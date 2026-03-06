Política

La Justicia rechazó la pobation al ex legislador de Córdoba, acusado de intento de defraudación pública

Está acusado de intentar cobrar el sueldo de una “empleada fantasma” y robar un supermercado. Para evitar el juicio, Kraisman se había ofrecido pagar dos millones de pesos en 12 cuotas y realizar trabajos comunitarios

La defensa anticipó que utilizarán un recurso de casación para intentar frenar el juicio

El ex legislador de Córdoba Guillermo Kraisman quedó a un paso de ser llevado a juicio por la causa denominada “empleada fantasma” de la Unicameral, luego de que la Justicia rechazara el pedido de probation. El dirigente peronista se encuentra detenido desde enero de 2025, acusado de tentativa de defraudación y por el robo de comestibles en un supermercado.

Este jueves, el juez Juan José Rojas Moresi desestimó la solicitud que había presentado la defensa. La presentación se realizó a mediados de diciembre del año pasado, cuando Kraisman se había ofrecido pagar 2 millones de pesos en 12 cuotas y realizar trabajos comunitarios. Sin embargo, tras el rechazo, deberá ir a juicio oral y público.

A pedido de su abogado, Diego Casado, la defensa anticipó que pondrán en marcha un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para intentar revertir el fallo. Bajo su punto de vista, consideraron que existen posibles “indicios de arbitrariedad por parte de la Fiscalía”.

“El código nos permite, en ciertos delitos que no son graves, llegar a algunos institutos alternativos antes de un juicio y una condena para imputados que cometen un primer hecho que no sea de gravedad, como en este caso. La pena no es muy alta porque es una tentativa de defraudación”, explicó Fernando López Villagra, el fiscal de Cámara Décima del Crimen.

Guillermo Kraisman se encuentra detenido desde enero de 2025 (Foto: El DoceTV)

De la misma manera, López Villagra sostuvo que la negativa a acceder a una probation se dio bajo el argumento de que el dirigente acusado “ha perjudicado la credibilidad y la confianza pública en el sistema de acceso a cargos a la Legislatura”.

Por otro lado, Casado habló con el medio La Voz y expresó: “Si el TSJ rechaza el recurso de casación, vamos a presentar la nulidad de la causa cuando vuelve a la Cámara”. Así, la defensa aseguró que el juicio no podrá cumplirse a corto plazo.

Los cargos que enfrenta Kraisman

Kraiman está acusado de tentativa de defraudación calificada contra la administración pública provincial, luego de que fuera detenido en enero de 2025 cuando intentaba cobrar el sueldo de una supuesta empleada de la Unicameral.

El arresto se produjo en una sucursal del Banco de Córdoba, ubicada en el barrio General Paz. En ese momento, junto a él se encontraba Luciana Castro, una empleada municipal, que fue acusada de falso testimonio agravado. Además, se secuestro un elemento clave para la causa, ya que portaba un DNI falso a nombre de Virginia Martínez.

En relación con el episodio de sustracción de productos, la detención tuvo lugar en septiembre de 2024. El parte policial indicó que el ex legislador intentó salir del supermercado Mariano Max, ubicado en la avenida Vélez Sarsfield del barrio Ampliación San Fernando, con varios artículos sin abonar.

Según constataron las fuentes policiales, el acusado llevaba un blíster de bondiola, otro de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Además registraron que al ser interceptado, arrojó el frasco contra los agentes policiales y reaccionó con violencia.

Los productos que el ex legislador había intentado llevarse sin pagar

En una entrevista que dio el pasado año, Kraisman explicó que “el poder te seduce muchas veces a hacer cosas buenas y cosas malas. Cuando te seduce a hacer cosas malas y salen bien te aplauden, cuando salen mal pasa lo que pasó: se encapuchan, cierran los celulares, te desconocen, cruzan a la vereda de enfrente, tu apellido pasa a ser mala palabra”.

Desde los actos cometidos, el dirigente aclaró: “Tengo un profundo arrepentimiento de lo que cometí, he pedido perdón a Dios y disculpas a mi familia, fundamentalmente a mis hijos, que sufrieron este largo y manoseado proceso”.

“A partir de ahí se generó una novela mal comunicada, muy manoseada de la que fui el que más se perjudicó, y los otros actores que tendrían que haber opinado sobre esta situación no lo hicieron”, declaró el dirigente peronista. Además, apuntó a referentes políticos y señaló a otros involucrados en los crimenes cometidos. “Los que están nombrados en el expediente defraudaron a la administración pública”, acusó.

Por otro lado, el abogado de Virginia Martínez también declaró hace unos meses y reclamó su inocencia. “El cobro de Kraisman en un banco es totalmente ajeno a mi clienta, fue todo a sus espaldas. Virginia Martínez está totalmente desvinculada. El fiscal dictó la falta de mérito, es decir, que no había mérito para elevar a juicio la causa de ella”, explicó.

Nombraron a Federico Furiase como

Reforma laboral: qué dice la

El Gobierno promulgó la Ley

Córdoba impulsó una ley para

Las propiedades del ex senador
Franco Colapinto terminó 18° en

Quiénes fueron los dos participantes

EN VIVO: Israel lanzó ataques

