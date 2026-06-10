Política

¿Polarización o elección de tercios?: las posturas que convergen en el Gobierno sobre el 2027

En Casa Rosada hay plena coincidencia sobre la performance de Javier Milei, aunque existen diferencias en los vaticinios rumbo a los próximos comicios

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Ilustración de Javier Milei en primer plano, flanqueado por Mauricio Macri, Karina Milei (con 'Reforma Política') y Axel Kicillof. Fondo: bandera argentina y siluetas.
Javier Milei, Mauricio Macri, Axel Kicillof y Karina Milei, protagonistas de las especulaciones electorales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese la indefinición del calendario electoral, en Casa Rosada evalúan los escenarios con los que se encontrará La Libertad Avanza en la pelea por la reelección de Javier Milei rumbo a las presidenciales de 2027. Si bien hay coincidencias en las posturas sobre el desempeño electoral, que vaticinan positivo, existen diferencias en torno a las lecturas sobre la elección que se viene.

“Veo más un escenario de tercios entre el peronismo, Javier Milei y una oferta más centrista”, sostuvo una fuente que transita habitualmente los pasillos de Casa Rosada. La afirmación difiere de la postura que se le atribuye a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien detectaría un escenario de cuartos o quintos, con fuerte presencia del voto blanco.

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Lo cierto es que no se esperan definiciones en clave electoral hasta después del Mundial 2026, que inicia este jueves y concluye el 19 de julio, pero crecen las versiones que postulan a Mauricio Macri como potencial candidato presidencial. No solo persiste el reclamo de los dirigentes del PRO para que suceda sino que el exmandatario se mueve en consecuencia: hace pie en el interior del país y tiende puentes con gobernadores distantes a la Casa Rosada. En paralelo, cobra fuerza la posibilidad de que el empresario Jorge Brito decida competir y en eso trabaja Emilio Monzó, que concentra energías en la puesta en pie del armado.

Sin embargo, otras voces del ecosistema libertario rechazan el postulado surgido del mismo espacio al sostener que no ven lugar para opciones de centro y anticipan un nuevo escenario de polarización. “Es continuidad o retroceso. No veo lugar para la ancha avenida del medio. Va a ser una batalla entre modelos de país”, definió un alfil violeta ante este medio que detecta que en 2027, La Libertad Avanza se medirá directo con el peronismo que atraviesa su propia disputa interna.

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Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - La palabra de Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (AFP)

En el corazón del espacio fundado por el mandatario y liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, garantizan que la campaña que llevará adelante el sello estará basada en la gestión y remarcan que el repunte de la economía posibilitará los deseos por otros cuatro años. La expectativa de que la mejora económica impulse las chances electorales constituye otra de las coincidencias.

Al margen de la puja interna que atraviesa al Gobierno, la ilusión por la potencial recuperación económica -aferrados al deseo de que así suceda- es transversal a la plana del poder, quienes alertan además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de algunos meses. La preocupación gira en torno a que el tiempo restante hasta los comicios sea suficiente para llegar competitivos a 2027.

Con la oposición fragmentada, el oficialismo detecta una ventaja en la competencia electoral y minimiza el reciente deshielo entre los actores centrales del peronismo. El incipiente acercamiento entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular del Partido Justicia bonaerense, el diputado Máximo Kirchner por la organización del homenaje al Carlos “El Indio” Solari tras su reciente fallecimiento pareció no sobresaltar a los libertarios. “Estaba dentro de lo posible”, graficó un armador del espacio.

“No nos preocupa porque contamos con que al final de la carrera terminan juntos”, sostuvo un alfil violeta. “El grado de internismo en el peronismo es inversamente proporcional a sus chances de éxito”, coincidió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
El diputado Máximo Kirchner (RSFotos)

En Balcarce 50, más de un integrante de la mesa política fantasea con que persistan en 2027 las diferencias entre la gobernación y la conducción que encarna la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, descuentan que, en etapa de cierre de listas, el peronismo competirá en unidad. “Naturalmente creemos que el peronismo se va a unir. Que suceda antes o después no cambia nada. No vemos al peronismo yendo dividido. Si se unen podrían habilitar una segunda vuelta”, sostuvo una fuente con peso territorial.

Como contó este medio, en el oficialismo admiten que lo prefieren a Kicillof como el candidato de la oposición ante un eventual balotaje. “Si bien Kicillof es el peronista mejor posicionado, también es la mejor opción para competir con Milei ante un eventual balotaje. La alternativa tiene que ser lo más kuka posible”, se expidieron.

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