Apoyo a los aliados y desafío a la oposición: los planes en las provincias de La Libertad Avanza para 2027

Milei junto a los gobernadores luego de ganar las elecciones de octubre

A poco más de dos meses del triunfo en las elecciones de medio término, La Libertad Avanza (LLA) empieza a diseñar el tablero de alianzas para el 2027. Además de la reelección de Javier Milei, el año próximo, el espacio que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá cerrar listas para renovar bancas en las Cámaras de Diputados y Senadores, pero también para competir en los comicios provinciales y municipales.

Con ese objetivo en mente, y luego de articular con varios sectores frente a los compromisos legislativos, en el espacio violeta se muestran abiertos a profundizar las negociaciones electorales que tuvieron curso en 2025. El mapa de alianzas fue limitado, pero con posibilidad de ampliación.

De esta forma, desde el partido se debate la posibilidad de presentar candidatos propios en las provincias opositoras y acompañar las aspiraciones de reelección de varios de los aliados, según confirmó una fuente a Infobae.

“La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que quieran ir por la reelección”, confesó una voz en tema a este medio. Es que el triunfo en 15 de las 24 jurisdicciones en octubre esperanzó al espacio que augura ampliar su representación en el interior del país, hoy una cuota pendiente.

Aun con tiempo de sobra y discusiones por dar, desde el partido se inclinan a garantizar -a priori- el respaldo a los oficialismos de Chaco (Leandro Zdero) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio). Algo similar ocurre en San Luis, donde no cuentan con un referente de peso. Si bien otra de las provincias a apoyar es Mendoza (Alfredo Cornejo), podría encontrar un limitante en la voluntad expresa del diputado libertario, el exministro de Defensa Luis Petri, quien mantiene deseos de hacerse de la gobernación si la UCR no logra sintetizar sus debates internos.

Hasta entonces, la idea es disputarle el territorio a los referentes de la oposición, con especial interés arrebatarle la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof. El ministro del Interior, Diego Santilli, es uno de los nombres con más posibilidades para representar al espacio en la contienda, pero no el único. Completan la nómina a enfrentar los oficialismos de Formosa (Gildo Insfrán), La Rioja (Ricardo Quintela), La Pampa (Sergio Ziliotto), y Tierra del Fuego (Gustavo Melella), con limitado o nulo vínculo con la gestión de Milei.

Sin embargo, la segmentación de los aliados encuentra matices en provincias importantes como Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy, donde LLA conquistó un importante resultado en octubre con candidatos de bajo perfil. Nadie se atreve a arrojar nombres de manera anticipada, pero los legisladores Gabriel Bornoroni y Romina Diez son dos de los referentes que pican en punta para la disputa.

A los intereses por “teñir de violeta” el territorio se suma la resistencia que detecta el Poder Ejecutivo en las figuras de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Carlos Saidr, todos integrantes de Provincias Unidas, que aspira a presentar candidato presidencial. “En 2027 ponemos un presidente federal para cambiar la Argentina”, anticipó Llaryora algunos meses atrás.

También persiste la voluntad por presentar candidatos propios, aunque con menos expectativas de triunfo, en Misiones, luego de la performance del extenista Diego Hartfield, que se impuso por sobre Oscar Herrera Ahuad; en Salta, producto del abultado resultado, pero también de la compleja relación con Gustavo Sáenz, y en Santa Cruz que conduce Claudio Vidal, donde LLA quedó a un puñado de votos de la Fuerza Santacruceña, mientras que todavía hay debates respecto a la definición que adoptarán en Río Negro.

Pese a la buena sintonía expresa por Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) en lo que va de la administración libertaria, también deberá enfrentar al sello fundado por Javier Milei en sus respectivas tierras. Es que en Balcarce 50 deslizaron la posibilidad de acompañar al catamarqueño, pero hay quienes descartan que vaya a presentarse en búsqueda de la reelección, lo que los habilitaría a competir.

A excepción de Santiago del Estero y Corrientes que celebraron sus elecciones el pasado 2025, el próximo 2027 se elige al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las autoridades de 21 provincias. El oficialismo que lidera Gerardo Zamora ha dado algunas muestras de apoyo a La Libertad Avanza, pero nunca abrió la posibilidad de sellar una alianza electoral. Distinto fue el caso de Gustavo Valdés, quien negoció hasta última hora con el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, y finalmente postuló a su hermano Juan Pablo Valdés que ganó por una diferencia de más de 30 puntos ante una magra elección libertaria.

Asimismo, el Gobierno deberá seguir de cerca la voluntad de varios gobernadores que, algunos por obligación, otros por determinación propia, desdoblarán las elecciones de las nacionales del próximo año. En paralelo, la menor de los Milei apuesta a instalar el debate por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

En el mientras tanto, los interlocutores del Poder Ejecutivo deben articular con los representantes provinciales para concretar los ambiciosos objetivos legislativos que fijó el mandatario. Es por eso que el ministro del Interior, Diego Santilli, estableció un cronograma que alcanza al menos 10 provincias durante el mes de enero.