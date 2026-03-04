Política

Miguel Ángel Pichetto le propuso a Cristina Kirchner armar un frente anti Milei: “Parecido a lo que construyó Lula”

El diputado peronista reveló detalles de su reunión con la ex presidenta, a quien le dijo que el nuevo espacio tiene que ser capitalista. “Nada de Estado presente, toda esa paparruchada que ya fracasó”, dijo

Guardar
Miguel Ángel Pichetto le propuso a Cristina Kirchner armar un frente anti Milei

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto dió detalles del último encuentro que mantuvo con la ex presidenta Cristina Kirchner, donde le transmitió su visión sobre la necesidad de construir un frente político para enfrentar al gobierno de Javier Milei. La reunión se desarrolló en el marco de la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria y se extendió por más de una hora.

“Fue una reunión fraternal”, dijo el legislador al describir el encuentro, y señaló que no abordaron cuestiones del pasado. “Hablamos del presente y del futuro. No hablamos del pasado. Tal vez algunas cuestiones del pasado podían haber sido motivos de discusión y ambos inteligentemente preferimos no hacerlo”, afirmó. Según su relato, hacía más de diez años que no mantenían una conversación directa, luego de dos décadas de trabajo compartido en el ámbito parlamentario y en la gestión del gobierno.

En ese sentido, relató: “Lo que sí coincidimos es en la necesidad de… Esto se lo transmití yo, mi visión respecto a la construcción de un frente nacional, algo parecido a lo que construyó Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar a Jair Bolsonaro”, expresó. Según detalló, ese armado debería reunir partidos democráticos del centro nacional sobre la base de un programa capitalista y productivo.

Miguel Pichetto y Cristina Kirchner,
Miguel Pichetto y Cristina Kirchner, en una foto durante los años de gobierno de la ex presidenta

“El programa tiene que ser capitalista, productivo. Nada de un esquema viejo, intervencionista, el Estado presente, toda esa paparruchada que ya fracasó”, sostuvo durante una entrevista con el streaming Gelatina. También remarcó la importancia de la “estética política” y de la previsibilidad económica. “Tu propuesta y tus emisores no pueden ser ideas peligrosas que determinen que en un solo movimiento el dólar pase de mil quinientos a tres mil”, afirmó.

Consultado por la participación de gobernadores y sectores que acompañan iniciativas del oficialismo, Pichetto rechazó la estigmatización. “Atacarlos es un error”, dijo, y calificó como “estúpido” el concepto de traición en política. “Cambian las circunstancias. El concepto de traición no existe”, agregó.

Pichetto explicó que la visita se dio luego de distintas postergaciones vinculadas tanto con controles judiciales sobre las visitas como con la intervención quirúrgica y la recuperación de la exjefa de Estado. Sobre la situación judicial de Kirchner, sostuvo: “Está en una prisión domiciliaria, en un departamento con pulsera, que me parece un rigor excesivo. ¿Adónde va a ir la expresidenta?”.

El diputado reiteró su postura crítica respecto de los procesos judiciales contra exmandatarios. “Tengo una posición general sobre la inconveniencia de someter a los presidentes a procesos judiciales por considerar que se los responsabiliza por estar en la cúspide de la pirámide”, indicó, y agregó que se trata de un debate jurídico sobre el que mantiene una posición conocida.

El último acto peronista del
El último acto peronista del que participó Miguel Ángel Pichetto junto a Guillermo Moreno. El lema fue “Doctrina, Industria y Trabajo” y se realizó en el Abasto Hotel

Al referirse al estado anímico de la ex presidenta, Pichetto dijo: “La vi muy bien, con mucho temple, soportando la situación. Creo que lo asume como una prueba más de su larga carrera política y está muy activa”. En ese marco, señaló que Kirchner seguía de cerca la política exterior, la relación entre Estados Unidos y China y la política económica. “Seguía muy de cerca el tema de la política exterior”, afirmó.

