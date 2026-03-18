El espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel hará un acto en Lanús sin la presencia del pastor

El espacio Consolidación Argentina realizará un acto en Lanús a la espera de que Dante Gebel confirme su candidatura presidencial

Consolidación Argentina, el espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, realizará este miércoles un acto en el Microestadio de Lanús con el objetivo de posicionarse de cara a 2027 con una estructura federal. La particularidad del evento es la ausencia del propio pastor, quien se encuentra fuera del país y no confirmó públicamente su intención de competir por la Casa Rosada.

El Encuentro Nacional y Federal comenzará a las 19 para avanzar en lo que definieron como un “esquema organizativo que dará sustento al armado federal del espacio, que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel”.

José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), es uno de los organizadores del evento. El dirigente confirmó la ausencia de Gebel, quien se encuentra de gira con su conferencia “Presidante World Tour Despedida”, que en esta ocasión se realiza en Guatemala.

Según pudo saber Infobae, Gebel tampoco enviará ningún video con mensajes. Sin embargo, el pastor autorizó la utilización de su imagen para promocionar el encuentro. Entre los organizadores aclararon que no se trata de un lanzamiento formal de la candidatura y que tampoco habrá banderas partidarias. Se espera la presencia de unas 2 mil personas con banderas argentinas.

Consolidación en Argentina, el espacio integrado por sindicalistas y dirigentes del peronismo, buscar ser la estructura electoral de Gebel para el 2027

Según informaron en un comunicado, la organización conformó siete grandes regionales para ordenar y estructurar el crecimiento territorial: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada mesa promotora regional contará con un coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico. A su vez, “las provincias que integren cada regional estarán representadas por mesas promotoras provinciales con responsables designados para garantizar la consolidación del espacio en cada distrito”, destacaron.

La mesa promotora está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales. Entre ellos se encuentran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo de la Nación; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT; Walter Erviti y Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

También la integran autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional); Miguel Ponzo, secretario gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.

Durante una entrevista con Radio Con Vos, Minaberrigaray justificó su apoyo a la candidatura presidencial de Gebel: “Hoy necesitamos a alguien que venga a ser disruptivo y que tenga otros valores, otras creencias, para empezar a trabajar en sellar esa grieta de una vez y que empiece a unir a los argentinos. Creo que hoy los argentinos tenemos la necesidad de elegir un presidente que nos represente a todos”.

Dante Gebel se encuentra de gira por Guatemala

“Hay una situación que viene afectando a la Argentina desde hace algunas décadas y es que se empezó a producir una grieta que ya dejó de ser una grieta. Hay una zanja en el medio en la cual toca que caigan jubilados, docentes, personal de la salud. Están cayendo las industrias, el trabajo en general y el poder adquisitivo de los argentinos”, agregó.

En ese sentido, consideró que “Dante tiene esa capacidad. Es una persona que une, que tiene valores y una mirada distinta. Es por eso que estamos tratando de convencerlo para que avance en esto de conducir el país”.

Desde el espacio, que nació el pasado 30 de diciembre, aseguraron que la diversidad de los referentes que participan “expresa con claridad la vocación de síntesis y diálogo, que busca integrar al movimiento obrero organizado, al sector productivo, al ámbito académico, al deporte y a distintas corrientes políticas bajo un mismo objetivo: fortalecer la unidad nacional y construir una alternativa federal para la Argentina”.