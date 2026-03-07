Trump reiteró su apoyo a Javier Milei al lanzar una nueva alianza regional

El respaldo de Donald Trump a Javier Milei consolidó la posición de Argentina como socio estratégico de Estados Unidos en la región (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el lanzamiento de la alianza regional Escudo de las Américas en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó públicamente su respaldo al presidente Javier Milei.

El nuevo apoyo público de Trump a Milei refuerza la relación bilateral y proyecta a Argentina como un socio estratégico de Estados Unidos en América Latina. Según el discurso brindado en Miami, el respaldo de Trump se da en el contexto de una coalición regional aunque con la ausencia de países como Brasil y México.

El exmandatario estadounidense dijo que su apoyo tuvo impacto en la carrera electoral de Milei y lo señaló entre los líderes preferidos en la cumbre, al afirmar: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete”.

Durante el acto de presentación de la Coalición Anticártel de las Américas, Trump agradeció la presencia de más de 17 delegaciones nacionales y elogió la decisión de los líderes que participaron en la nueva alianza. Subrayó la importancia de este bloque para combatir el avance de los cárteles y las redes criminales en la región.

La lucha contra los cárteles y las redes criminales fue el eje central de la alianza Escudo de las Américas

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”.

El expresidente destacó a Milei entre los presentes y reiteró que aquellos a quienes ha respaldado en el pasado lograron victorias significativas. Entre bromas, Trump señaló desde el escenario: “No he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto?”, y a continuación, mencionó la rápida recuperación de Milei en las encuestas electorales: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina”.

Junto al presidente argentino, Trump también reconoció a los mandatarios de El Salvador, Paraguay, Ecuador y Panamá, al hacer especial mención a Nayib Bukele, Santiago Peña y Daniel Noboa por la confianza y los vínculos construidos con Estados Unidos en el marco de la alianza regional.

Javier Milei fue destacado por Donald Trump como uno de los líderes preferidos durante la cumbre regional en Miami

Apoyo previo de Trump a Milei y contexto internacional

En la Junta de la Paz celebrada en Washington en febrero, Trump ya había subrayado su apoyo a Milei ante líderes internacionales. Allí, el líder republicano recordó que su historial de respaldo a candidatos ha sido positivo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Durante ese foro internacional, orientado a la reconstrucción de Gaza, Trump declaró sobre Milei: “Yo lo apoyé, lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien”. Añadió que el presidente argentino “estaba un poco atrás en las encuestas” antes de las elecciones legislativas de 2025, pero, a su juicio gracias al respaldo, “terminó ganando por goleada”.

Donald Trump, sentado en un escritorio con el Sello Presidencial, participa en una ceremonia oficial con varios líderes y funcionarios gubernamentales, incluido Javier Milei, de pie detrás de él, con banderas nacionales de fondo. (Captura de video)

El apoyo del gobierno estadounidense sitúa a Argentina en una posición relevante dentro de la agenda diplomática y militar de la Casa Blanca. Junto con El Salvador y Paraguay, Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que forman parte de la Junta de la Paz, un foro impulsado por Estados Unidos y enfocado en la reconstrucción de Gaza.

Durante la Junta en febrero, Trump anunció ayudas internacionales por 7.000 millones de dólares. Argentina, sin embargo, no realizará un aporte monetario, sino que podría contribuir con su “experiencia militar” en zonas de conflicto, diferenciando su papel del de otros países que sí ofrecerán financiación directa. Esta conducta destaca la orientación eminentemente estadounidense del foro, con una participación latinoamericana selecta y la exclusión de actores europeos y asiáticos relevantes.