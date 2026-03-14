El Gobierno intentará recuperar la agenda tras una semana inesperadamente adversa por la polémica con Adorni

El mandatario nacional encabezará varios actos en el interior del país (Presidencia)

Luego de volver de su gira internacional, que culmina este sábado con su participación en el Foro Económico de Madrid, el presidente Javier Milei regresará a la Argentina e intentará recuperar la agenda política local con varios actos en el interior del país, luego de una semana en la que el Gobierno enfrentó algunos cimbronazos.

Cuando estaba terminando su estadía en Nueva York, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había incluido a su esposa, Bettina Angeletti, en la lista de pasajeros del avión oficial, lo que desató una polémica e, incluso, la difusión de otros hechos que motivaron una denuncia penal por parte de la oposición malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

Inmediatamente, el funcionario trató de justificar esa decisión y explicó que la presencia de su pareja en la comitiva “no le costó ni un peso al Estado”, ya que todos los gastos de la mujer los cubrieron con sus sueldos.

Sin embargo, en Buenos Aires el conflicto escaló y, aunque en un inicio el oficialismo quiso ignorar el asunto, luego los principales referentes del Poder Ejecutivo, incluido Milei, respaldaron al ministro coordinador en las redes sociales.

Karina Milei apoyó a Manuel Adorni

“Fueron todos juntos y desde el primero al último, así que claramente hubo una orden de arriba de salir a bancarlo en todos lados”, reconoció un integrante de La Libertad Avanza que no formó parte de la delegación.

El jueves, tres días después de que se publicara la foto de Adorni y Angeletti en Nueva York, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se empezó a mostrar más activa en X, le transmitió su respaldo.

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió la hermana del mandatario, una de las figuras más fuertes de la cúpula libertaria.

Unos minutos más tarde, fue el mismísimo jefe de Estado el que lo defendió, utilizando una metáfora de un área en la que se siente cómodo: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...”, comentó.

Posteriormente, fue el jefe de Gabinete el que publicó un mensaje en el que reconoció su error al haber utilizado la palabra “deslomándose” para justificar su estadía en Manhattan.

Cuando surgió la polémica, el Gobierno no armó una mesa de crisis para analizar los pasos a seguir y elaborar una estrategia comunicacinal, sino que todo se fue resolviendo sobre la marcha.

Santiago Caputo también respaldó a Adorni

De hecho, el equipo del consultor político y asesor presidencial, Santiago Caputo, tampoco trabajó en lo que iba a decir al aire Adorni, quien aceptó entrevistas televisivas para aclarar personalmente lo sucedido.

Si bien al principio Las Fuerzas del Cielo, agrupación que responde al estratega y que tiene fuerte presencia en las redes, no comentó nada al respecto, luego sí se sumaron a los mensajes de apoyo.

“Si desde el lado de los Menem, que es el sector más afín a él, no aparecieron hasta ahora, ¿por qué deberíamos tomar la iniciativa nosotros?“, justificó uno de los máximos exponentes de esta vereda de la interna.

Más allá de las pujas entre ambas facciones, el caso de Adorni es particular, ya que se quedó con la Jefatura de Gabinete, un lugar que en un momento se especuló con que pudiera ser ocupado por Caputo.

El consultor tampoco habría estado atrás del tuit del jueves a la noche de arrepentimiento, aunque en el equipo del estratega ven con buenos ojos que haya pedido disculpas, aunque sea de una manera tenue.

Lo cierto es que este sábado el Presidente finaliza su gira internacional en España, donde tiene previsto una reunión con el líder de VOX, Santiago Abascal, y exponer en el Foro Económico de Madrid.

A partir del lunes, buscará retomar el contro de la agenda local al hablar en el acto de apertura de las actividades de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el que se espera que hable sobre la economía.

En tanto, el martes por la mañana, Adorni reunirá en su despacho en la Casa Rosada a la mesa política del oficialismo, con el objetivo de acordar las iniciativas que impulsarán en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

La mesa política se volverá a reunir este lunes

El encuentro estaba originalmente previsto para la semana pasada, apenas la comitiva volviera a Buenos Aires de su viaje a los Estados Unidos, ya que solamente Milei y su hermana se trasladaron directamente a Chile para la asunción de José Antonio Kast.

Sin embargo, y aunque ya había terminado la Argentina Week, el evento por el que viajaron en primer lugar, Adorni sumó otras actividades oficiales a su agenda en Nueva York y demoró su vuelta hasta este sábado, por lo que la convocatoria en Casa Rosada se postergó.

Así las cosas, el jefe de Gabinete volverá a verse recién lunes con la secretaria general y con Santiago Caputo, pero también con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La cúpula libertaria ya tiene bastante definido empezar el periodo legislativo con la Ley de Glaciares, que ya tiene media sansión, y el Financiamiento Universitario, mientras se sigue planificando la reforma política que, entre otros puntos, plantea la eliminación de las PASO.

El miércoles, en tanto, el Presidente encabezará a partir de las 18:00 un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad (ex CCK), junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado Adrián Ravier, que hará de moderador.

En sus últimas apariciones, el mandatario defendió el plan de desregularización y crecimiento que está implementando su administración y protagonizó duros enfrentamientos con el kirchnerismo, por lo que se prevé que en esta ocasión tambiél polarice con ese espacio.

Milei finaliza este sábado su gira internacional (REUTERS/Diego Reyes)

Por último, el jueves, Milei tenía en carpeta visitar Tucumán en el marco del denominado Tour de la Gratitud, diseñado para agradecer el respaldo del interior en las elecciones legislativas nacionales del año pasado.

Sin embargo, el viaje no estaba del todo confirmado todavía, luego de las intensas lluvias que azotaron recientemente la provincia y que generaron cortes totales, derrumbes y árboles caídos en rutas clave del sur.

Además, en la región hay una tensión política después de que el diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli, fuera salvajemente golpeado por un hombre que sería cercano al ministro del Interior del gobierno provincial.