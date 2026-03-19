A 50 años del golpe, la Iglesia ratificó el “nunca más a la dictadura” y advirtió: “Vivimos una tendencia creciente al autoritarismo”

La Conferencia Episcopal Argentina eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. No se trata solo de una consigna, sino de un encuadre político deliberado. El documento evita el señalamiento directo al gobierno de Javier Milei, pero despliega una crítica transversal al clima general de la política argentina, con énfasis en la degradación del debate público, la exclusión social y el deterioro de la convivencia democrática.

A 50 años del golpe de Estado, la Iglesia Católica argentina expresó su preocupación por el avance del autoritarismo, la polarización política y el deterioro del debate democrático, según un comunicado difundido por la Comisión Permanente del Episcopado. El mensaje alerta sobre la tendencia a la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario, sin confrontar abiertamente con el Gobierno nacional, pero enfatizando la necesidad de reconstruir la fraternidad como eje para el futuro.

“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”. Esta definición, incluida en el documento, condensa el diagnóstico más contundente de la Iglesia sobre el presente político argentino.

El presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo Marcelo Colombo (Gastón Taylor)

El mensaje, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, se presenta como una intervención pública en un momento de alta sensibilidad política y simbólica. El aniversario número 50 del inicio del último régimen militar encuentra a la Argentina atravesada por una discusión abierta sobre la memoria histórica. Desde el Gobierno nacional, esa discusión incorpora —como parte de su narrativa— el accionar de las organizaciones armadas que precedieron al golpe, una lectura que complejiza el consenso construido en las décadas posteriores a la recuperación democrática. En ese contexto, la Iglesia adopta un posicionamiento institucional que no entra en la disputa directa, pero fija coordenadas normativas sobre cómo debe pensarse el pasado y, especialmente, cómo debe transitarse el presente.

El texto inicia con una definición categórica sobre el período 1976–1983, al describirlo como “una oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado. Afirma: “Hoy decimos de manera rotunda: «nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa”. No hay ambigüedad en la condena. Además, reconoce “la gravedad de lo acontecido en esos años violentos” y sostiene que “la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella”. Inmediatamente, introduce un segundo plano de análisis: la necesidad de reconstruir la fraternidad social como condición para proyectar un futuro común.

Ese desplazamiento es central. El documento no se limita a la evocación histórica ni a la condena moral del pasado. Utiliza la memoria como plataforma para intervenir en el presente. Allí emerge su dimensión más política.

Uno de los ejes más relevantes del mensaje es la idea de una “memoria íntegra y luminosa”. La expresión, tomada del magisterio del papa Francisco, funciona como concepto ordenador. La Iglesia advierte sobre los riesgos de “mutilar la historia” y sostiene que “nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”. En esa línea, enfatiza la necesidad de “mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”. Este punto refuerza un consenso básico de la democracia argentina: la centralidad de los derechos humanos como límite infranqueable.

Sin embargo, el llamado a una memoria completa introduce una clave interpretativa más amplia. No se trata de una memoria selectiva ni instrumental, sino de una memoria que permita comprender la complejidad del pasado sin simplificaciones. Es una formulación que, sin confrontar explícitamente con el Gobierno, dialoga indirectamente con el debate actual sobre cómo narrar los años setenta.

El documento da un paso adicional. La memoria no aparece como un ejercicio introspectivo, sino como una herramienta orientada al presente. “Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor”, sostiene el texto. Y es en la definición de esos desafíos donde la Iglesia construye su crítica más firme.

El mensaje social y la agenda del presente

En el segundo apartado, bajo el título “Queremos ser Nación”, el Episcopado introduce una agenda social explícita. La democracia, afirma, debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. No se trata de una definición abstracta. El documento advierte que “la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera” y plantea interrogantes concretos: “mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?”. La referencia apunta a la situación social actual como un problema estructural que interpela al sistema político.

La enumeración de problemáticas —pobreza, deterioro del trabajo, vulnerabilidad de niños y jóvenes— funciona como diagnóstico del presente argentino. En ese diagnóstico hay una crítica implícita a la incapacidad del sistema político, en su conjunto, para dar respuestas sostenidas. La Iglesia no individualiza responsabilidades, pero expone el resultado: una democracia que no logra integrar plenamente a su población.

En ese punto, el mensaje episcopal se distancia tanto de una lectura puramente institucionalista de la democracia como de una visión reducida a lo procedimental. La democracia no es solo un sistema de reglas, sino una herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. Cuando eso no ocurre, advierte la Iglesia, el sistema pierde legitimidad.