En relación con la reforma laboral, explicó su voto negativo y su decisión de no dar quórum. “La voté en contra por una cuestión de principios y porque considero que está hecha en un momento de recesión”, señaló. Criticó el Fondo de Asistencia a los Despidos y advirtió sobre la judicialización de varios artículos. “Hay una restricción al derecho de huelga del artículo 14 bis. Esos temas indudablemente van a tener un plano de judicialización”, indicó.

Pichetto también realizó un diagnóstico sobre el peronismo. “Tiene un problema de identidad. La pregunta es: ¿de qué habla hoy?”, planteó. Según afirmó, los temas centrales deberían ser el salario, la pérdida del poder adquisitivo, el empleo y la industria nacional. “El drama de la gente es la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvo, y agregó que el sector público sufrió una caída significativa del ingreso real.

En materia de política exterior, pidió abandonar miradas de décadas anteriores. “No podés analizar la política exterior con los cartabones de la década del 70”, dijo, y afirmó que Argentina debía ubicarse “más cerca de Occidente”, con una relación pragmática con China que no afecte la industria local.

Temas Relacionados

Miguel Ángel PichettoJavier MileiCristina KirchnerÚltimas noticiasFrente nacional

Últimas Noticias

Francisco Paoltroni denunció adoctrinamiento escolar en Formosa y reclamó una intervención federal

El senador nacional de La Libertad Avanza apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán por un video viral con estudiantes. “Es una provincia que hicieron comunista”, dijo

Francisco Paoltroni denunció adoctrinamiento escolar

Nahuel Gallo hablará en conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich y las autoridades de Seguridad

El gendarme recientemente liberado en Venezuela dará detalles sobre su detención y el operativo de repatriación, en un acto encabezado por Patricia Bullrich junto a la cúpula del Ministerio de Seguridad, en medio de la polémica por las gestiones diplomáticas

Nahuel Gallo hablará en conferencia

Retiraron una placa en la Casa de Argentina en Francia que recuerda a las víctimas de la dictadura

Un grupo de residentes manifestó su rechazo al símbolo dedicado a los 30 mil desaparecidos. Apuntan contra el director de la institución, el abogado Santiago Muzio. La institución tiene un vínculo histórico con la Ciudad Universitaria de París

Retiraron una placa en la

El ministro Presti participará en Estados Unidos de una cumbre sobre seguridad hemisférica encabezada por Pete Hegseth

El teniente general fue invitado por el secretario de Guerra de Trump, junto con otros países del hemisferio. Discutirán acciones coordinadas frente a desafíos como el crimen transnacional y la cooperación regional

El ministro Presti participará en

Tras la decisión de la Cámara Federal, volvieron a intervenir OSPRERA

El Gobierno nombró al nuevo interventor. En un primer momento, el proceso se extenderá durante 180 días, período que podría ampliarse en caso de no alcanzar los objetivos previstos

Tras la decisión de la
DEPORTES
La agenda de los argentinos

La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

Tras las novelas con McLaren y Red Bull, Alpine confirmó el fichaje de una de las promesas de la Fórmula 2: “Tiene mucho talento”

El romántico anuncio de casamiento entre la número 1 del mundo del tenis Aryna Sabalenka y su pareja: “Tu y yo, para siempre”

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

TELESHOW
Catherine Fulop contó cómo fue

Catherine Fulop contó cómo fue el nacimiento de su primera nieta: “Las contracciones empezaron en la cancha”

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay flexibiliza su política monetaria

Uruguay flexibiliza su política monetaria ante el riesgo de que la inflación sea menor a su objetivo

El gobierno lanza preenrolamiento para jóvenes de 17 años con miras a elecciones de 2027

Un buque ruso con gas licuado se hundió frente a Libia

Uruguay pide no lavar las veredas ni llenar piscinas ante la sequía que reduce la disponibilidad de agua dulce

Qué significa encontrar murciélagos en casa de noche y por qué puede ser peligroso