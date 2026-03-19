Política

Sin Dante Gebel, el espacio que impulsa su candidatura presidencial hizo un acto en Lanús a la espera de su definición

Consolidación Argentina congregó a los referentes que buscan que el pastor encabece la lista para el 2027. El líder espiritual estuvo ausente debido a su gira por Guatemala

Guardar
Consolidación Argentina armó un acto
Consolidación Argentina armó un acto en Lanús para impulsar la candidatura de Dante Gebel

Con un acto en el microestadio de Lanús, el espacio Consolidación Argentina avanzó este miércoles en su estrategia de construcción política de cara a 2027. La convocatoria reunió a cerca de 4.000 personas y marcó un nuevo paso en el armado nacional que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, quien no participó del encuentro. “Nuestra primera misión es convencer a Dante”, admitió uno de los organizadores.

El “Encuentro Nacional y Federal” se desarrolló con la presencia de dirigentes políticos, legisladores, referentes sindicales, empresarios, representantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y figuras del deporte y el espectáculo. Durante la jornada se presentaron las mesas promotoras provinciales y regionales, junto con los coordinadores encargados de articular el trabajo en cada distrito.

Como adelantó Infobae, Gebel no envió ningún video con mensajes. Sin embargo, el pastor autorizó por primera vez la utilización de su imagen para promocionar el encuentro.

Según informaron desde la organización, el evento alcanzó su capacidad máxima y varias personas no lograron ingresar. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y la CATT, pidió disculpas por esa situación durante su intervención y arengó a los presentes para que Gebel defina su candidatura. “Levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, expresó.

En su discurso, Brey planteó que la Argentina necesita “un liderazgo que no divida, que no enfrente y que no profundice las grietas que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo como sociedad”. Además, sostuvo que “cada vez más argentinos empiezan a ver en Dante Gebel una voz distinta, una voz que pone en el centro a la persona, a la familia, al trabajo y sobre todo a la patria”.

Desde la virtualidad participaron el exfutbolista y director técnico Walter Erviti y la exministra de Trabajo Graciela Camaño, quienes se sumaron con mensajes dirigidos a los asistentes.

El acto congregó a unas
El acto congregó a unas 4 mil personas

Por su parte, el diputado porteño Eugenio Casielles destacó el proceso organizativo del espacio y afirmó: “Hoy empezamos a organizarnos de otra manera, con dirigentes, diputados, presidentes de partidos políticos y referentes de distintos sectores que están acá porque creen en lo que se construyó en este tiempo”.

En ese sentido, agregó: “Estamos empezando a dar esta pelea antes incluso de que Dante Gebel sea candidato, porque creemos que este proceso es colectivo y mucho más grande que una postulación”.

A su turno, el secretario de Culto de la provincia de Córdoba, Mariano Almada, hizo referencia a la construcción política en ese distrito y expresó su respaldo al espacio al destacar la necesidad de consolidar una propuesta orientada al bien común.

Los organizadores analizaron la situación
Los organizadores analizaron la situación del país con críticas a la gestión actual

El secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), José “El Vasco” Minaberrigaray, se refirió a la situación social y económica y señaló: “Ya no estamos en medio de una grieta. Estamos en una zanja enorme que se está tragando a jubilados, docentes, trabajadores, estudiantes e industrias enteras. Hoy, más que nunca, tenemos que buscar el camino de la unidad y crecer entre todos”.

También expuso el empresario textil Pedro Bergaglio, quien cuestionó la situación del entramado productivo, y el diputado provincial Eduardo Cabello, referente de la CGT San Juan, quien afirmó: “Debemos interpretar los sueños de cada familia que cada mañana se levanta y no le alcanza para vivir” y expresó su convicción de que Dante Gebel será presidente en 2027.

Otro de los discursos fue el de Flavia Martínez, fundadora de la Fundación For Childrens, quien manifestó: “Dante es la esperanza de todos los argentinos. Es quien nos va a ayudar a sacar este país que está devastado por el odio, la carencia, la hipocresía y la violencia”.

Además de los oradores, participaron Miriam Müller, representante de la Sociedad Rural y ex candidata a gobernadora de Entre Ríos; Vanina Neto, de Aeronavegantes; y Cristian Bosch, campeón mundial de kickboxing, entre otros referentes.

Temas Relacionados

Dante GebelLanúsConsolidación ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

A 50 años del golpe, la Iglesia ratificó el “nunca más a la dictadura” y advirtió: “Vivimos una tendencia creciente al autoritarismo”

En un documento por el 24 de Marzo, el Episcopado cuestionó el estado general de la política, la polarización y la exclusión social. “No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios y en el Congreso”, afirmaron los obispos

A 50 años del golpe,

En la previa a la cumbre del PRO, Laura Alonso adelantó: “Mauricio Macri es el mejor candidato a presidente”

La legisladora porteña aclaró que el ex mandatario no confirmó que sus intenciones sean volver a la Casa Rosada pero lanzó: “Esto es política”. También criticó a Horacio Rodríguez Larreta

En la previa a la

Manuel Passaglia: “El PRO ya eligió a Javier Milei como candidato a Presidente”

En la previa del encuentro partidario de este jueves, el exintendente de San Nicolás cuestionó el rumbo elegido por el partido amarillo en los últimos años

Manuel Passaglia: “El PRO ya

El relato de un padre en medio de la protesta por discapacidad: “Empujaban la silla de mi hija”

El hombre participaba de la movilización frente a la Casa Rosada junto a su hija cuando se produjeron los incidentes con la Policía. Denunció falta de pagos desde octubre, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las familias y los prestadores del sector

El relato de un padre

El Gobierno oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El presidente Javier Milei había anunciado la renuncia el año pasado, luego de que criticara a la OMS por la duración de las cuarentenas en todo el mundo

El Gobierno oficializó la salida
DEPORTES
Quiso hacer una asistencia y

Quiso hacer una asistencia y metió un increíble triple de aro a aro sobre la chicharra en la NBA

Los 900 goles de Messi: la infografía que detalla cada una de las anotaciones en sus equipos y con qué parte del cuerpo convirtió

Los 3 escenarios que evalúa la automotriz china que intentará negociar su arribo a la Fórmula 1

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

TELESHOW
El emotivo momento de El

El emotivo momento de El Polaco con sus tres hijas en pleno show sobre el escenario

Cuál fue el look de Emilia Mernes en la fiesta privada que desató la polémica con las esposas de la Scaloneta

La sorpresiva respuesta de José Chatruc cuando le preguntaron por su relación con Sabrina Rojas

¿Te gustan las flores? El romántico viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a Ámsterdam entre paseos y tulipanes

El descargo de Nicki Nicole en medio del escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

INFOBAE AMÉRICA

Panamá intercepta cargamentos de drogas

Panamá intercepta cargamentos de drogas que cruzaban el istmo hacia otros continentes

Sofía Balbuena, flamante ganadora del premio Ribera del Duero: “La literatura rompe con la lógica de un reel de 30 segundos”

Brasil anunció el envío de medicamentos y 20.000 toneladas de arroz a Cuba para paliar la crisis

Arsenal fantasma y criptomonedas: cayó en Brasil la red de Zé Carioca, el rostro global de las armas 3D

Un hombre mató a su esposa y a su hijo de 6 años y luego se suicidó en su casa en Estados Unidos