El Gobierno profundizará la batalla cultural en el Día de la Memoria, pero descarta indultos a militares

El Gobierno prepara una “sorpresa” para el Día de la Memoria y descarta indultos a militares

Como cada 24 de marzo desde 2023, el Gobierno Nacional prepara un nuevo mensaje para intentar hacer frente a la política de derechos humanos que predominó en los últimos años, según confirmaron tres fuentes a Infobae. Para eso, trabajan en lo que definen como “una sorpresa” para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando se cumplan 50 años del golpe cívico-militar, con el objetivo de profundizar la batalla cultural que encarna el presidente Javier Milei.

A 19 días de la fecha, en la administración libertaria anticipan una nueva acción que confrontará con la historia conocida y que sumará un nuevo capítulo al discurso que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”. Al igual que en 2024, los equipos que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo, preparan un video que será difundido por las redes sociales de Casa Rosada con el que buscan discutir los acontecimientos hasta entonces planteados.

Al igual que en la edición del 2025, en Casa Rosada estudian la posibilidad de elaborar un video para circular por redes sociales que tenga como principales protagonistas a hijos de desaparecidos por la última dictadura cívico-militar que rigió entre 1976 y 1983, con la idea de que presenten su voz para reforzar el mensaje. “La idea es que cuenten la verdad”, confesó un funcionario en tema a este medio.

El encargado de hacerlo en marzo pasado fue el politólogo y presidente la Fundación Faro, Agustín Laje, quien además es autor de varias obras literarias que completan la biblioteca de la “nueva derecha”. A través de un extenso video, que duró 19 minutos y fue compartido por el presidente Javier Milei, Laje reafirmó los cuestionamientos a la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por la reaparación de 30 mil detenidos desaparecidos.

El politólogo de derecha, Agustín Laje, durante el vídeo que circuló el Gobierno para el 24 de marzo de 2025

“Los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas”, supo plantear el politólogo.

Sin embargo, según pudo constatar este medio, el politólogo no fue contactado para participar en esta oportunidad dado que el Ejecutivo evitará repetir figuras. En la tarea está Juan Pablo Carreira, el Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, quien a su vez se encarga de las publicaciones de la cuenta la Oficina de Respuesta Oficial.

“Cumpliendose 50 años y teniendo en cuenta que el relato setentista fue la clave de la identidad kirchnerista, el Gobierno debe preparar un material contracultural y contrasetentista. Algo interesante para mostrarle a los argentinos ese día”, se ilusionó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que la difunsión de la pieza audiovisual se dará en paralelo a las movilizaciones que confluirán por la fecha durante el feriado nacional. Por un lado, La Cámpora marchará desde la Ex Esma hacia la Plaza de Mayo, mientras que la izquierda, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo mantienen su propia convocatoria.

Registro general del frontispicio del Museo Sitio de Memoria Esma (EFE/Matías Campaya)

Asimismo, el Museo Sitio de la Memoria ESMA, bajo la coordinación del consultor Fernando Vedoya, lanzará su propio video introductorio en el que explicará el recorrido que le imprimió la administración al espacio. Una voz al tanto admitió que la idea de la pieza audiovisual, prevista para el 24 de marzo, es agregar elementos sobre la actualidad del país en los años 70.

“Hará foco sobre el accionar subversivo esos años previos a la dictadura y aportará información. Sobre los militares ya está todo dicho, pero se empiezan a tratar de mostrar detalles y elementos de otros actores de la época”, admitieron.

En sintonía, hace algunos días el director libertario de la Casa de Argentina en Francia, Santiago Muzio, ordenó retirar una placa conmemorativa que homenajeaba a las víctimas de la dictadura militar y generó que los residentes reclamaran su regreso.

La pieza estaba instalada desde el 24 de marzo de 2022, y tras el retiro de la misma, desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que la determinación se da en el marco de un plan de mantenimiento y modernización. Sin embargo, no hay garantías de su restitución.

La imagen compara la placa conmemorativa a los desaparecidos en la Casa Argentina de París y el muro vacío tras su remoción, generando controversia sobre la memoria histórica

Pese a los persistentes trascendidos, en el corazón de La Libertad Avanza descartan la posibilidad de indultar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cuando se cumplan los 50 años del último golpe de Estado. “Eso no va a pasar nunca en los ocho años de gestión del Presidente”, garantizó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

“No hay ni un sector de este Gobierno que quiera promover los insultos”, afirmaron por los pasillos de Balcarce 50 a este medio.