Política

CAF participó en la CSW70 de la ONU y reafirmó su compromiso con la igualdad de género en la región

El respaldo de la entidad en la conferencia de Naciones Unidas promovió iniciativas orientadas a prevenir la violencia de género y reforzar políticas inclusivas mediante cooperación internacional y financiamiento sostenible en América Latina y el Caribe

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Representantes de CAF, junto a
Representantes de CAF, junto a ministras y autoridades durante el encuentro

La participación de CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en la 70ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) en Nueva York, marcó un nuevo avance en la agenda regional para la igualdad de género. La entidad reafirmó su respaldo a políticas que buscan transformar los compromisos internacionales en acciones concretas para mujeres y niñas de la región.

Durante la CSW70, que tuvo lugar entre el 9 y el 13 de marzo en la sede de Naciones Unidas, CAF promovió una visión centrada en la medición del costo económico de la violencia contra las mujeres y el desarrollo de tecnologías seguras para la prevención y atención de casos, así como el impulso de modelos de justicia intercultural e interseccional. La organización propuso también una arquitectura financiera regional que facilite convertir los acuerdos políticos en recursos sostenibles.

CAF presentó ante la comunidad internacional los resultados iniciales de su Estrategia para la Igualdad de Género 2022–2026, cuyo enfoque busca potenciar el rol de la banca multilateral en la generación de conocimiento aplicado y el financiamiento de políticas públicas con perspectiva de género. Esta estrategia incluye el fortalecimiento de capacidades institucionales en los países de América Latina y el Caribe.

Christian Asinelli junto a ministras
Christian Asinelli junto a ministras de las mujeres de Centroamérica donde debatieron sobre la protección para mujeres rurales ante migración y cambio climático.

La delegación estuvo representada por figuras clave como Ana Baiardi, gerente de Género, Inclusión y Diversidad; Guadalupe Aguirre, directora de Género; Luciana Fainstain Patiño, ejecutiva principal de la Dirección de Género; y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica. Ellos participaron en mesas de diálogo junto a representantes estatales, organismos multilaterales y actores estratégicos para analizar el rol de las instituciones financieras internacionales en la promoción de políticas públicas inclusivas.

Diálogos sobre justicia, financiamiento y barreras estructurales

El evento incluyó paneles dedicados a temas como el acceso a la justicia para mujeres agricultoras, la transformación de la realidad de las mujeres ante desafíos como la migración y el cambio climático, y la medición del costo de la violencia en Iberoamérica. Se abordaron también las barreras para el acceso a la justicia desde una perspectiva intercultural e interseccional, incluyendo a mujeres, juventudes y niñas.

Durante la semana de sesiones, los asistentes discutieron la importancia de fortalecer sistemas legales más inclusivos y equitativos, eliminar leyes y prácticas discriminatorias y superar los obstáculos estructurales que dificultan el ejercicio de los derechos de las mujeres. El encuentro permitió a CAF intercambiar enfoques con otros organismos y consolidar alianzas para la implementación de estas políticas.

Ana Baiardi, Guadalupe Aguirre y
Ana Baiardi, Guadalupe Aguirre y Christian Asinelli, junto a Pio Smith, durante un encuentro de trabajo en el marco de la 70ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer

La CSW70 se posicionó como un foro de referencia mundial, reuniendo a gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil para debatir soluciones que garanticen los derechos de mujeres y niñas. El diálogo global puso especial énfasis en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones, así como en la erradicación de todas las formas de violencia de género.

CAF reafirmó su compromiso con la igualdad mediante la promoción de enfoques innovadores y la colaboración con actores multilaterales. La institución destacó la necesidad de convertir las declaraciones políticas en recursos sostenibles y acciones tangibles que promuevan la equidad en la región.

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