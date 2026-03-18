Sociedad

Tensión en Casa Rosada por una protesta contra la reforma de la Ley de Discapacidad: “Nos tratan como perros”

Los manifestantes intentaban instalar una carpa como forma de protesta, pero fue retirada por la fuerza. Se registraron disturbios con la policía. El testimonio de las familias

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Hay incidentes en la protesta por la ley de discapacidad en Casa Rosada

Momentos de tensión se viven esta mañana frente a la Casa Rosada, en la Ciudad de Buenos Aires, donde familiares y personas con discapacidad se reúnen para manifestarse contra la reforma de la Ley de Discapacidad.

Según las primeras informaciones, los manifestantes intentaron instalar un gazebo, pero fue retirado por la fuerza y desarmado por los agentes. La situación generó empujones y reclamos en medio de la multitud, en una jornada marcada por el malestar.

“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?“, lamentó un manifestante, visiblemente conmovido, tras las escenas de tensión con la policía. Otra mujer agregó: ”No tienen humanidad".

“Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible", expresó uno de los manifestantes.

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