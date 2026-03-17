Tras la llegada de Mahiques, continúan los cambios en el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

A poco más de 10 días de su llegada al Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques continúa con los cambios dentro de la cartera en áreas clave. Durante esta madrugada, se hizo efectiva la salida de quien era hasta este martes la titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores.

La renuncia de María Fernanda Rodríguez se hizo efectiva mediante la publciación del decreto 156/2026, en el Boletín Oficial. Los motivos de su dimisión no fueron explicitados, pero se dan en el marco de una reestructuración del Ministerio tras la designación de Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo", dice la normativa publicada esta madrugada, en la que no se especificó quién será el nuevo jefe de Gabinete de Justicia.

Horas antes, el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento de los veedores sobre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La intervención es en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.

De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

La semana pasada se dieron otros cambios en el Ministerio con al designación de Emiliano Pedro Méndez Ortiz como subsecretario de Política Criminal, quien tendrá entre sus funciones y responsabilidades asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Además, según lo dipuesto, entre sus tareas se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, brindando apoyo y asistencia a las víctimas. Además, interviene en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como la promoción de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el sistema de justicia.

Con esta incorporación, Mahiques avanza con la conformación de la cartera a la que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona el 5 de marzo. En este sentido, también aguarda el nombramiento oficial de Matías Gabriel Álvarez, quien estará al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Se trata de un fiscal especializado en criminología, con formación en la investigación de delitos complejos y una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Más designaciones dentro del Gobierno

Además de los cambios en Justicia, el Ejecutivo nacional nombró a nuevos funcionarios en dos organismos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Con respecto a la primera, a través del decreto 16/2026, nombraron como subadministrador Nacional a Gabriel Leonardo Barbagallo. Mientras tanto, en el ORSNA —a través del decreto 155/2026—, aceptaron las renuncias presentadas por Carlos Pedro Lugones Aignasse al cargo de presidente del organismo y la de Fernando José Muriel como vicepresidente.

En el mismo acto administrativo, el Gobierno nacional designó a Diego Pablo Giuliano como nuevo presidente del ORSNA y a Adrián Enrique Bianchi en la Vicepresidencia. Según lo expuesto en la resolución, las nuevas autoridades asumen la gestión del organismo a partir de la fecha de publicación del documento. Esta decisión fue adoptada bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura.