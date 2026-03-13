Política

Mahiques continúa con el armado de su cartera y designó al subsecretario de Política Criminal

El nuevo funcionario tendrá como responsabilidad asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia

El ministro de Justicia avanza
Este viernes, el ministro Juan Bautista Mahiques designó a un nuevo miembro de su equipo, al desginar a Emiliano Pedro Méndez Ortiz, como subsecretario de Política Criminal.

El nombramiento se efectivizó mediante la publciación del decreto 150/2026 en el Boletín Oficial. Méndez Ortiz tendrá entre sus funciones y responsabilidades asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia.

Entre sus tareas se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, brindando apoyo y asistencia a las víctimas. Además, interviene en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como la promoción de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el sistema de justicia.

Con esta incorporación, Mahiques avanza con la conformación de la cartera a la que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona el 5 de marzo. En este sentido, también aguarda el nombramiento oficial de Matías Gabriel Álvarez, quien estará al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Se trata de un fiscal especializado en criminología, con formación en la investigación de delitos complejos y una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires y actualmente cursando un doctorado en Criminología, desde diciembre de 2023, ocupa el cargo de Fiscal Federal Coadyuvante en la Procunar, donde coordina investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Matías Álvarez, el candidato para
Su perfil integra experiencia práctica con una importante proyección internacional, destacándose su labor como Co-Coordinador Adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP) desde 2017. En el ámbito académico, se desempeñó como docente de Derecho Penal y coordinador de programas de posgrado enfocados en delincuencia organizada.

Además, ha participado como experto en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), colaborando en la elaboración de legislación modelo sobre crimen organizado y en la confección de guías regionales de buenas prácticas.

También es autor de publicaciones especializadas en derecho penal económico y lavado de activos, por lo que su designación busca fortalecer el abordaje técnico en la persecución de redes financieras delictivas y promover la cooperación jurídica internacional.

Juan Bautista Mahiques (Maximiliano Luna)
Cambios en la IGJ

La propuesta de que Álvarez pase a estar al frente de la UIF, devino de la renuncia solicitada por el ministro tanto al entonces titular, Ernesto Gaspari, como al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo.

Gaspari había asumido el lugar que Paul Starc dejó vacante tras enviar su renuncia a fines de enero pasado. A pesar que desde el Gobierno destacaron en un comunicado que el hombre que quedaba es un “profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, Mahiques lo desestimó y en cuanto asunmió, los deplazó.

Varios cambios ocurrieron tras la
La única pieza que no movió hasta ahora, el titular de la cartera de Justicia, es a los veedores de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que habían sido puestos en ese lugar por Vítolo, aunque esa posibilidad también estuvo latente hasta que desistió.

En una entrevista con Luis Majul, el ministro remarcó la importancia de preservar la objetividad en una auditoría que revisará balances, contratos y movimientos económicos de la principal entidad del fútbol nacional. Esta explicación surgió durante los días de especulaciones sobre posibles cambios.

En la última semana de su gestión, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar no solo la administración central de la AFA, sino también otras unidades de negocio vinculadas al fútbol profesional y amateur.

