El relato de un padre en medio de la protesta por discapacidad: “Empujaban la silla de mi hija”

La protesta frente a Casa Rosada visibilizó el reclamo por falta de pagos y actualización de aranceles en discapacidad

Personas con discapacidad, familiares y prestadores reclamaron al Gobierno nacional la falta de actualización de aranceles y deudas del Estado nacional en los pagos de servicios. La protesta por la Ley de Emergencia en Discapacidad se realizó ayer frente a la Casa de Gobierno. Hubo incidentes, forcejeos y empujones entre manifestantes y la Policía Federal.

Raúl Woites, titular de un centro de día para personas con discapacidad, se encontraba en el lugar junto a su hija Marisa, quien utiliza silla de ruedas. En Infobae en Vivo Al Amanecer brindó detalles acerca de la tensión vivída.

“Nos movilizamos no solamente por el tema de que no se adecuaron los aranceles, sino que además, directamente como represalia, el Gobierno dejó de pagar. Desde octubre del 2025 que no paga”.

El objetivo de la manifestación era instalar una carpa hasta obtener una respuesta oficial “o que nos reciba el presidente”, afirmó Woites.

El fundador de un centro de día cuestionó las políticas de invisibilización y el abandono estatal hacia personas con discapacidad (captura de video)

Incidentes durante la movilización en Plaza de Mayo

El referente relató el desarrollo de las acciones policiales. “Por los únicos que parece que fuimos escuchados es por la policía, que tuvo una acción realmente muy triste. Ellos tienen activistas provocadores dentro de esa fuerza. De hecho, se me reían en la cara de mi hija”.

Woites detalló cómo se produjo el forcejeo: “La policía hizo un cordón primero, luego se metieron en el medio otro cordón y de golpe empezaron a romper todo, a tironear. Empezaron a tironear, la gente tiraba del otro lado”.

En medio de la tensión, se produjo una situación peligrosa para su hija Marisa. “Uno de los policías estaba empujando la silla de mi hija y se empieza a tambalear como para caerse. Yo ahí ya perdí los estribos directamente porque simplemente les dije que la dejaran. ‘¿No te das cuenta que hay una silla de ruedas ahí o no? Tené un poquito de corazón’, le dije", contó.

Un padre denunció que su hija en silla de ruedas quedó en medio de forcejeos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

Marisa, en el centro del conflicto

Woites confirmó que su hija Marisa quedó en medio de los empujones. “Marisa se la pasó llorando luego el resto del tiempo que estuvimos. Es angustia. No es una situación para nada placentera para ella. La tengo acá atrás mío, está ahora un poco a los gritos”.

Luego del incidente, Woites relató su reacción frente a la policía: “Teníamos un cartelito muy provocativo, seguramente muy como para buscar problemas, que decía: ‘La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás’. Decidí después, como respuesta, uno por uno, a todo el cordón, que eran cien policías, le fui mostrando el cartel con mi hija y se hacían los distraídos, miraban para otro lado. Digo: ‘Perdón, ¿no saben leer, solamente saben hacerse los sordos, solamente saben agredir y nada más?’”.

El fundador del centro de día reiteró que no hubo corte de calle. “No estábamos ocupando calle. El mismo inspector que dijo ser el jefe del operativo dijo: ‘Yo sé que tienen autorización del Gobierno de la ciudad y de policía, pero no queremos una carpa’. Pero no es que no querían una carpa, sino que lo que no querían era que se pusieran las estacas. Creo que figurativamente es como que quieren que nos convirtamos en eso, en palitos, en estacas para no vernos, para seguir haciendo los sordos”.

Incidentes con la Policía Federal marcaron la movilización por la ley de emergencia en discapacidad en Plaza de Mayo Fotografía: RSFotos

Preocupaciones y reclamos del sector

Woites describió la situación actual de las familias y de los prestadores. “Hoy una persona que tiene discapacidad y su familia viven con esta angustia permanente de no saber qué va a pasar mañana. En cuanto a los prestadores o centros de día, sabemos que es muy corto el tiempo que les queda de subsistencia. Tampoco hay quien se encargue de sus terapias ni de nada. Lo mismo pasa con cuidadores, que no hay un servicio acorde”.

El padre de Marisa expresó su preocupación por el futuro de su hija y de quienes atraviesan situaciones similares. “Somos gente grande, que tenemos un pensamiento recurrente, que es qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Lamentablemente el panorama que vemos es un abandono total. Creo que lo único que le falta a los gobiernos, porque no es solo el nacional y no importa si es Milei, Cristina o el que sea, porque todos tienen las mismas políticas de invisibilizar y de tomar nada más que como un gasto a las personas con discapacidad”.

El titular del centro de día reclamó una respuesta urgente y una solución efectiva para el sector. “Cuando hicimos esa pasada con el cartel con mi hija, hubo varios policías que se nos rieron en la cara y nos provocaban. Esto quiero que quede claro porque es algo totalmente anormal”.

Familias y prestadores de personas con discapacidad denunciaron deudas estatales y exigieron respuesta urgente del Gobierno nacional

Familias en alerta y la búsqueda de soluciones

Woites pidió que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. “No es una situación para nada placentera para ella”, reiteró sobre el estado de su hija tras la protesta. Insistió en la necesidad de una política activa y una respuesta concreta de las autoridades nacionales y locales.

La manifestación frente a la Casa de Gobierno puso en evidencia el reclamo de los prestadores, familias y personas con discapacidad por el pago de deudas y la actualización de aranceles. El sector exige que se garanticen las prestaciones y se respeten los derechos adquiridos.

“La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás”, repitió. La demanda central apunta a la regularización de los pagos, la protección de los servicios y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.