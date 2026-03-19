Sin Dante Gebel, el espacio que impulsa su candidatura presidencial hizo un acto en Lanús a la espera de su definición

Consolidación Argentina armó un acto en Lanús para impulsar la candidatura de Dante Gebel

Con un acto en el microestadio de Lanús, el espacio Consolidación Argentina avanzó este miércoles en su estrategia de construcción política de cara a 2027. La convocatoria reunió a cerca de 4.000 personas y marcó un nuevo paso en el armado nacional que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, quien no participó del encuentro. “Nuestra primera misión es convencer a Dante”, admitió uno de los organizadores.

El “Encuentro Nacional y Federal” se desarrolló con la presencia de dirigentes políticos, legisladores, referentes sindicales, empresarios, representantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y figuras del deporte y el espectáculo. Durante la jornada se presentaron las mesas promotoras provinciales y regionales, junto con los coordinadores encargados de articular el trabajo en cada distrito.

Como adelantó Infobae, Gebel no envió ningún video con mensajes. Sin embargo, el pastor autorizó por primera vez la utilización de su imagen para promocionar el encuentro.

Según informaron desde la organización, el evento alcanzó su capacidad máxima y varias personas no lograron ingresar. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y la CATT, pidió disculpas por esa situación durante su intervención y arengó a los presentes para que Gebel defina su candidatura. “Levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, expresó.

En su discurso, Brey planteó que la Argentina necesita “un liderazgo que no divida, que no enfrente y que no profundice las grietas que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo como sociedad”. Además, sostuvo que “cada vez más argentinos empiezan a ver en Dante Gebel una voz distinta, una voz que pone en el centro a la persona, a la familia, al trabajo y sobre todo a la patria”.

Desde la virtualidad participaron el exfutbolista y director técnico Walter Erviti y la exministra de Trabajo Graciela Camaño, quienes se sumaron con mensajes dirigidos a los asistentes.

El acto congregó a unas 4 mil personas

Por su parte, el diputado porteño Eugenio Casielles destacó el proceso organizativo del espacio y afirmó: “Hoy empezamos a organizarnos de otra manera, con dirigentes, diputados, presidentes de partidos políticos y referentes de distintos sectores que están acá porque creen en lo que se construyó en este tiempo”.

En ese sentido, agregó: “Estamos empezando a dar esta pelea antes incluso de que Dante Gebel sea candidato, porque creemos que este proceso es colectivo y mucho más grande que una postulación”.

A su turno, el secretario de Culto de la provincia de Córdoba, Mariano Almada, hizo referencia a la construcción política en ese distrito y expresó su respaldo al espacio al destacar la necesidad de consolidar una propuesta orientada al bien común.

Los organizadores analizaron la situación del país con críticas a la gestión actual

El secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), José “El Vasco” Minaberrigaray, se refirió a la situación social y económica y señaló: “Ya no estamos en medio de una grieta. Estamos en una zanja enorme que se está tragando a jubilados, docentes, trabajadores, estudiantes e industrias enteras. Hoy, más que nunca, tenemos que buscar el camino de la unidad y crecer entre todos”.

También expuso el empresario textil Pedro Bergaglio, quien cuestionó la situación del entramado productivo, y el diputado provincial Eduardo Cabello, referente de la CGT San Juan, quien afirmó: “Debemos interpretar los sueños de cada familia que cada mañana se levanta y no le alcanza para vivir” y expresó su convicción de que Dante Gebel será presidente en 2027.

Otro de los discursos fue el de Flavia Martínez, fundadora de la Fundación For Childrens, quien manifestó: “Dante es la esperanza de todos los argentinos. Es quien nos va a ayudar a sacar este país que está devastado por el odio, la carencia, la hipocresía y la violencia”.

Además de los oradores, participaron Miriam Müller, representante de la Sociedad Rural y ex candidata a gobernadora de Entre Ríos; Vanina Neto, de Aeronavegantes; y Cristian Bosch, campeón mundial de kickboxing, entre otros referentes.