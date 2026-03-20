Alberto Fernández: “No tengo aspiraciones electorales”

El ex presidente Alberto Fernández descartó este viernes la posibilidad de postularse como candidato en las próximas elecciones en medio de las especulaciones que generaron sus apariciones mediáticas. El referente peronista se mantuvo en silencio desde su salida de la Casa Rosada, pero en los últimos meses empezó a utilizar sus redes sociales para cuestionar la gestión de Javier Milei.

Durante una entrevista en Splendid, fue consultado sobre el futuro de su vida política, a lo que respondió: “Yo la vida política no la voy a cambiar nunca porque nací haciendo política. Ayer me llamaron para hacer un especial sobre el 24 de marzo y yo contaba que tenía 17 años y ya hacía tres años que era delegado de la UECH de mi colegio. Y la verdad es que desde entonces abracé la política y nunca la voy a dejar”.

“Si la pregunta es si tengo aspiraciones nacionales o algo de eso, la respuesta es no”, agregó.

La consulta del periodista se dio en un contexto en el que el ex mandatario comenzó a levantar su perfil luego de un período con menor exposición pública. De hecho, cuando la CGT anunció un paro nacional, el ex presidente compartió un informe de Infobae en el que se reflejaba que durante su gestión no hubo medidas de fuerza.

El mensaje fue publicado en su cuenta personal de X, donde este miércoles por la noche difundió una infografía de ese medio. “Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan”, comenzó escribiendo.

“Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”, agregó.

En la placa se observa que Raúl Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Lo siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con 8 cada uno; Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con 5; y Javier Milei, con 4 —incluido el más reciente—. Más atrás aparecen Eduardo Duhalde, con 2; Néstor Kirchner, con 1; y Alberto Fernández, sin paros generales.

Fernández también estuvo envuelto en una polémica en las últimas semanas, cuando una ex participante del reality Gran Hermano, Lorena González del Valle, reveló su acercamiento al entonces presidente durante la pandemia, lo que le permitió acceder al menos a cuatro contratos de obra pública bajo el programa Procrear.

En una entrevista en el streaming Border, González relató que, tras contactarse con el mandatario en ese contexto, fue derivada a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en ese momento, quien le aseguró que iba a “priorizar” a su empresa en los procesos de licitación. Así, la constructora Niro Construye SA, creada junto a su exmarido, obtuvo adjudicaciones para construir más de mil viviendas en distintos municipios.

Lorena González del Valle habló de su relación con Alberto Fernández

La empresa resultó seleccionada en al menos cuatro de las nueve licitaciones en las que participó para desarrollar proyectos habitacionales del plan Procrear. Según González, este acceso se concretó luego de que el propio Alberto Fernández, tras ser consultado por ella sobre el estancamiento de obras durante la pandemia, la conectara con el ministro Jorge Ferraresi. El funcionario le propuso presentarse en los concursos y le prometió que serían “priorizados” si cumplían con los requisitos técnicos y administrativos.

La ex participante declaró que el camino hacia los contratos oficiales empezó con una reunión con Ferraresi en la sede de la cartera de Vivienda, en la que el ministro condicionó el avance a la verificación de obras anteriores y a un proceso formal de cotización: “Yo no puedo firmarte que continúes una obra que yo no gestioné, que yo no hice. Necesito mandar un equipo, cotizar la obra, verificarla, saber de qué estamos hablando y lo único que te puedo garantizar es que los voy a priorizar llegado el momento, pero yo necesito cotizaciones para saber de qué estoy hablando”.

La empresaria recordó que, tras trabajos intensivos para preparar las propuestas, el equipo de Niro Construye SA presentó ofertas para entre nueve y diez obras, con jornadas de hasta 24 horas continuas. Finalmente, la sociedad fue adjudicataria de cuatro proyectos de Procrear.

Durante la entrevista, González también reconoció públicamente por primera vez su relación sentimental con Alberto Fernández: “Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia”.