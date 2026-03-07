Política

Trump reiteró su apoyo a Javier Milei al lanzar una nueva alianza regional

El presidente de Estados Unidos respaldó públicamente al mandatario argentino durante la presentación de la alianza Escudo de las Américas. Reforzó la proyección de Argentina como socio estratégico de Estados Unidos en la región

Guardar
El respaldo de Donald Trump
El respaldo de Donald Trump a Javier Milei consolidó la posición de Argentina como socio estratégico de Estados Unidos en la región (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el lanzamiento de la alianza regional Escudo de las Américas en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó públicamente su respaldo al presidente Javier Milei.

El nuevo apoyo público de Trump a Milei refuerza la relación bilateral y proyecta a Argentina como un socio estratégico de Estados Unidos en América Latina. Según el discurso brindado en Miami, el respaldo de Trump se da en el contexto de una coalición regional aunque con la ausencia de países como Brasil y México.

El exmandatario estadounidense dijo que su apoyo tuvo impacto en la carrera electoral de Milei y lo señaló entre los líderes preferidos en la cumbre, al afirmar: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete”.

Durante el acto de presentación de la Coalición Anticártel de las Américas, Trump agradeció la presencia de más de 17 delegaciones nacionales y elogió la decisión de los líderes que participaron en la nueva alianza. Subrayó la importancia de este bloque para combatir el avance de los cárteles y las redes criminales en la región.

La lucha contra los cárteles
La lucha contra los cárteles y las redes criminales fue el eje central de la alianza Escudo de las Américas

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”.

El expresidente destacó a Milei entre los presentes y reiteró que aquellos a quienes ha respaldado en el pasado lograron victorias significativas. Entre bromas, Trump señaló desde el escenario: “No he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto?”, y a continuación, mencionó la rápida recuperación de Milei en las encuestas electorales: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina”.

Junto al presidente argentino, Trump también reconoció a los mandatarios de El Salvador, Paraguay, Ecuador y Panamá, al hacer especial mención a Nayib Bukele, Santiago Peña y Daniel Noboa por la confianza y los vínculos construidos con Estados Unidos en el marco de la alianza regional.

Javier Milei fue destacado por
Javier Milei fue destacado por Donald Trump como uno de los líderes preferidos durante la cumbre regional en Miami

Apoyo previo de Trump a Milei y contexto internacional

En la Junta de la Paz celebrada en Washington en febrero, Trump ya había subrayado su apoyo a Milei ante líderes internacionales. Allí, el líder republicano recordó que su historial de respaldo a candidatos ha sido positivo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Durante ese foro internacional, orientado a la reconstrucción de Gaza, Trump declaró sobre Milei: “Yo lo apoyé, lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien”. Añadió que el presidente argentino “estaba un poco atrás en las encuestas” antes de las elecciones legislativas de 2025, pero, a su juicio gracias al respaldo, “terminó ganando por goleada”.

Donald Trump, sentado en un
Donald Trump, sentado en un escritorio con el Sello Presidencial, participa en una ceremonia oficial con varios líderes y funcionarios gubernamentales, incluido Javier Milei, de pie detrás de él, con banderas nacionales de fondo. (Captura de video)

El apoyo del gobierno estadounidense sitúa a Argentina en una posición relevante dentro de la agenda diplomática y militar de la Casa Blanca. Junto con El Salvador y Paraguay, Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que forman parte de la Junta de la Paz, un foro impulsado por Estados Unidos y enfocado en la reconstrucción de Gaza.

Durante la Junta en febrero, Trump anunció ayudas internacionales por 7.000 millones de dólares. Argentina, sin embargo, no realizará un aporte monetario, sino que podría contribuir con su “experiencia militar” en zonas de conflicto, diferenciando su papel del de otros países que sí ofrecerán financiación directa. Esta conducta destaca la orientación eminentemente estadounidense del foro, con una participación latinoamericana selecta y la exclusión de actores europeos y asiáticos relevantes.

Temas Relacionados

Donald TrumpMiamiJavier MileiAlianza Escudo de las AméricasRespaldo Electoral InternacionalInfluencia Geopolítica

Últimas Noticias

Tras la muerte por extorsión de un soldado, impulsan un proyecto para prohibir celulares en las cárceles bonaerenses

La propuesta busca restringir las comunicaciones desde las unidades penales y plantea retirar los dispositivos que hoy poseen los internos, con controles a cargo del Servicio Penitenciario

Tras la muerte por extorsión

Denuncian que en la escuela donde Gildo Insfrán se entrevistó con alumnos nunca empezaron las clases

La opositora Gabriela Neme filmó un video en la institución educativa y fue amenazada por una funcionaria provincial. “El día que te filmen tu casa atajate las consecuencias”, le gritó

Denuncian que en la escuela

Quién es Alejandro Ramírez, el abogado que Juan Bautista Mahiques designó como titular de la IGJ

Con amplia trayectoria en el mundo del derecho, deberá investigar a la AFA y designar veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino

Quién es Alejandro Ramírez, el

Héctor “Toty” Flores, histórico referente de la Coalición Cívica, se incorporó al gabinete de Fernando Espinoza

El ex diputado generó sorpresa al sumarse como funcionario del municipio de La Matanza

Héctor “Toty” Flores, histórico referente

Del “Triángulo de Hierro” a “dos socios y un gerente”: el nuevo mapa de poder del Gobierno

En plena definición de la interna libertaria, el sector comandado por “El Jefe” se hizo del dominio de otra de las áreas claves del Gabinete nacional. Los movimientos detrás de la designación de Juan Bautista Mahiques

Del “Triángulo de Hierro” a
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El plan del Chacho Coudet de cara al debut oficial como DT de River Plate ante Huracán

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Estos son los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 y quién gana hasta 70 millones de dólares al año

El especial entrenamiento de Anthony Joshua tras el fatal accidente en Nigeria en el que murieron sus dos amigos

TELESHOW
Gimena Accardi habló del video

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

La confesión de Luana a Zunino después de dejar a su novio en vivo en Gran Hermano

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

La furia del manager de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: “¿Quién se cree que es?“

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

INFOBAE AMÉRICA

La magia del azúcar y

La magia del azúcar y la música salvadoreña: lo que se vive en la Feria de la Panela de Apastepeque

“A nadie le importan”: Timothée Chalamet desata debate mundial tras ironizar sobre el ballet y la ópera

El hallazgo de un mecanismo celular explica cómo los mamíferos abandonaron la vida nocturna

Cómo se descubrió que todas las lenguas comparten un ritmo interno estable pese a su enorme variedad fonética y gramática

El debate existencial sobre la inteligencia artificial, en dos incisivos documentales