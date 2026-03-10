Política

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

Lorena González del Valle contó en una entrevista que fue beneficiada con cuatro adjudicaciones de viviendas luego de una intervención directa del exmandatario

Lorena González del Valle habló de su relación con Alberto Fernández

La exparticipante del reality Gran Hermano, Lorena González del Valle, reveló que su acercamiento al entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia, le permitió acceder a al menos cuatro contratos de obra pública bajo el programa Procrear.

En una entrevista al streaming Border, González relató que, tras contactarse con el mandatario en ese contexto, fue derivada a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en ese momento, quien le aseguró que iba a “priorizar” a su empresa en los procesos de licitación. Así, la constructora Niro Construye SA, creada junto a su exmarido, obtuvo adjudicaciones para construir más de mil viviendas en distintos municipios.

Alberto Fernández y Lorena González del Valle

Licitaciones, relación y contactos

La empresa resultó seleccionada en al menos cuatro de las nueve licitaciones en que participó para desarrollar proyectos habitacionales del plan Procrear. Según González, este acceso se concretó luego de que el propio Alberto Fernández, tras ser consultado por ella sobre el estancamiento de obras durante la pandemia, la conectara con el ministro Jorge Ferraresi. El funcionario le propuso presentarse en los concursos y le prometió que serían “priorizados” si cumplían con los requisitos técnicos y administrativos.

La exparticipante declaró que el camino hacia los contratos oficiales empezó con una reunión con Ferraresi en la sede de la cartera de Vivienda, en la que el ministro condicionó el avance a la verificación de obras anteriores y a un proceso formal de cotización: “Yo no puedo firmarte que continúes una obra que yo no gestioné, que yo no hice. Necesito mandar un equipo, cotizar la obra. Verificar la obra, saber de qué estamos hablando y lo único que te puedo garantizar es que los voy a priorizar llegado el momento, pero yo necesito cotizaciones para saber de qué estoy hablando”, reprodujo González como palabras de Ferraresi.

La empresaria recordó que, tras trabajos intensivos para preparar las propuestas, el equipo de Niro Construye SA presentó ofertas para entre nueve y diez obras, con jornadas de hasta 24 horas continuas. Finalmente, la sociedad fue adjudicataria de cuatro proyectos de Procrear.

Lorena González del Valle, exconcursante del popular reality show Gran Hermano

Durante la entrevista, González reconoció públicamente por primera vez su relación sentimental con Alberto Fernández: "Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mi, yo era su novia“.

Según explicó, la relación comenzó años antes de que Fernández asumiera la presidencia y coincidió en el tiempo con la de Fabiola Yañez, primera dama, que luego denunció al exmandatario por violencia de género.

González describió cómo, durante la pandemia y ante la parálisis de las obras de su empresa, recurrió a un pedido directo al presidente: “Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?”, replicó en la entrevista. Según su versión, Fernández le concedió unos minutos y le propuso consultar las posibilidades, derivando la gestión de ayuda directamente al ministro Ferraresi.

La ex participante relató ampliamente el impacto personal de esa decisión, señalando: “Me rebajé por trabajo. Para mí sí (era rebajarse) después de la historia”.

El expresidente, Alberto Fernández, apuntado por favorecer a la empresa Niro Construye SA

Viviendas construidas y adjudicaciones

Según detalla la página web de Niro Construye SA, la empresa construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández, y otras 512 viviendas en el barrio de Wilde, en el municipio de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Además, sumaron dos contratos adicionales en esa misma localidad: “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 unidades. La empresa también obtuvo contratos para el desarrollo de viviendas Procrear en los municipios de Luján y Martín Coronado.

González remarcó que, pese a las obras adjudicadas, la operatoria no resultó económicamente favorable para su sociedad, y que quedaron saldos pendientes de pago. El contacto personal con el entonces presidente Fernández, según su relato, resultó determinante para que la empresa consiguiese ser convocada a los procesos de licitación y, posteriormente, adjudicataria de los contratos de construcción.

