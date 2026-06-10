Economía

Tras cumplir la meta anual, el BCRA ya compró más de USD 600 millones en junio y acelerar la acumulación de reservas

La autoridad monetaria encadenó 104 ruedas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. Las estimaciones oficiales para todo el año

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El BCRA hilvana 104 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA hilvana 104 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Luego de superar la meta anual de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 104 jornadas seguidas con balance positivo en el mercado de cambios. El martes, la entidad sumó USD 121 millones, lo que eleva el acumulado de 2026 a más de 10.300 millones de dólares.

Desde la implementación del actual esquema monetario en enero, el BCRA adquirió un total de USD 10.376 millones entre operaciones cambiarias y extramercado. Solo el 2 de enero se registró un saldo negativo; el resto de los días cerraron con compras, con un máximo diario de USD 457 millones alcanzado el 10 de abril.

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Las previsiones del Gobierno para este año ubicaban el saldo neto de compras entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función de la oferta de divisas y la demanda de pesos. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, remarcó que la evolución de estos factores será determinante para el cumplimiento de las metas anuales.

Durante la semana pasada, el BCRA sumó USD 437 millones y, en mayo, el saldo mensual había llegado a 2.596 millones de dólares. En los primeros días de junio, el acumulado ya alcanza los 629 millones de dólares.

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Según el Ministerio de Economía, todavía resta el ingreso de una porción significativa de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, lo que podría incrementar la disponibilidad de divisas para el Banco Central en el corto plazo.

La autoridad monetaria ya superó el objetivo de compra de divisas fijado para 2026. En el primer trimestre, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener el ritmo de compras, el BCRA expandió la base monetaria sin esterilización, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente por medio de emisiones de deuda en pesos, buscando estabilizar tanto el tipo de cambio como la inflación.

Los sectores agrícola y energético continúa siendo esencial para el fortalecimiento de las reservas internacionales. En el último mes, la liquidación de divisas del agro se aceleró, consolidándose como una fuente clave para las compras del BCRA.

La emisión de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales también amplió la capacidad de intervención de la entidad. En mayo, el monto totalizó USD 1.500 millones de dólares y, desde las elecciones legislativas, el acumulado ronda los 12.000 millones de dólares.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 47.832 millones, con una suba diaria de 34 millones de dólares. Mayo había cerrado con una suba mensual de USD 3.708 millones de dólares para ubicar el stock del Central en mayor nivel de los últimos siete años y por encima del récord de febrero bajo la actual gestión.

Durante el Cambras Business Day, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis Caputo, había sostenido que el Banco Central dispone de margen para superar ampliamente la meta inicial de compras de divisas.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones de dólares”, expresó Caputo.

El funcionario remarcó que “esto es el principio”, al señalar el potencial de las exportaciones de energía y minería como refuerzo del flujo de divisas. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, explicó.

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