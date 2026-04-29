Venezuela

Delcy Rodríguez dijo que el acuerdo con ENI es el “más auspicioso” que haya firmado Venezuela

La presidenta encargada destacó el contrato entre la estatal PDVSA y la empresa italiana, destinado a incrementar la producción de gas y petróleo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el acuerdo firmado con la compañía ENI representa el “más auspicioso” en la historia del país. Este señalamiento se produjo tras la firma de un contrato entre la estatal PDVSA y la empresa italiana, destinado a incrementar la producción de gas y petróleo.

“Hoy firmamos con la empresa italiana ENI el acuerdo productivo petrolero más auspicioso que se haya firmado con empresa alguna en nuestra historia”, expresó Rodríguez durante un acto en el estado Carabobo, realizado en el marco de la peregrinación nacional convocada por 13 días para exigir el levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela.

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En horas previas, Rodríguez estuvo presente en la firma de un contrato entre la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco.

El acuerdo contempla el desarrollo de actividades primarias en el área Junín-5, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin aportar detalles adicionales.

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El campo Junín-5 se localiza en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona gestionada desde hace más de 10 años por PetroJunín, empresa conformada por PDVSA y ENI, donde la estatal venezolana posee la mayor participación.

El logotipo de la compañía energética italiana Eni se ve en una gasolinera (REUTERS/Alessandro Bianchi/Archivo)
El logotipo de la compañía energética italiana Eni se ve en una gasolinera (REUTERS/Alessandro Bianchi/Archivo)

Este contrato se suma a otros firmados recientemente con la estadounidense Chevron y la española Repsol, tras la flexibilización de las sanciones al sector petrolero venezolano implementadas por Estados Unidos en 2019.

“Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (...). ENI no se fue del país, ENI estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación, yo quiero reconocérselo a esta empresa”, destacó Rodríguez después de la firma, en su condición de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, el director ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, manifestó que la compañía tiene “grandes proyecciones” para el campo operado en conjunto con PDVSA y que existe la posibilidad de “acelerar” la producción.

“Las condiciones están dadas, hemos tenido reuniones muy positivas con el equipo, con los ministros, con la presidenta y sabemos que podemos tener planes muy ambiciosos para el futuro”, añadió, indicando que esperan definir el plan de inversión antes de finalizar el año.

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