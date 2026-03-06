El Gobierno reacomoda su esquema de poder: el rol de Karina Milei y el impacto en el Gabinete

Karina Milei junto a Manuel Adorni y Diego Santilli (Comunicación Senado)

Cumplidos los primeros objetivos programados para los dos primeros meses del año, el gobierno nacional redefinió su esquema de poder y le otorgó una mayor centralidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien orquestó cambios en el Ministerio de Justicia que desde este jueves lidera el tándem compuesto por el hasta entonces fiscal Juan Bautista Mahiques y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola.

Con el enroque, la administración libertaria balancea la graduación de los vértices del tan mencionado “Triángulo de Hierro” y dota a la menor de los Milei de mayor influencia en el Gabinete, pero no sin contener además al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El accionar que inició el 26 de octubre, cuando el partido que fundó el presidente Javier Milei se impuso por amplia mayoría por sobre el peronismo y conquistó 15 de las 23 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, se profundizó en los últimos meses y sumó un nuevo capítulo con la anticipada salida de Mariano Cúneo Libarona del edificio ubicado sobre la calle Sarmiento.

Lo cierto es que con el movimiento de fichas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, se vio obligado a retirar a su espada judicial, el abogado Sebastián Amerio, de la cartera y del Consejo de la Magistratura, pero bajo la promesa de hallarle un nuevo desafío en la función pública. Algunas horas más tarde, y sorteados varios momentos de tensión mediante, lo encontraron.

Como consecuencia directa, habrá cambios en cinco organismos que dependen de la cartera y es en ese escenario que la Procuración del Tesoro de la Nación, actualmente liderada por Santiago Castro, apareció como el cargo más pertinente a ser ocupado por Amerio. “Solo se va a ir a un lugar mejor”, habían anticipado anticipado a este medio el pasado lunes. Parece que parte de las condiciones conversadas fueron cumplidas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saluda a Juan Bautista Mahiques en su jura en Casa Rosada

Ese pendiente ocupó gran parte de la jornada laboral del mandatario, el pasado jueves en la previa a una nueva visita a Estados Unidos. Por la mañana, recibió a Caputo en la Quinta de Olivos, luego le tomó juramento formal a Mahiques, y por la tarde, intercambió mensajes con el saliente abogado camino a reconvertirse en procurador del Tesoro.

En paralelo, el asesor se reunió en su despacho con el sucesor de su amigo, Santiago Viola, -con oficinas en el ala en el que se ubica el armador nacional Eduardo “Lule” Menem- para ordenar la transición del ministerio y ultima detalles de los próximos pasos en materia judicial.

Según detallan en Balcarce 50, la definición sobre la actual conducción del Justicia tuvo lugar en el marco de una semana convulsionada que incluyó entre las opciones al nombre del ex intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sugerido por el consultor. Sin embargo, no pasó el filtro de todos los actores que habilitan la definición, pese a contar con el aval del Presidente, y fue así como Mahiques, acercado por el propio Viola, fue presentado por muchos como el candidato de “consenso”, aunque la decisión fue validada por la menor de los Milei.

“Toda de Karina”, resumió ante este medio un integrante de la mesa política. Con la oficialización, la funcionaria añadió un nuevo ministerio a las áreas que mantiene bajo su influencia y se suma al nombramiento de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. Tras la salida de Francos, Karina Milei garantizó su ingerencia en la coordinación del plantel que se reúne en el Salón Eva Perón, pero también del reducido círculo que el mandatario diseñó para sintetizar las políticas de gestión.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Pasada la apertura de sesiones ordinarias, luego de que el mandatario protagonizara su particular discurso en el Congreso en el que cruzó a la bancada peronista y definió algunas claves para el año legislativo, la administración libertaria sanea sus pendientes y se prepara para encarar los desafíos programados para el año. Un importante alfil negociador reveló a este medio que abril será el mes en el que el Ejecutivo retomará la actividad en el Congreso.

El mismo domingo por la noche, la transmisión de la sesión en la Cámara de Diputados brindó algunas claves de lo que sería la reconfiguración del poder real al excluir con notoriedad los planos del palco en el que se ubicó el asesor junto a su equipo. Algunos días más tarde, Karina Milei cerró el debate, habilitó el nombre de Mahiques y participó de la reunión con Cúneo Libarona en la quinta de Olivos, en la que luego del intercambio, el propio libertario anunció su salida y reemplazo a través de un mensaje de X que sorprendió a más de uno.

Con esa jugada amplió su influencia entre las carteras, alcanzando a Defensa, que lidera Carlos Presti; a Interior, cargo con el que premió al ex legislador del PRO Diego Santilli; a Seguridad tras la sucesión de Alejandra Monteoliva por Patricia Bullrich, y suma Justicia, ahora con Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, de su estrecha confianza.

Además de la gestión, Karina mantiene el control total de los asuntos partidarios: no solo es la presidenta de La Libertad Avanza sino que a través de los primos Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem coordinan las tribus violetas en el interior del país.

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

Por su parte, el asesor mantiene bajo su órbita al Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y extiende su poderío a la SIDE, YPF y ARCA. Hay quienes suman parcialmente en este grupo, aunque con vuelo propio a Luis Caputo (Economía).

En un tercer escalón su ubican Sandra Pettovello (Capital Humano), de vinculo directo con el mandatario, Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), a los que en el Gobierno definen como “unipersonales”.

En el campamento con oficinas en el Salón Martín Fierro niegan una nueva redistribución del poder y aseguran que la secretaria general de la Presidencia siempre tuvo mayor peso de decisión que el asesor. “No reconfigura nada. Ya sé sabía que Karina tenía más poder que Santiago. Ahora suma un poquitito más de influencia”, definió un integrante del espacio ante Infobae.

El asesor, reacio a la determinación que en más de una oportunidad lo encasilló el mandatario, considera que el “Triángulo de Hierro” está mal interpretado. “La gente lo piensa con dos vértices inferiores y uno superior, pero en realidad es al revés. Dos superiores y un inferior. Por más generosidad y afecto que le tengan, no deja de de ser un asesor”, sostuvieron desde su entorno.

Eduardo Lule Menem y Santiago Viola en el palco del Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias

Pese a la decisión del mandatario, Santiago Caputo asistió a la jura, saludó fraternalmente a los designados, y transitó con total normalidad los pasillos de Casa Rosada. A uno de los laterales del Salón Blanco donde se celebró la ceremonia, el mandatario se fundió en un sentido abrazo y volvió a conversar varios minutos luego del intercambio en Olivos.

Con la mesa política en funcionamiento, el Ejecutivo reacomoda el tablero y se prepara para pasar el paquete de proyectos más ambicioso de la historia que iniciará con la media sanción restante de las modificaciones a la Ley de Glaciares y la Ley de Financiamiento Universitario, pero que incluye además una reforma electoral, cambios en el Código Penal, en el Civil y en el sistema tributario.