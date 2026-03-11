Política

El GCBA abrió un centro de salud con prioridad de atención para los porteños: “CABA no será más la prepaga gratuita de ningún extranjero”

Se trata de un centro de diagnóstico que cuenta con salas para ecografías, estudios por imágenes, rayos X, eco Doppler y boxes para análisis, entre otras prestaciones. Está ubicado en el barrio de Villa Urquiza

Jorge Macri presentó el nuevo centro de salud

Un nuevo centro de salud público abrió sus puertas en el barrio de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, con prioridad de atención para los vecinos porteños. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, sostuvieron las autoridades.

El establecimiento funciona como un Centro de Diagnóstico donde se pueden realizar estudios especializados -como ecografías, eco doppler, mamografías y radiografías odontológicas- sin necesidad de trasladarse a un hospital.

Es el tercero de su tipo en CABA y forma parte de la estrategia oficial para descentralizar la atención médica.

Organizamos un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin reglas claras. Y hoy por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad”, afirmó al respecto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Y siguió: “Además pusimos un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad: personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer un tour sanitario que terminaban pagando los porteños. Eso se terminó”.

El nuevo centro de salud está ubicado en la calle Galván 3463 y se estima que beneficiará a cerca de 500 mil vecinos de los barrios de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales.

Jorge Macri junto al ministro de salud y al director del SAME, en la presentación del centro de salud.

El edificio cuenta con dos niveles, 20 consultorios y atiende de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas. Además, en el mismo predio funciona una base del SAME y un Centro de Día.

Según precisaron desde el GCBA, en la planta baja se ubican la farmacia, el área de diagnóstico por imágenes, salas de ecografía, eco doppler y holter, además de mamografía, rayos X y un equipo radiológico panorámico odontológico. También hay boxes para análisis y consultorios de tocoginecología.

En la planta alta se encuentran otros consultorios, una sala de espera y el área de conducción profesional y esterilización, entre otros espacios destinados al funcionamiento del centro.

Acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, y al director del SAME, Alberto Crescenti, el jefe de gobierno siguió: “En la campaña asumí con los porteños el compromiso de construirlo y hoy estoy honrando la palabra: finalizamos la obra en 18 meses como estaba previsto. Gobernamos así, con respuestas concretas y ordenando prioridades. Para nosotros, la salud es una prioridad”.

Por ahora, la Ciudad cuenta con otros dos centros de diagnóstico similares ubicados en los barrios de La Paternal y Barracas, mientras que se construye un cuarto establecimiento en Palermo.

En paralelo, avanzan distintas ampliaciones dentro del sistema público de salud. Entre ellas, las obras en el Centro Regional de Hemoterapia en Villa Ortúzar, la incorporación del primer acelerador lineal del sistema público en el Hospital Marie Curie y la suma de 700 nuevas camas destinadas a cuidados críticos e internación general.

El establecimiento funciona como un Centro de Diagnóstico donde se pueden realizar estudios especializado.

Además, se inauguraron los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 42, 49 y 50, y continúa la construcción del CeSAC 51 en el barrio de Colegiales.

Cómo se organiza la red de salud porteña

El sistema de salud público de CABA se estructura en tres niveles de atención. En el primero se encuentran 50 CeSAC que actúan como el punto inicial de contacto: allí se realizan controles médicos generales, vacunación, seguimiento de embarazos, controles pediátricos y tratamiento de enfermedades crónicas, entre otros.

Le siguen los Centros de Diagnóstico Porteños, que brindan estudios médicos y consultas con especialistas. A estos centros acceden pacientes que previamente fueron derivados desde los CeSAC.

Finalmente, el tercer nivel lo conforman los 34 hospitales generales y especializados de la Ciudad. En estos establecimientos se concentran las internaciones, cirugías, atención de emergencias y procedimientos de mayor complejidad. También reciben a los pacientes derivados desde los niveles anteriores cuando requieren tratamientos o prácticas más complejas.

