El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF

Mahiques estará a cargo de la celebración de la audiencia (RSFotos)

Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postulara al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para que asumiera la Presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir su candidatura.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 129/2026 en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

“Resulta pertinente que la Unidad Gabinete de Asesores dependiente de este Ministerio, efectúe la convocatoria a la Audiencia Pública”, destacaron las autoridades, tras determinar que esta área estará a cargo de brindar las condiciones para que se pueda llevar a cabo el debate. No obstante, se confirmó que la sesión estará a cargo del titular de Justicia.

De esta manera, informaron que la cita está prevista para el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).