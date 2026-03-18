Política

El espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel hará un acto en Lanús sin la presencia del pastor

Consolidación Argentina busca “convencer” al líder espiritual, quien se encuentra de gira, para que encabece la lista en 2027. A las 19 se reunirán para avanzar con una agenda federal

Guardar
El espacio Consolidación Argentina realizará
El espacio Consolidación Argentina realizará un acto en Lanús a la espera de que Dante Gebel confirme su candidatura presidencial

Consolidación Argentina, el espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, realizará este miércoles un acto en el Microestadio de Lanús con el objetivo de posicionarse de cara a 2027 con una estructura federal. La particularidad del evento es la ausencia del propio pastor, quien se encuentra fuera del país y no confirmó públicamente su intención de competir por la Casa Rosada.

El Encuentro Nacional y Federal comenzará a las 19 para avanzar en lo que definieron como un “esquema organizativo que dará sustento al armado federal del espacio, que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel”.

José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), es uno de los organizadores del evento. El dirigente confirmó la ausencia de Gebel, quien se encuentra de gira con su conferencia “Presidante World Tour Despedida”, que en esta ocasión se realiza en Guatemala.

Según pudo saber Infobae, Gebel tampoco enviará ningún video con mensajes. Sin embargo, el pastor autorizó la utilización de su imagen para promocionar el encuentro. Entre los organizadores aclararon que no se trata de un lanzamiento formal de la candidatura y que tampoco habrá banderas partidarias. Se espera la presencia de unas 2 mil personas con banderas argentinas.

Consolidación en Argentina, el espacio
Consolidación en Argentina, el espacio integrado por sindicalistas y dirigentes del peronismo, buscar ser la estructura electoral de Gebel para el 2027

Según informaron en un comunicado, la organización conformó siete grandes regionales para ordenar y estructurar el crecimiento territorial: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada mesa promotora regional contará con un coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico. A su vez, “las provincias que integren cada regional estarán representadas por mesas promotoras provinciales con responsables designados para garantizar la consolidación del espacio en cada distrito”, destacaron.

La mesa promotora está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales. Entre ellos se encuentran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo de la Nación; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT; Walter Erviti y Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

También la integran autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional); Miguel Ponzo, secretario gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.

Durante una entrevista con Radio Con Vos, Minaberrigaray justificó su apoyo a la candidatura presidencial de Gebel: “Hoy necesitamos a alguien que venga a ser disruptivo y que tenga otros valores, otras creencias, para empezar a trabajar en sellar esa grieta de una vez y que empiece a unir a los argentinos. Creo que hoy los argentinos tenemos la necesidad de elegir un presidente que nos represente a todos”.

Dante Gebel se encuentra de
Dante Gebel se encuentra de gira por Guatemala

“Hay una situación que viene afectando a la Argentina desde hace algunas décadas y es que se empezó a producir una grieta que ya dejó de ser una grieta. Hay una zanja en el medio en la cual toca que caigan jubilados, docentes, personal de la salud. Están cayendo las industrias, el trabajo en general y el poder adquisitivo de los argentinos”, agregó.

En ese sentido, consideró que “Dante tiene esa capacidad. Es una persona que une, que tiene valores y una mirada distinta. Es por eso que estamos tratando de convencerlo para que avance en esto de conducir el país”.

Desde el espacio, que nació el pasado 30 de diciembre, aseguraron que la diversidad de los referentes que participan “expresa con claridad la vocación de síntesis y diálogo, que busca integrar al movimiento obrero organizado, al sector productivo, al ámbito académico, al deporte y a distintas corrientes políticas bajo un mismo objetivo: fortalecer la unidad nacional y construir una alternativa federal para la Argentina”.

Temas Relacionados

Dante GebelConsolidación ArgentinaLanusPresidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

LLA destacó el anuncio de Jorge Macri sobre créditos hipotecarios, pero volvió a reclamar la eliminación del IVC

Desde la bancada libertaria señalaron que la propuesta es parte “de la agenda de Javier Milei”, aunque calificaron la medida como un proyecto “a medias tintas”. Desde el gobierno porteño aseguraron que “comenzó la campaña”

LLA destacó el anuncio de

Imputaron a dos ex miembros de Camioneros por un fraude en Mar del Plata y el caso podría complicar a más dirigentes

La causa que lleva adelante el fiscal marplatense David Bruna involucró a Claudio Balazic y Paulo Villegas en la investigación de una presunta estafa de USD 10 millones en un hotel del gremio. El rol de Hugo Moyano en el caso

Imputaron a dos ex miembros

Preocupación en el Servicio Meteorológico por un plan de modernización con posibles despidos

El sindicato ATE denunció un inminente ajuste de cerca del 20% del personal. En el Ministerio de Defensa lo niegan, pero no descartan un ajuste en la nómina a futuro. Impulsan una digitalización de áreas y servicios

Preocupación en el Servicio Meteorológico

Juan Martín Mena: “Cristina Kirchner no quiere el indulto, pero yo se lo daría”

Luego de la declaración de la ex mandataria por la causa Cuadernos, el ministro de Justicia bonaerense habló en Infobae a las Nueve y cuestionó con dureza al Poder Judicial por convertirse en un “show mediático”

Juan Martín Mena: “Cristina Kirchner

El gobierno porteño anunció un programa de créditos para la vivienda con tasas subsidiadas

Según informó Jorge Macri, el plan está orientado a la clase media. La financiación, a través del Banco Ciudad, podría alcanzar hasta el 75% del valor del inmueble, con un tope de 80 metros cuadrados cubiertos, hasta un monto máximo de $100 millones

El gobierno porteño anunció un
DEPORTES
La presencia de los nueve

La presencia de los nueve tenistas argentinos en el Challenger de Asunción: todos los resultados y la agenda del día

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las imágenes de las reformas con las que avanza Boca Juniors en un punto clave de la Bombonera

Crece el escándalo: la tajante decisión que tomó Senegal tras ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones a dos meses de ganarla

La Fórmula 1 publicó un ranking que destacó la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

TELESHOW
Abrazos, promesas y dedicatorias: así

Abrazos, promesas y dedicatorias: así festejaron Ian Lucas y La Reini el paso a la final de MasterChef Celebrity

Los días de Wanda Nara y Martín Migueles en las Islas Maldivas: yate de lujo, paseo con delfines y amor bajo el sol

Emily Ceco contó cómo reaccionó su exmarido durante el juicio por violencia de género: “Se pegaba trompadas”

El mal momento de Oriana Junco al alquilar un departamento: “Pagué 2 millones y medio y no tenía nada”

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”

INFOBAE AMÉRICA

Un buque con ayuda humanitaria

Un buque con ayuda humanitaria saldrá de México hacia Cuba el jueves

Más de 20 organismos instaron a los países miembros de la ONU a exigir que Nicaragua rinda cuentas por violaciones de DDHH

Nuevos datos sobre el explosivo hallado en la frontera colombo-ecuatoriana: era una Mark85 y pudo afectar 580 metros a la redonda

El canciller boliviano cree que las “barreras físicas” en la frontera con Chile no afectarán las relaciones con ese país

Gustavo Petro atribuyó a Ecuador una bomba hallada en Colombia y anunció protesta diplomática