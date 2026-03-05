El fiscal AMIA dijo que existen pruebas para demostrar la responsabilidad de Hezbolá: “Es un títere de Irán”

El fiscal de la causa AMIA dijo que tiene evidencia de la responsabilidad de Hezbolá

El fiscal federal Sebastián Basso aseguró que la investigación por el atentado a la AMIA cuenta con pruebas suficientes para demostrar que Hezbolá fue el responsable del ataque y sostuvo que el objetivo del juicio en ausencia es exhibir públicamente ese material.

“Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años”, afirmó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

Basso explicó que el impulso del proceso estuvo condicionado durante años por la situación de los imputados. “Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban”, señaló. Según indicó, ese escenario cambió con la sanción de la nueva norma: “Recién cuando el año pasado se dictó la ley de juicio en ausencia es que ahí pudimos avanzar”.

En ese marco, el fiscal fue categórico al referirse a la autoría del atentado. “Fue Hezbolá el que hizo el atentado”, afirmó, y agregó que la organización actuó bajo directivas del régimen iraní. “Hezbolá es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado”, sostuvo.

Sebastián Basso, fiscal de la UFI AMIA (Foto: Luciano Gonzalez)

Consultado sobre el estado del expediente, Basso remarcó que la acusación se apoya en elementos concretos. “No son pistas, son evidencias”, dijo, al diferenciar la investigación actual de las múltiples hipótesis que circularon a lo largo de los años sobre el ataque. “Si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad”, agregó.

El fiscal también se refirió a la disponibilidad de la fiscalía para avanzar a la etapa oral. “Por el lado de la fiscalía estaríamos en condiciones de ir mañana al juicio oral”, expresó, aunque aclaró que los tiempos no dependen de su área. “Tenemos que respetar los tiempos judiciales. Yo dependo de lo que hagan los jueces y cuánto tardan los jueces en decidir acá en Argentina”, afirmó.

En relación con los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, Basso defendió la norma sancionada por el Congreso. “Las leyes son el resultado de la votación del pueblo argentino”, señaló. Y añadió: “A menos que sea una ley con vicios muy fuertes, toda ley se presume constitucional”.

atentado a la AMIA_imputados

Ayer se conoció que el fiscal solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.

Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.

La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.