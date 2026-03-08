Política

El sentido mensaje de la madre y los hermanos de Nahuel Gallo: “También nosotros volvimos a ser libres”

El grupo familiar se pronunció por primera vez acerca de la liberación del gendarme, que estuvo 448 días detenido arbitrariamente en Venezuela

Familiares de Nahuel Gallo posan
Familiares de Nahuel Gallo posan sonrientes junto al gendarme

Los hermanos y la madre del gendarme Nahuel Gallo transmitieron su primer mensaje tras el reencuentro con el uniformado, liberado por el régimen chavista luego de que pasara 448 días detenido de manera arbitraria en Venezuela.

A través de una publicación en redes sociales, titulado “448 días después, también nosotros volvimos a ser libres”, el grupo familiar describió la amarga espera y la liberación como una experiencia que los afectó profundamente, luego de días que fueron “muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir”.

“Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre. Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos”, señala en el texto que es de la autoría de su madre, Griselda Heredia, y de sus hijos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo, hermanos de Nahuel.

“En momentos así uno entiende que nadie se salva solo -señala el posteo-. Detrás de cada paso hubo personas que estuvieron, que ayudaron, que se preocuparon de verdad y que no soltaron nuestra mano cuando más lo necesitábamos”.

El mensaje público de los
El mensaje público de los familiares de Gallo

La familia agradeció a quienes acompañaron, rezaron o colaboraron para que Nahuel pudiera regresar. “Tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca; acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias”, completaron.

La visión de esta parte de los allegados de Gallo se desconocía hasta el momento. Hasta entonces, solo había hablado la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez.

A diferencia de Gómez, Griselda Heredia y los hermanos reconocieron la colaboración de todos los que intervinieron en las gestiones del gendarme. Mencionó a todos los funcionarios, dirigentes y personas que prestaron ayuda para recuperar al uniformado. Desde el presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno, entre otros, hasta los diputados Juan Grabois, Marcela Pagano, Claudio “Chiqui” Tapia y los periodistas Natasha Niebieskikwiat y Gonzalo Bañez. Incluso destacaron la intervención de Donald Trump en el plano internacional.

“Hoy solo podemos decir gracias. Gracias de verdad. Hoy volvemos a abrazarnos, por fin juntos”, cierra el texto.

Nahuel Gallo, en un reencuentro
Nahuel Gallo, en un reencuentro junto a sus hermanos

El retorno del gendarme Gallo

El pasado 2 de marzo, Nahuel Gallo regresó a la Argentina, donde fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor. Además de allegados, estuvieron presentes la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

El operativo de repatriación de Gallo se concretó mediante un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en cooperación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Esta operación generó tensiones entre la Casa Rosada y Tapia sobre el proceso de liberación y retorno del gendarme.

El gendarme Nahuel Gallo, tras
El gendarme Nahuel Gallo, tras recuperar su libertad (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Durante su primera declaración tras recuperar la libertad, Nahuel Gallo señaló que permaneció encerrado en la cárcel venezolana Rodeo 1, donde estuvo bajo régimen de incomunicación y sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas. Describió la prisión como un entorno de presión psicológica: “El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica, no muy grata para contarla”, dijo Gallo el miércoles durante una comunicación pública sin preguntas ante los medios.

Gallo reclamó la liberación inmediata de los extranjeros presos bajo decreto de amnistía: “Ayuden a esa gente, pongan su granito de presión. Yo sigo encerrado, mi mente. Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no soy libre”, manifestó, haciendo referencia a la situación de los restantes detenidos internacionales en Venezuela.

El oficial Nahuel Gallo rinde
El oficial Nahuel Gallo rinde honores durante el izamiento de la bandera en el edificio de Gendarmería, un momento de solemnidad y respeto. (Captura de video)

En su primer acto luego de su regreso, Nahuel Gallo participó este viernes en la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en la sede de la Gendarmería Nacional. Lo acompañaron integrantes del escuadrón, y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

La reincorporación de Gallo a la rutina del cuerpo fue presenciada por los altos mandos de Gendarmería. La ceremonia puso manifiesto el significado simbólico de su reintegración al servicio público, tras más de catorce meses de cautiverio.

