Caso Libra: el diputado que presidió la comisión investigadora aseguró que Milei deberá dar explicaciones en el Congreso

En las últimas horas, nuevas pruebas surgieron en la investigación judicial por el caso Libra, la criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei con un posteo en X, hace más de un año, el 14 de febrero del 2025.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en Diputados -un trámite paralelo a la pesquisa judicial-, detalló en radio Mitre las sospechas de presuntas conexiones entre el jefe de Estado, su entorno y empresarios, que ahora serán eje de una conferencia de prensa que se realizará esta tarde en el Congreso.

Ferraro señaló que el presidente y varios funcionarios deberán responder ante la justicia y el Congreso. Sostuvo que persisten preguntas sobre la adjudicación del contrato vinculado al token Libra y afirmó que las pruebas muestran que “el presidente mintió”.

La frase alude a la primera reacción que había tenido Milei en febrero de 2025 luego del escándalo, cuando en una entrevista televisiva dijo que no estaba muy al tanto de los detalles del proyecto ni de sus creadores.

El diputado remarcó que la investigación permitió rastrear 16 ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de intermediarios relacionados con el lanzamiento de la criptomoneda. Además, se identificaron transferencias que coinciden con un memo hallado por peritos informáticos en el marco de la investigación judicial.

En ese documento, figura el nombre de Mauricio Novelli, señalado como intermediario de pagos por cinco millones de dólares provenientes de Hayden Davis, el empresario estadounidense creador de la criptomoneda.

Ferraro describió cómo Davis transfirió fondos a distintas cuentas, que luego se derivaron a una “cueva cripto”, y que en la operación participó un jubilado de 75 años como intermediario.

Según el legislador, la ruta del dinero coincide con los registros de un memo que hallaron los peritos convocados por la Justicia en el teléfono de Novelli y fue posible reconstruirla gracias a pericias informáticas.

Las pruebas que comprometen al entorno presidencial

El diputado explicó que la Comisión no pudo vincular de forma directa a Javier Milei ni a Karina Milei con el destino final del dinero, pero sí logró establecer el rol de Novelli y Davis en las transferencias.

Sobre el presunto pacto para el pago de 5 millones de dólares tras la promoción de la criptomoneda, Ferraro afirmó: “Estos montos coinciden en tres pagos anotados en el memo de Novelli, uno de un millón y dos de dos millones de dólares, tanto en cripto como en efectivo”.

El informe también da cuenta de comunicaciones entre el presidente Milei y Novelli el 14 de febrero, día en que Milei publicó en redes sociales el mensaje promocionando el token Libra. Ferraro detalló que hubo “cientos de llamados”, de los cuales ocho se registraron entre el presidente y Novelli entre las 19 y la medianoche de ese día.

La sospecha es que las conversaciones previas al tuit fueron para coordinar la promoción del contrato y del token. Tras la publicación, se intensificaron los llamados, incluyendo contactos entre Novelli y Karina Milei, así como con Santiago Caputo y Damián Reidel, entonces jefe de asesores del Presidente.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión $Libra

El circuito de pagos y la operatoria

Según la investigación parlamentaria, Hayden Davis viajó de urgencia a la Argentina el 30 de enero para firmar un pacto de confidencialidad. El viaje, de treinta y ocho horas, coincidió con los chats de Novelli y fue corroborado mediante pericias a dispositivos electrónicos. Ferraro subrayó que el circuito de pagos se organizó a través de cuentas y criptomonedas, y que intervinieron terceros para mover fondos hacia billeteras digitales.

La operatoria incluyó la utilización de información privilegiada. Ferraro mencionó que “treinta y seis personas accedieron a datos que les permitieron alzarse con más de un millón de dólares cada una” mediante billeteras cripto.

Críticas a la fiscalía y próximos pasos en el Congreso

Ferraro cuestionó la actuación del fiscal Jorge Taiano, a cargo del expediente, por la lentitud en la investigación. Indicó que, tras más de un año, “no se citó a declarar a ningún testigo, ni siquiera en calidad testimonial”.

El diputado adelantó que la Cámara de Diputados evaluará los próximos pasos institucionales. Esta tarde, a las 16, se realizará una conferencia de prensa para presentar el cierre de la Comisión Investigadora y poner a disposición de la justicia federal la documentación reunida sobre los pagos, las transferencias y las comunicaciones entre los involucrados.

Ferraro enfatizó que el caso involucra a la investidura presidencial y requiere respuestas tanto en el plano judicial como en el institucional.

Los últimos avances en el caso

Luego de varios meses sin demasiadas novedades, en las últimas horas se conocieron nuevos elementos en los que trabaja la Justicia respecto a la causa que investiga la caída de la criptomoneda $LIBRA, que fue difundida por el presidente Javier Milei.

El caso comenzó en la noche del 14 de febrero de 2025 cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -que fijó- en el que difundió el lanzamiento del token. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de un valor de 0,01 dólares a 5 en pocas horas y que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares mientras que otros perdieron miles.

Un peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal reveló una extensa trama de llamadas y mensajes entre la cúpula del Gobierno y el lobista argentino Mauricio Novelli en las horas críticas alrededor del lanzamiento y derrumbe del criptoactivo,

Durante la noche del 14 de febrero, Mauricio Novelli, quien se encontraba en Texas junto al creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, habría entablado un intercambio de siete llamadas con el presidente Javier Milei, totalizando 13 minutos y 10 segundos de diálogo.

La documentación analizada por la fiscalía, que incluye peritajes técnicos realizados sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli y otros implicados, muestra que los contactos incluyeron llamadas, mensajes y el uso de plataformas digitales como WhatsApp. Una parte significativa de los intercambios se habrían producido entre Karina Milei y Novelli.

A la par, los peritos encontraron un memo en el bloc de notas del teléfono de Novelli. El archivo, redactado en inglés y fechado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05 horas, estipula el pago de 5 millones de dólares a cambio de que Javier Milei emitiera un respaldo público al activo digital. Esta suma estaría dividida en tres pagos diferenciados: un adelanto de 1,5 millones de dólares, otro pago idéntico destinado específicamente a la promoción de la criptomoneda en redes sociales, y un pago final de 2 millones de dólares, condicionado a la firma de un contrato posterior.

El Presidente no habló de la cuestión luego de que se conocieran las nuevas pruebas.