El flamante ministro de Justicia aseguró: “Completar la Corte Suprema hoy no es una prioridad”

Juan Bautista Mahiques adelantó que el Gobierno busca designar los juzgados menores vacantes en todo el país

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió a los principales objetivos que tendrá bajo su gestión y que estarán acompañados por el Poder Ejecutivo. Justamente, descartó que vayan a enviar los pliegos para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema y reiteró que la idea es completar los juzgados vacantes.

En diálogo con A24, junto a Eduardo Feiman, el recientemente designado titular de la cartera para reemplazar a Mariano Cuneo Libarona, habló sobre las necesidades que hay en el Poder Judicial y cuáles son los desafíos para su gestión. “Hay un reclamo del cual todos somos conscientes. La lejanía de la justicia con la sociedad. El presidente es claro. La imagen de la justicia en la sociedad es una imagen que hay que salvar”, resaltó Mahiques.

“Hay que activar un montón de cosas. Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Un paso previo antes de estudiar cada una de las ternas y actualizarlas. Las ternas son un mérito. El proceso de nombramiento de un magistrado es un proceso muy complejo donde intervienen los tres poderes del Estado. Todo eso lleva a que, salvo excepciones, las personas que llegan a la terna sean personas idóneas”, explicó en relación al proceso sobre cómo se seleccionan los nombres para cubrir las vacantes de los juzgados.

Juan Bautista Mahiques (RS Fotos)

Por otro lado, se refirió a los dos lugares vacantes que existen actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Los tres ministros del máximo tribunal son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En ese sentido, Mahiques resaltó que actualmente la Corte “está dando respuestas a la sociedad y a la justicia” y aclaró que hay que completarla.

Sin embargo, señaló: “Completar la Corte Suprema de Justicia hoy no es una prioridad. La prioridad es completar los juzgados inferiores. Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes. Ese es uno de los actos que hay que tomar”.

Y añadió: “Para tener una implementación del nuevo sistema acusatorio, tenemos que tener jueces y fiscales capacitados. Tenemos que tener tecnología. Hace falta dinero, estructura. En Comodoro Py de 12 hay 4 fiscalías vacantes”.

Mahiques juró este jueves en la Casa Rosada

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca que de esta forma se abra una nueva etapa en la administración judicial libertaria, la cual estará signada por la rápida gestión que deberán tener para llenar las más de 300 vacantes que hay de jueces y fiscales nacionales.

Mahiques todavía no estudió en profundidad el listado completo de candidatos que tiene a disposición Javier Milei para enviar al Senado. Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura es quien hace los concursos y las evaluaciones para enviar la terna al Poder Ejecutivo, que posteriormente debe elegir a uno de ellos para elevarlo a la Cámara alta. El Ministerio Público Fiscal hace lo mismo para el caso de los fiscales.

¿Cuáles serán las vacantes prioritarias del ministro para el comienzo de su gestión? El nuevo funcionario cree que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar, como los fueros de Familia. También se van a avanzar con los pliegos de los fueros Civil y Comercial y de Seguridad Social. En aquellos casos en los que la negociación política tenga que ser más sofisticada (puede servir como prenda de cambio con gobernadores), como los juzgados con competencia electoral, se dejarán para meses posteriores.

Mahiques junto a Karina Milei y Manuel Adorni

En tanto, Infobae informó sobre la fuerte influencia que comenzó a tomar el sector más cercano a la hermana del presidente tras la decisión del ingreso de Mahiques. Justamente, este jueves se le pidió la renuncia a todos los titulares de los organismos dependientes del Ministerio de Justicia: estos son el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos. Yo llego y llego con mi equipo”, sentenció Mahiques durante la entrevista.

Por último, el nuevo miembro del gabinete de Javier Milei dio su opinión sobre la intención del Gobierno de enviar un proyecto de reforma del Código Penal y sostuvo: “Es una deuda que viene de hace años”.

Y completó: “Es un proyecto de código que me gustaría estudiar y me gustaría tener la opinión de otros expertos. Me gustaría que la corte opine”.