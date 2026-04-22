Política

Milei, Macri y Bullrich, los invitados principales que tendrá la Fundación Libertad en su encuentro anual

El tradicional evento convocado en Parque Norte concentra a más de mil asistentes, entre referentes nacionales e internacionales, en un acto donde el Presidente será el principal orador

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El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la 'Cena de la Libertad', organizada por la libertaria Fundación Libertad
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la 'Cena de la Libertad', organizada por la libertaria Fundación Libertad

La tradicional cena anual de la Fundación Libertad reunirá el próximo lunes en Parque Norte al presidente Javier Milei, acompañado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en un evento que pone en escena la confluencia de referentes empresariales, políticos e intelectuales de Argentina e Iberoamérica.

El encuentro será una cita central para el espacio liberal: más de 1.000 invitados acudirán a los salones Tilo y Fresno de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Javier Milei oficiará como principal orador desde las 19 del lunes 27 de abril. La convocatoria suma también participaciones destacadas, como la intervención del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien hablará en formato remoto.

Entre los asistentes confirmados figuran figuras clave del oficialismo y la oposición: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y varios miembros del gabinete nacional. Entre ellos, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud), quienes compartirán espacio con dirigentes políticos de al menos diez provincias distintas.

Cena de la libertad - Fundación Libertad - Mauricio Macri
El ex presidente Mauricio Macri y lider del PRO, en la Fundación Libertad

Fundada en Rosario hace treinta y ocho años, la Fundación Libertad es uno de los think tanks de corte liberal influyentes de Iberoamérica, con una agenda centrada en la libertad económica y la defensa de la institucionalidad democrática.

Su cena aniversario se transformó en un punto de encuentro para líderes que comparten esa visión de país. En anteriores eventos participaron expresidentes españoles como José María Aznar, Mariano Rajoy y Felipe González; los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón; los colombianos Ivan Duque y álvaro Uribe; los uruguayos Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou; Sebastián Piñera de Chile y Jorge Quiroga de Bolivia.

El espacio también convocó a varios premios Nobel. Especial mención merece el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, vinculado con la Fundación, además del estadounidense Gary Becker, Robert Lucas, Douglass North, James Buchanan, James Mirrless y John Harsanyi, todos Nobel de Economía, así como el polaco Lech Walesa, Nobel de la Paz, quienes fueron invitados por la propia institución. La visita virtual de María Corina Machado se suma como novedad en la edición actual, marcando el vínculo con la actual coyuntura iberoamericana.

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Para Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación, el evento es “la síntesis de casi cuatro décadas de crecimiento”. “Estamos consolidando ya casi cuatro décadas de presencia y trabajo, siendo una entidad profundamente rosarina pero que ha logrado alcance nacional e internacional”.

“A nivel país hemos instalado un evento anual que nos llena de orgullo por el alcance e importancia logrado y por la cantidad de apoyo recibido. A nivel global, seguimos pisando fuerte con la Fundación Internacional para la Libertad, con sede en Madrid, desde donde extendemos nuestro mensaje hacia todo Iberoamérica”, manifestó.

Alejandro Bongiovanni, director de Fundación Libertad CABA, destacó la irrupción del liberalismo en la política argentina de la mano del actual presidente. “El liberalismo siempre fue una corriente relativamente minoritaria en Argentina (...) todo esto cambió mucho gracias a Javier Milei. Su aparición y ascenso a la presidencia multiplicó el alcance de las ideas de la libertad para todos. Hoy se llega a gente que antes no se llegaba y eso es de enorme valor. Y las transformaciones que está llevando adelante el gobierno van a demostrar que las ideas de la libertad son las correctas”, afirmó.

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