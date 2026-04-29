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Mala calidad del aire y altas temperaturas generan alerta sanitaria en Honduras

Una densa capa de humo cubre Tegucigalpa tras más de 440 incendios forestales registrados este año, mientras las altas temperaturas agravan la crisis ambiental y elevan el número de casos de afecciones respiratorias y oculares en la población.

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Humo e incendios forestales deterioran el aire en Tegucigalpa y elevan riesgos de salud. (FOTO:El Heraldo)
Humo e incendios forestales deterioran el aire en Tegucigalpa y elevan riesgos de salud. (FOTO:El Heraldo)

La capital de Honduras atraviesa una emergencia ambiental que ha puesto bajo presión a los sistemas de salud y a la población en general. Una densa capa de humo, producto de una intensa temporada de incendios forestales, se ha instalado sobre Tegucigalpa y sus alrededores, agravada por la previsión de altas temperaturas para los próximos días.

Esta combinación ha provocado un deterioro notorio en la calidad del aire y un aumento de los riesgos para la salud pública. Especialistas advierten sobre el incremento de enfermedades respiratorias, irritaciones oculares y complicaciones asociadas al calor extremo, con mayor impacto en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

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La doctora Tania Murillo, referente en salud pública, ha señalado que la contaminación del aire se ha intensificado debido a la presencia de partículas de ceniza, lo que ha derivado en un mayor número de consultas por irritación ocular y problemas en las vías respiratorias.

La especialista subrayó la importancia del uso de mascarilla para protegerse de estas partículas, recomendación que se extiende especialmente a los grupos más vulnerables.

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Niños y adultos mayores son los más afectados por la contaminación ambiental. (FOTO: Prensa Libre)
Niños y adultos mayores son los más afectados por la contaminación ambiental. (FOTO: Prensa Libre)

Por su parte, el doctor Carlos Umaña, especialista en medicina interna, recomienda extremar medidas de precaución ante la mala calidad del aire y las elevadas temperaturas.

Sugiere el uso de mascarilla para personas asmáticas o con enfermedades respiratorias como bronquitis crónica o rinitis alérgica, y aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, entre las 10:00 y las 14:00 de la tarde.

Entre los riesgos adicionales, Umaña advierte sobre la posibilidad de golpes de calor, cuyos síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas y enrojecimiento de la piel, situaciones que requieren atención médica inmediata.

El origen de la actual crisis está estrechamente vinculado a la ola de incendios forestales que afecta a varias regiones del país. De acuerdo con datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en lo que va del año se han registrado más de 440 incendios a nivel nacional, con un impacto directo en el entorno natural y la calidad del aire.

Matías Girón, técnico del ICF, precisó que estos incendios han afectado unas 18 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente 14,600 corresponden a cobertura boscosa.

El departamento de Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, lidera la lista de zonas más afectadas, con al menos 155 incendios reportados y unas 2,600 hectáreas dañadas. Esta situación explica la persistente presencia de humo en la capital y la reducción de la visibilidad en distintos sectores.

El impacto de los incendios no se limita a la pérdida de bosques. Las partículas resultantes de la combustión de vegetación, al ser inhaladas, pueden penetrar en el sistema respiratorio y agravar enfermedades preexistentes o generar nuevos problemas de salud.

Organizaciones internacionales advierten que la exposición prolongada a aire contaminado puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones, en particular en personas con condiciones de salud comprometidas.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de golpes de calor en la población.(FOTO: La Prensa)
Las altas temperaturas aumentan el riesgo de golpes de calor en la población.(FOTO: La Prensa)

Las autoridades y los expertos coinciden en la necesidad de adoptar medidas preventivas inmediatas. Entre las recomendaciones principales figuran el uso de mascarillas, la reducción de la exposición al aire libre durante las horas más críticas y la búsqueda de atención médica ante cualquier síntoma preocupante.

La situación actual en Tegucigalpa ejemplifica la relación directa entre los problemas ambientales y la salud pública. El aumento de incendios, las temperaturas elevadas y la contaminación del aire conforman un escenario que exige respuestas integrales tanto desde el sector institucional como desde la ciudadanía.

Mientras persistan estas condiciones, la recomendación prioritaria es protegerse, reducir la exposición y actuar con rapidez ante cualquier síntoma relacionado con la contaminación o el calor.

La prevención y la información oportuna se convierten en las principales herramientas frente a una emergencia que involucra factores naturales y humanos, y que sigue impactando la calidad de vida en la capital hondureña.

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Incendios forestales HondurasCalidad del aire TegucigalpaContaminación HondurasGolpe de calor

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