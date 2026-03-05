El Gobierno les inició sumarios a dos sindicatos del transporte por no cumplir la conciliación obligatoria

La estación Retiro, afectada por el paro de trenes (Foto: Adrián Escandar)

El Gobierno inició sumarios a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente durante el último paro de la CGT.

Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la decisión fue instrumentada a través de la Secretaría de Trabajo luego de que la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de cada sindicato fue “verificada y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la fecha en la que se detectó el incumplimiento”.

A partir de los sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.

Noticia en desarrollo