara a las legislativas de octubre, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri finalmente sellaron la alianza.

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La decisión de avanzar en un acuerdo por la coparticipación —uno de los principales reclamos de la Ciudad a partir de la cautelar de la Corte Suprema que obligaba a Nación a transferir los fondos— configura una gestualidad importante en las vísperas de las elecciones de 2027.

Si bien Karina Milei, la arquitecta del armado libertario, tiene intenciones de presentar candidatos propios para arrebatarle al PRO la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, existen voces dentro del ecosistema violeta que no descartan la posibilidad de acordar con el partido que fundó Mauricio Macri. “Falta tiempo. Nada es imposible. Solo lo que garantice la reelección de Javier Milei”, vaticinó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/Irina Dambrauskas)

“El problema con Macri nunca fue aliarnos o no aliarnos. Fue quién definía los términos de esa alianza y su afición por los negocios”, explicaron desde la mesa chica del mandatario.

Sin embargo, los confesos deseos de Macri de reelegir y la reticencia a eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)—uno de los principales objetivos del Poder Ejecutivo dentro de la reforma política— incumplen las condiciones que desde el armado violeta definieron como necesarias para sellar un entendimiento.

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Más allá de la buena sintonía, incluso vieron con buenos ojos la decisión de Jorge Macri de tomar distancia de los comunicados críticos a la gestión libertaria que firmó el PRO en los últimos días, la dirigente porteña y jefa de bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez, trabaja codo a codo con la senadora Patricia Bullrich en potenciar la marca en las 15 comunas porteñas. No solo intensificaron las recorridas territoriales, sino que además comenzaron a reforzar el armado político con vistas a 2027.

En el oficialismo saben que la convivencia entre libertarios y macristas está lejos de ser armónica, pero la necesidad de consolidar mayorías de cara a 2027 presiona y como supo definir la expresidenta Cristina Kirchner, en política los agravios prescriben a los seis meses.

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