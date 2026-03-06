Política

Juan Bautista Mahiques: “Estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”

El flamante ministro de Justicia consideró que cada club debería tener la posibilidad de elegir cómo ser administrado y cuestionó la prohibición de la AFA

En una entrevista, el flamante ministro de Justicia consideró que cada club debería tener la posibilidad de elegir cómo administrarse

Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia, manifestó públicamente este viernes su deseo de que los clubes de fútbol puedan optar por transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

“Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”, dejó en claro sin titubeos el funcionario, durante una entrevista con LN+.

A quien hasta hace pocas horas era jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, le gustaría “que cada club elija”.

“Hay una causa judicial que está en trámite. Si mal no recuerdo, la Corte Suprema tiene que resolver por la cautelar que impidió las SAD. ¿Me pregunta a mí? Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas", manifestó.

Asumido en medio del momento más tenso de la relación entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino, Mahiques completó: “Me gustaría que tengan los clubes la posibilidad, a través de sus socios, de elegir si quieren ser una Sociedad Anónima Deportiva o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad. Cada club debería tener la posibilidad de elegir”.

Juan Bautista Mahiques se alineó
Juan Bautista Mahiques se alineó con el Gobierno en su postura sobre las SAD

En las últimas horas, como parte de una limpieza general en los organismos que dependen de su cartera, Mahiques tomó una decisión que impactó de lleno en el conflicto entre el Ejecutivo y la casa madre del fútbol argentino. Desplazó a Daniel Vítolo, quien llevaba adelante la batalla desde la Inspección General de Justicia, y nombró en su lugar a Alejandro H. Ramírez, quien en su trabajo privado como abogado ha litigado contra la AFA.

Ramírez ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la AFA. La compañía y la entidad fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.

Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.

La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.

En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

No hay ningún interés mío en salvar a la AFA. No son faucltades mías. Los dirigentes de la AFA están siendo investigados en distintas causas, en distintas jurisdicciones, en distintas instancias, donde el Poder Ejecutivo -en este caso, el ministro- no tienen nada que ver”, aclaró este viernes Mahiques, ante una consulta puntual.

“Completar la Corte Suprema hoy no es una prioridad”

Juan Bautista Mahiques adelantó que el Gobierno busca designar los juzgados menores vacantes en todo el país

En otra entrevista brindada este jueves, Mahiques se refirió a los principales objetivos que tendrá bajo su gestión y que estarán acompañados por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, descartó que vayan a enviar los pliegos para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema y reiteró que la idea es completar los juzgados vacantes.

En diálogo con A24, junto a Eduardo Feinman, el recientemente designado titular de la cartera para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona habló sobre las necesidades que hay en el Poder Judicial y cuáles son los desafíos para su gestión. “Hay un reclamo del cual todos somos conscientes. La lejanía de la justicia con la sociedad. El Presidente es claro. La imagen de la justicia en la sociedad es una imagen que hay que salvar”, resaltó Mahiques.

“Hay que activar un montón de cosas. Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Un paso previo antes de estudiar cada una de las ternas y actualizarlas. Las ternas son un mérito. El proceso de nombramiento de un magistrado es un proceso muy complejo donde intervienen los tres poderes del Estado. Todo eso lleva a que, salvo excepciones, las personas que llegan a la terna sean personas idóneas”, explicó en relación al proceso sobre cómo se seleccionan los nombres para cubrir las vacantes de los juzgados.

Por otro lado, se refirió a los dos lugares vacantes que existen actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Los tres ministros del máximo tribunal son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En ese sentido, Mahiques resaltó que actualmente la Corte “está dando respuestas a la sociedad y a la justicia” y aclaró que hay que completarla.

Sin embargo, señaló: “Completar la Corte Suprema de Justicia hoy no es una prioridad. La prioridad es completar los juzgados inferiores. Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes. Ese es uno de los actos que hay que tomar”.

Y añadió: “Para tener una implementación del nuevo sistema acusatorio, tenemos que tener jueces y fiscales capacitados. Tenemos que tener tecnología. Hace falta dinero, estructura. En Comodoro Py de 12 hay 4 fiscalías vacantes”.

