Política

Cristina Kirchner en Comodoro Py: vuelta a la escena con un acto político y acusaciones contra el Gobierno

La ex presidenta declarará en los tribunales federales por la Causa de los Cuadernos. La militancia la acompañara en San José 1111 y la dirigencia en el edificio judicial de Retiro

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Cristina Kirchner durante una de
Cristina Kirchner durante una de sus declaraciones en los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escándar)

Cristina Kirchner volverá a estar este martes en el centro de la escena política. Como hace tiempo no lo está. La última vez que el foco de atención estuvo sobre sus movimientos fue en los primeros días del año, cuando recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi, luego de estar varios días internada por un cuadro de apendicitis que se agravó.

Esta mañana el escenario será uno bien distinto. La ex presidenta fue citada a declarar en los Tribunales de Comodoro Py por la causa de los Cuadernos. Hasta aquí CFK seguía el juicio participando por videoconferencia. Pero los jueces del Tribunal Oral Federal 7 decidieron citarla para que inicie la ronda de declaraciones que protagonizarán varios ex funcionarios de su gobierno.

En ese grupo están el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal,Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

El flyer con el que
El flyer con el que la militancia kirchnerista convocó a una manifestación en la puerta de San José 1111, donde la ex presidenta cumple su condena

Será la segunda vez que CFK deje el departamento ubicado en San José 1111, donde cumple con la condena de 6 años de prisión de la causa Vialidad. La primera vez fue cuando tuvo que ser internada en diciembre del año pasado. Y será seis años después de la indagatoria que tuvo en la causa por la que cumple condena y fue inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos, donde dejó una frase recordada antes de levantarse de su silla: “A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”.

La ex presidenta está citada a declarar a las 9 de la mañana. Se prevé que salga de su domicilio cerca de las 8:30. Los principales dirigentes del kirchnerismo convocaron a una manifestación en la esquina del departamento donde cumple su condena, motivo por el que la militancia K empezará a llegar entre las 6 y las 7 de la mañana al lugar.

Ahí se quedarán muchos militantes esperando su regreso, mientras que la plana mayor de la dirigencia cristinista estará presente en los tribunales de Comodoro Py. Algunos podrán ingresar al auditorio, que tiene lugar para 200 personas, y otros se quedará afuera, en la puerta, esperando su salida. Un tercer grupo estará en el Congreso.

Será la segunda vez que
Será la segunda vez que CFK deje el departamento ubicado en San José 1111

Máximo Kirchner acompañará a su madre en el departamento hasta el momento que se vaya a Comodoro Py. Durante un acto que tuvo el fin de semana, le dijo a la militancia: “El martes acompañemos a Cristina y la esperemos cuando vuelva a San José. Cuando le entran a saltar los escándalos al gobierno, cuando el gobierno no es la que decían, cuando la economía no anda, vuelven con la misma cantinela”.

CFK volvió a reactivar su perfil en redes sociales en la tarde de ayer. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", escribió.

La líder peronista consideró que “las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”, en un mensaje dirigido a Javier Milei.

En ese sentido, describió el impacto del programa económico del gobierno libertario y destacó la cantidad de “fabricas cerradas y obreros despedidos”, al igual que “los locales sin alquilar o los negocios vacíos”. Dijo también que “los salarios están en caída libre”, que las familias “están endeudas” y que las morosidad que hay con los bancos “no se veían desde le final de la convertilidad”.

El mensaje que escribió la
El mensaje que escribió la ex presidenta en las redes sociales

A la ex presidenta la acompañarán varios dirigentes de relevancia dentro del mundo K, como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Anabel Fernández Sagasti, Federico Otermín, Teresa García, Julián Álvarez, Juan Grabois, Juliana Di Tullio, Mariel Fernández, Lucía Cámpora, Eduardo Valdés, Germán Martínez, José Glinski, Martín Sabatella, Juan Martín Menna, Carlos Castagneto, Itaí Hagman y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.

Según explicaron desde el bloque de senadores del peronismo, hay quince legisladores de la Cámara alta que pidieron por escrito asistir a la audiencia, pero la respuesta que recibieron es que no había lugar. Por eso motivo se reunirán todos en el Senado para seguir la transmisión oficial. La dirigencia estará dividida en los espacios pero concentrada detrás de la figura de CFK.

En el kirchnerismo creen que la convocatoria del Tribunal federal a la ex presidenta está motorizada por el gobierno nacional. Advierten una red de presiones e influencias del oficialismo para que los jueces cambien el recorrido que viene teniendo el juicio, vía zoom, y convoquen a la ex presidenta Comodoro Py, con el peso simbólico que tiene esa imagen en el código de la política nacional.

“El Gobierno quiere tener la foto de ella sentada en el banquillo de los acusados. La imagen entrando a Comodoro Py. Ante la falta de pan, un sector del gobierno quiere circo”, se quejaron cerca de la ex Jefa de Estado, donde advierten que la postal está diagrama para alterar la agenda política y desviar el foco de atención, de las turbulencias incesantes que atraviesa la gestión libertaria, a la causa judicial que tiene a la ex presidenta como protagonista.

En el kirchnerismo creen que
En el kirchnerismo creen que el Gobierno influyó en la justicia federal para que CFK vuelva a declarar a Comodoro Py (Maximiliano Luna)

En el kirchnerismo hacen hincapié en que las polémicas que rodean al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje de su esposa a Estados Unidos y el viaje con su familia a Uruguay en un jet privado, están construyendo una tormenta perfecta para el Gobierno. A la que se le suman las últimas revelaciones de la causa por la criptomoneda Libra. Por ese motivo consideran que la centralidad judicial y política de CFK cambia el foco de atención.

Lo cierto es que la centralidad será pasajera y por un hecho negativo. No hay conveniencia política para la ex presidenta, a quien Javier Milei ha decidido subir al ring mediático y de las redes sociales cada vez que pudo. Una decisión política del oficialismo basada en la idea de la polarización con el pasado que representa, en el discurso oficial, la ex mandataria.

Ayer por la noche Axel Kicillof, que está distanciado de la ex presidenta, publicó en sus redes sociales un flyer del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que convocaba a acompañar a CFK en San José 1111. Es una incógnita si el gobernador bonaerense asistirá o no a Comodoro Py para respaldar y apoyar a Cristina Kirchner.

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