144 Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Comunicación Senado.

Crítica al clima político y el lenguaje público

El tercer eje del documento profundiza esa línea y la lleva al terreno del clima político. Allí aparece una de las definiciones más relevantes y contundentes del texto, que funciona como diagnóstico directo del presente: “Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”.

La formulación es deliberadamente amplia y conceptualmente densa. No apunta a un actor específico, sino a una dinámica estructural del sistema político. En ese sentido, el documento se posiciona por fuera de la grieta, pero cuestiona los mecanismos que la sostienen. La referencia al autoritarismo, a los populismos y a la lógica del más fuerte introduce una crítica de fondo al deterioro de la cultura democrática.

Esa crítica se vuelve aún más explícita cuando el texto aborda el lenguaje político y social. Allí aparece el segundo núcleo conceptual más potente del documento: “Tenemos que volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. ¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación”.

Aquí, el documento adquiere una dimensión contemporánea y concreta. No se limita a advertir sobre la violencia física, como la que caracterizó a la dictadura, sino que pone el foco en formas más difusas pero igualmente corrosivas: el insulto sistemático, la descalificación del adversario, la construcción de identidades políticas basadas en la confrontación permanente.

La apelación a “desarmar el lenguaje” no es una exhortación abstracta. Es una intervención política directa sobre uno de los rasgos más visibles del presente argentino: la radicalización discursiva. La Iglesia advierte que esa dinámica puede escalar hacia formas más graves de violencia.

El rol del Estado y la vigencia del “Nunca más”

El documento introduce también una defensa explícita del rol del Estado. Sostiene la necesidad de una “presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas”. Esta definición resulta relevante en el contexto actual, donde el Gobierno impulsa una reducción del Estado como eje central de su programa. Sin confrontar abiertamente, la Iglesia fija un criterio: sin Estado, no hay garantía efectiva de derechos.

El cierre del documento retoma la consigna inicial y la resignifica. El “Nunca más” deja de ser solo una referencia al pasado y se convierte en un principio operativo para el presente. “La democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”, afirma el texto. Es un llamado de atención en un escenario donde la lógica de la confrontación tiende a desplazar la del diálogo.

En términos políticos, el mensaje de la Iglesia se ubica en un punto de equilibrio complejo. No confronta directamente con el Gobierno de Milei ni con su interpretación de los años setenta. Tampoco entra en la disputa partidaria. Pero construye una crítica estructural al estado de la política argentina, señalando sus déficits más evidentes: la polarización, la degradación del lenguaje, la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario.

Ese posicionamiento le permite sostener una voz institucional que busca trascender la coyuntura. No es un documento de alineamiento ni de oposición. Es una intervención que intenta reconfigurar el marco del debate público.

Memoria, democracia y el desafío del presente

A cincuenta años del golpe, la Iglesia elige no quedar atrapada en la discusión sobre el pasado, sino utilizar esa efeméride como plataforma para interpelar el presente. La memoria aparece como un punto de partida, no como un punto de llegada.

En un escenario donde el Gobierno nacional prepara su propia lectura sobre aquellos años, incorporando el accionar de las organizaciones guerrilleras en la narrativa oficial, el mensaje episcopal introduce una variable distinta. No discute esa interpretación de manera frontal, pero insiste en que cualquier lectura del pasado debe estar subordinada a un principio rector: la defensa irrestricta de la dignidad humana y la construcción de una democracia que incluya a todos.

La apuesta es clara. Frente a una política que tiende a fragmentarse y radicalizarse, la Iglesia propone una reconstrucción del vínculo social basada en la fraternidad, el diálogo y la justicia social. No es un planteo nuevo en su tradición doctrinal, pero adquiere una relevancia particular en el contexto actual.

El documento, en definitiva, no busca clausurar el debate sobre la memoria. Busca encauzarlo y desplazar el eje de la discusión hacia el presente: hacia la calidad de la democracia, hacia las condiciones de vida de la población y hacia la forma en que los argentinos se relacionan en el espacio público.

Ese desplazamiento es, probablemente, su aporte más significativo. Porque en un país donde el pasado sigue siendo un campo de disputa, la Iglesia decide intervenir no para fijar una verdad histórica definitiva, sino para recordar que el verdadero desafío está en el presente. Y que la democracia, para ser algo más que una consigna, necesita mucho más que memoria: necesita justicia, inclusión y una convivencia que hoy aparece profundamente erosionada.

La declaración completa del Episcopado