La UCR busca liderar la oposición en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, pero afloran las internas partidarias

Rodrigo de Loredo ya se lanzó como candidato a gobernador de Córdoba pero pretende dejar atrás la simbología de la UCR

El Mundial 2026 aparece como un ordenador del calendario político para la UCR. Algunos sectores de la provincia de Buenos Aires y Córdoba quieren que antes del inicio de la competencia de fútbol ya estén designadas las nuevas autoridades de los comités para avanzar con la estrategia electoral del próximo año. En territorio bonaerense, el panorama es más complejo por la ausencia de figuras competitivas para suceder a Axel Kicillof, mientras que el cordobés Rodrigo de Loredo pica en punta, pero pretende deshacerse de cualquier simbología partidaria.

“Rodrigo va a hacer un acto pintado de lila”, deslizó un radical que se resiste al liderazgo de De Loredo. Según pudo confirmar Infobae, no está en los planes del ex diputado adornar de ese color el evento que realizará el próximo 14 de marzo en Quality, aunque sí evitará cualquier tipo de simbología radical. En su entorno aseguran que está alejado de cualquier interna partidaria y que busca despegarse de los conflictos por la sucesión de Marcos Ferrer, su amigo e intendente de Río Tercero, al frente del Comité local.

Rodrigo de Loredo convocó a un acto en Córdoba para el 14 de marzo

Pero el dato que llamó más la atención sobre el acto es que iba a coincidir con otro evento que organizaba Luis Juez. Trascendió que el senador organizó un encuentro e invitó a dirigentes de La Libertad Avanza y al sector de la UCR que lidera Soledad Carrizo para el mismo 14 de marzo, aunque en Carlos Paz. “No estamos pendientes de lo que hagan los otros partidos en la provincia”, aclaró Juez a Infobae aunque evitó hablar del evento que habría cancelado. Este medio se comunicó con los supuestos participantes que estaban al tanto de la organización pero que finalmente no recibieron ninguna convocatoria formal.

La foto de De Loredo en el palco durante la apertura de las sesiones ordinarias a cargo de Javier Milei tampoco ayudó al vínculo con Juez y con el líder local de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. La invitación le llegó al cordobés de la mano de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales aliados de Karina Milei. ¿Fue una bendición a la candidatura de De Loredo o un acercamiento? Nadie quiere responder esa incógnita que se abrió con esa foto y buscan bajarle el tono.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni están aliados en Córdoba para pelear la Gobernación en el 2027

El punto es que para vencer al peronismo cordobés, la oposición requiere de unidad. La marca La Libertad Avanza es la que más mide en las encuestas que manejan, pero las dudas aparecen según el nombre que se ponga como candidato a gobernador. Bornoroni, según trascendió, mantiene un nivel importante de desconocimiento, aunque a su favor juega el antecedente de Gonzalo Roca, el outsider que venció a Juan Schiaretti en las elecciones legislativas.

El éxito de la marca del Presidente hizo que el intendente de Jesús María dejara la UCR para oficializar su paso a La Libertad Avanza. El caso no generó gran sorpresa porque Federico Zárate responde a Luis Picat, uno de los “radicales con peluca” que se convirtieron en oficialistas en el Congreso. Sin embargo, hay voces que hablan de una pérdida de apoyo a De Loredo en su deseo de llegar a la gobernación. “Rodrigo no va a caer en la carrera a ver quién tiene más intendentes o más apoyo nacional”, advierten en su entorno. ¿Una estrategia que adelanta el éxodo de jefes comunales a las fuerzas libertarias?

De fondo, aunque De Loredo evite la simbología partidaria, la UCR de Córdoba debe resolver la renovación de autoridades. Entre los nombres que suenan está Matías Gvozdenovich, que responde al oficialismo, y el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, por la oposición. El conflicto por estos días es la fecha para realizar la elección. Los detractores de Ferrer quieren que se vote al nuevo presidente el próximo 7 de junio, mientras que las autoridades partidarias buscan prorrogar los mandatos. El próximo lunes debería resolverse o terminará judicializado.

Maximiliano Abad en el último acto que encabezó en Mar del Plata

Algo similar sucede en la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad fue uno de los principales dirigentes que reclamaron adelantar las elecciones partidarias por el mismo motivo que en Córdoba: antes del Mundial quieren tener resuelta la interna para avanzar con la estrategia 2027. “Hasta el PJ adelantó sus elecciones”, ejemplificaron a este medio desde su entorno. El senador consiguió el apoyo del sector de Martín Lousteau, Gustavo Posse y Daniel Salvador y este viernes fijaron el 7 de junio como fecha para elegir nuevas autoridades.

Sin embargo, Miguel Fernández, el único que se opuso al cambio de calendario, emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación”. “La autoconvocatoria realizada carece de sustento reglamentario y las decisiones adoptadas en ese ámbito resultan nulas”, alertó.

El territorio bonaerense es el más complicado para la UCR. La Libertad Avanza tiene una construcción electoral importante y una lista de posibles candidatos para enfrentar al peronismo. En cambio, el partido centenario viene de una importante pérdida de bancas y ningún nombre en danza para encabezar la lista para gobernador. Los días posteriores al Mundial serán claves para el espacio, que deberá achicar las diferencias internas para encontrar aliados rumbo a 2027.