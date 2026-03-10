Política

Juan Bautista Mahiques confirmó que mantendrá los veedores de la AFA que propuso el ex titular de la IGJ

El flamante ministro de Justicia decidió conservar los nombres que habían circulado antes de que termine la gestión de Mariano Cuneo Libarona para realizar la auditoría sobre la Asociación del Fútbol Argentino

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó este lunes que decidió mantener los veedores designados por la IGJ para realizar una auditoría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así, conservarán los nombres que fueron seleccionados por Daniel Vítolo antes de su renuncia.

En diálogo con LN+, el titular de la cartera judicial explicó: “Llegué y le pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos porque yo traigo mi equipo. Ahora, para evitar cualquier tipo de suspicacia, yo he decidido hoy mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de Justicia”.

Justamente, se trata de una decisión que se terminó de firmar el último jueves, en el cierre de la gestión de Mariano Cuneo Libarona. Allí se definió que los encargados de auditar a la AFA sean el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco.

Juan Bautista Mahiques (Maximiliano Luna)
De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el decreto que designa a los nombres todavía no está firmado, pero se espera que en las próximas horas el flamante ministro rubrique el documento

En la entrevista con el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, Mahiques remarcó la importancia de preservar la objetividad en una auditoría que revisará balances, contratos y movimientos económicos de la principal entidad del fútbol nacional. Esta decisión ocurre tras semanas de especulaciones sobre posibles cambios en el equipo de veedores y refuerza la idea de continuidad institucional en la fiscalización sobre la AFA.

Según informaron fuentes oficiales, la presencia de Pappacena y Ortiz de Marco se originó en dos resoluciones sucesivas de la IGJ, por iniciativa de Daniel Vítolo antes de dejar el cargo. En la última semana de su gestión, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar no solo la administración central de la AFA, sino también otras unidades de negocio vinculadas al fútbol profesional y amateur. La auditoría buscará examinar la transparencia de los balances y contratos económicos, ante reiteradas observaciones sobre la gestión financiera de la entidad.

En el mismo reportaje, Mahiques confirmó el nombre del nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF): Matías Álvarez, fiscal federal coadyuvante de la PROCUNAR y con desempeño reciente en Rosario. “Se lo ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”, aseguró el ministro. El perfil de Álvarez, con experiencia en la lucha contra el narcotráfico y delitos económicos, fue ponderado como garantía de continuidad en la UIF, un área estratégica para la persecución de lavado de activos y financiamiento ilícito.

Matías Álvarez, el candidato del
Por otra parte, Mahiques anticipó que revisará los nombres de todos los candidatos a jueces propuestos por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para cubrir las numerosas vacantes existentes en el Poder Judicial. Los pliegos serán remitidos al Senado luego del aval de la Secretaría General y de la supervisión de los principales referentes del Ejecutivo. El ministro explicó: “El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, y la Cámara alta tiene que dar o dar el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir”.

Actualmente, el sistema judicial enfrenta un nivel históricamente alto de vacancias, con 313 magistrados pendientes de designación, lo que representa el 37% de los cargos. Mahiques señaló que la última vez que se nombraron jueces en Comodoro Py fue en 2017 y advirtió que la Justicia no puede funcionar correctamente si persiste este nivel de vacancia. “Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”, explicó, detallando la sobrecarga de trabajo y la lentitud en las causas.

Al ser consultado sobre la prioridad para cubrir los cargos, el titular de Justicia indicó que se privilegiarán los fueros con mayor déficit de magistrados. Reconoció que los plazos judiciales no siempre se corresponden con la urgencia de la sociedad: “Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, una gestión que tengo que hacer yo”, afirmó.

