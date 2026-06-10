El Gobierno suma apoyo de las provincias para eliminar las PASO, pero aún no tiene los votos asegurados

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem

Todavía sin una fecha fija para su tratamiento en el Congreso, el Gobierno comienza a recibir los apoyos de algunas provincias para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aún no tiene garantizados los votos.

Las autoridades nacionales se fijaron como una de sus principales metas legislativas la aprobación de la reforma política, que incluye entre otras esta medida, la cual es rechazada por varios bloques del recinto, incluso algunos aliados del oficialismo.

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Para intentar revertir esta situación, la cúpula de La Libertad Avanza estableció una hoja de ruta para las negociaciones que inició hace algunas semanas y que se da tanto en el plano parlamentario como en el ejecutivo.

Como viene sucediendo desde hace algún tiempo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, son los encargados de conversar sobre este tema con los gobernadores.

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Karina Milei junto a Martín y "Lule" Menem (Aglaplata)

Los funcionarios ya lograron que algunos mandatarios locales expresaran públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, mientras que otros lo prometieron en privado y hay quienes se mantienen firmes en la negativa.

Un ejemplo del primero de esos casos es el entrerriano Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

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En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.

De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.

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En el segundo grupo está el mendocino Alfredo Cornejo, quien luego de un extenso análisis, según pudo saber este medio, decidió estar a favor de eliminar las PASO a nivel nacional, pero mantenerlas en su provincia.

Santilli junto a Cornejo

El dirigente radical, que no puede competir por un nuevo mandato, quiere que su sucesor sea uno de sus ministros, pero enfrenta la posibilidad de que los libertarios impulsen a Luis Petri, por lo que esta herramienta sería fundamental para dirimir las diferencias a escala local.

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El martes, Santilli recibió en su oficina a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes también le aseguraron al funcionario que acompañarán la reforma política, aunque solamente el último lo dijo abiertamente en las redes sociales.

El patagónico, en cambio, se limitó a comentar en su cuenta de X que durante el encuentro se acordó “seguir avanzando en distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país”.

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“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga. Cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia”, escribió.

Por último, figuras como el santafesino Maximiliano Pullaro condicionan los votos de sus legisladores a que haya algunos cambios en el texto -proponen la suspensión y no la eliminación definitiva-, mientras que otras como el Tucumano Osvaldo Jaldo no dan el brazo a torcer y defienden la continuidad de las primarias.

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Con foco en la reforma electoral, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Figueroa en Casa Rosada

En paralelo, el titular de la Cámata de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hacen sus propias gestiones en los respectivos recintos.

La ex ministra de Seguridad, que tuvo algunos percances en la última sesión, cuando no consiguió sancionar la iniciativa para reforzar la propiedad privada, encabezó el mismo martes una reunión con las bancadas aliadas.

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La senadora pretendía convocar a otro debate para este miércoles para aprobar el proyecto que quedó pendiente, pero al no tener asegurado el apoyo tampoco para ese texto, optó por esperar y seguir negociando.

La dirigente intenta recuperar el control legislativo con la ayuda del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que lleva adelante las conversaciones en representación del Poder Ejecutivo.

Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada en la antesala del Mundial de Fútbol, evento que podría frenar la actividad parlamentaria.