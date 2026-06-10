Rodeada por las internas, Karina Milei se muestra hiperactiva y ordena a su tropa de cara a 2027

Karina Milei junto a Pilar Ramírez

Envuelta en fuertes internas con los referentes más importantes del Gobierno, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, Karina Milei se muestra hiperactiva y baja línea a su tropa de cara al incipiente armado de la estrategia electoral para las elecciones presidenciales de 2027.

La hermana del Presidente nauguró personalmente con bombos y platillos una “escuela de dirigentes” violetas junto a su mano derecha en la Ciudad, Pilar Ramírez, que suena como eventual reemplazante de Patricia Bullrich como aspirante a la Jefatura de Gobierno por la lista de Milei. Y reunió anteanoche, como adelantó Infobae, a unos 70 diputados nacionales que responden a Martín Menem.

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No es la primera vez que convoca a este tipo de encuentro, de índole “descontracturado”, según contaron asistentes a este medio, para restarle relevancia. Hace dos meses, la secretaria general había reunido a los representantes de LLA en el interior en otro restaurante. Pero esta vez hubo más asistentes. Y, llamativamente, estuvo Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, muy cercana a Javier Milei que de todas formas mantiene un vínculo positivo con Karina Milei y aparece como eventual candidata para el año que viene.

Petovello fue la única integrante del Gabinete invitada. Manuel Adorni, que sigue envuelto en la tormenta de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, no fue de la partida, a pesar de su cercanía con Karina Milei. Mientras prepara su Declaración Jurada, que sería presentada en los próximos días, en la Casa Rosada aseguran que los Milei de ninguna manera le soltarán la mano al jefe de Gabinete, al menos por ahora.

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Sandra Pettovello

La Secretaria General, que envió las invitaciones para el cónclave con poca antelación (cuando promediaba la semana pasada) prepara el terreno para el armado electoral del año que viene. Y, según dicen en su entorno, no habrá lugar para que Santiago Caputo lidere la estrategia después de los roces más recientes entre las facciones enfrentadas de LLA. Pero, sobre todo, después de que las fuertes divergencias de miradas frente a los comicios de 2025 complicaran el proceso electoral.

El año pasado, los equipos del consultor experto en campaña y los “territoriales” de Karina Milei discutían sobre la conveniencia de aplicar estrategias puntuales por distritos, o bien “pintar todo el país de violeta”, como quería ella. Este año el plan de Karina Milei es hacer lo primero, pero en el karinismo aseguran que no se debe a un “triunfo” de la visión de Santiago Caputo, sino a la diferencia contextual.

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“Ahora son las presidenciales, es clave ser lo más quirúrgicos posible para ayudar a la reelección del Presidente”, dijeron. El año pasado, en cambio, dicen, querían lograr tener presencia en todos los distritos.

Ayer acompañaron a Karina Milei unos 70 diputados que representan a LLA en las distintas provincias y recibieron el mensaje de seguir los lineamientos de “el Jefe”, pero en modo “social” y con “buena onda”, según dijo un participante. En un pasaje de su discurso frente a los referentes, Karina Milei les pidió a sus legisladores perdón por no responder todos los mensajes que le envían y les aseguró que está muy al tanto de lo que hacen. También hablaron Martín Menem y Sebastián Pareja, los referentes de Karina en el territorio a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

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Karina Milei busca disimular el encono con Bullrich

En medio de las fuertes discusiones, la hermana de Javier Milei debe fingir demencia frente a la inquieta jefa de los senadores violetas, Bullrich, que parece plantear un proyecto propio. Pero incita a su sector, asesorada por los Menem, a chocar en las redes con las bases del asesor preferido del Presidente, Santiago Caputo..

Además, la hermana presidencial activó a la Inspección General de Justicia (IGJ), que funciona bajo su influencia a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que investigue a Fundación Faro, el think tank que coordina Santiago Caputo con fines recaudatorios.

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En la Casa Rosada, los máximos referentes del sector de Las Fuerzas del Cielo consideran que es una especie de “vuelto” de los Menem por la discusión por el caso de “periodistaRufus”. En el karinismo evitan responder, pero el enojo mutuo se ramifica y multiplica por los temas más diversos. Por caso, deslizan que están ofendidos por la diferencia de proporciones entre las repercusiones que tuvo en la agenda pública el caso de Adorni, protegido de Karina Milei, y el caso de ARSAT. “Ellos son los expertos en comunicación, ¿o no?”, deslizaron.