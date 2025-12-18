Judiciales

Cuatro iraníes declararon como testigos en la causa AMIA y aportaron datos sobre la planificación del atentado

Son miembros de la resistencia que se enfrenta al régimen desde el exilio. El fiscal de la causa, Sebastián Basso, los entrevistó en Francia luego de varios meses de gestiones diplomáticas. El juez Daniel Rafecas se prepara para evaluar la elevació de diez acusados a un juicio en ausencia

Guardar
Acto a 31 años del
Acto a 31 años del ataque terrorista a la AMIA. Fotografía: Maximiliano Luna

La investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sumó cuatro testimonios de iraníes disidentes. Las declaraciones prometen ser de alto valor probatorio para el juicio en ausencia contra los acusados de planificar el atentado terrorista que asesinó a 85 personas el 18 de julio de 1994.

Según pudo saber Infobae de distintas fuentes con acceso al expediente judicial, las testimoniales se tomaron la semana pasada en una localidad ubicada en las afueras de París, Francia, luego de varios meses de gestiones diplomáticas.

Las identidades de los cuatro testigos se mantienen bajo resguardo, al menos de momento, por cuestiones de seguridad. Este medio pudo constatar que son miembros veteranos del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), la coalición política que lidera la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, todos ellos opositores al régimen de los ayatolás y refugiados principalmente en territorio francés, entre otros países de Europa.

Durante varios días los cuatro disidentes declararon presencialmente en Francia ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de investigadores de la UFI-AMIA, a cargo de la acusación en la causa judicial que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas.

Los testimonios ocurrieron bajo las normas de la ley francesa y en cooperación con el Poder Judicial de ese país. Todos pidieron hablar en su idioma natal, el farsí. Para esto fue necesario incluir a varios traductores de distintas lenguas, ya que no hay quien interprete directamente del persa al español.

Manifestantes sostienen imágenes de las
Manifestantes sostienen imágenes de las víctimas del atentado a la AMIA. REUTERS/Mariana Nedelcu

Las audiencias comenzaron a gestionarse a principios de este año, a través de una rogatoria internacional que el Procurador general de la Nación Eduardo Casal giró a la Cancillería. Luego el organismo diplomático siguió las tratativas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y este a su vez con el Poder Judicial local.

Al cierre de este artículo, las autoridades francesas todavía no habían girado a los tribunales argentinos el texto y las grabaciones de las testimoniales. Una vez que eso ocurra comenzará un proceso de evaluación del contenido de las declaraciones y su respectiva contrastación con el resto de las pruebas que están en manos de la UFI-AMIA.

Testigos y expertos

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, los iraníes declararon como testigos y también como una suerte de “expertos”.

Antes del exilio habrían tenido llegada directa y contacto personal con autoridades del régimen, a la vez que manejarían información “de primera mano” sobre los días en los que se planificó el atentado a la AMIA.

Para poner en perspectiva los conocimientos que podrían aportar, una fuente consultada para esta nota señaló que los iraníes del CNRI fueron “los primeros que avisaron a la Argentina, a días del atentado, que había sido autoría del régimen de Irán”.

Cabe recordar que los acusados que irán a juicio en ausencia son diez personas, entre las que hay ex funcionarios del gobierno iraní y miembros de la organización Hezbollah.

Los 10 acusados del atentado
Los 10 acusados del atentado a la AMIA

Según determinó la UFI AMIA, la decisión de ejecutar el plan terrorista se tomó el 14 de agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashhad, durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales” del régimen.

De ese encuentro participaron los más altos jerarcas iraníes, incluyendo al entonces Presidente Alí Akbar Rafsanjani (fallecido), el Ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el Ministro de Información Alí Fallahijan (estos dos, hoy imputados en la causa) y el Líder Supremo Alí Khamenei, quien dio la orden ejecutiva que habilitó la operación.

Argentina y la resistencia iraní

Fundado en 1981 -entre otros- por su actual presidenta Maryam Rajavi, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán se define como el “Parlamento de Irán en el exilio”, y aboga por la instauración de una “república democrática, basada en la separación de la religión y el Estado” y en la igualdad de género, según se desprende de su portal oficial.

En el último tiempo reforzaron sus vínculos políticos con la Argentina. Este año las diputadas nacionales Lilia Lemoine, Sabrina Ajmechet y Sofía Brambilla asistieron a la cumbre internacional “Free Iran 2025″ que organizó el CNRI en Francia. En 2024 también participó el legislador Maximiliano Ferraro.

Maryam Rajavi, líder de los
Maryam Rajavi, líder de los Muyahidines del Pueblo de Irán, pronuncia un discurso durante el evento "Free Iran"/ AFP PHOTO / Zakaria ABDELKAFI

Mientras sostienen su oposición desde el exilio, los iraníes refugiados siguen siendo blanco del régimen de los ayatolás. “La mayoría de los atentados que se ejecutan desde Irán son contra ellos”, explicó una fuente que conoce la historia del conflicto y sigue de cerca los acontecimientos.

Los cuatro testigos que declararon ahora en la causa AMIA, de hecho, enfrentan desde hace años una fatwa; la decisión del Líder Supremo de que sean asesinados por sus actos. Años atrás estuvieron presos y algunos de sus familiares fueron asesinados en ataques terroristas.

Pero a lo largo de las décadas la sangre corrió por ambas veredas. La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, que conduce la coalición del CNRI, fue considerada una organización terrorista por los Estados Unidos hasta el 2012 y también perpetuó atentados que dejaron miles de muertos.

Temas Relacionados

AMIAAtentado a la AMIADaniel RafecasSebastián BassoIranterrorismoúltimas noticias

Últimas Noticias

Rechazaron un planteo contra la resolución de Bullrich que impuso tareas obligatorias sin cobrar a los presos

Casación declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de un detenido y por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General contra la desestimación de cautelar que buscaba suspender la norma emitida por el Ministerio de Seguridad

Rechazaron un planteo contra la

El Consejo de la Magistratura habilitó la feria judicial para avanzar en investigaciones contra tres jueces

La Comisión de Acusación resolvió por unanimidad continuar durante el receso de enero las actuaciones contra los magistrados Gastón Salmain, Pablo Díaz Lacava y Alejandro Maraniello, cuyas situaciones procesales avanzan en paralelo en el ámbito judicial y administrativo

El Consejo de la Magistratura

Justicia penal juvenil: miles de niños y adolescentes ingresaron al sistema en 2024, según la Corte Suprema

El Mapa de Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Penal reveló datos de las 24 jurisdicciones del país sobre causas de menores tramitadas durante el último año

Justicia penal juvenil: miles de

Confirmaron procesamientos por venta de datos de tarjetas de crédito en grupos de Telegram y WhatsApp

Entre los acusados hay una supuesta empleada infiel que entregaba información sensible de clientes de la empresa para la que trabajaba

Confirmaron procesamientos por venta de

Sur Finanzas: los tres detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias

La tesorera y dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo están acusados de intentar ocultar pruebas y hasta ahora guardaron silencio

Sur Finanzas: los tres detenidos
DEPORTES
Verstappen reveló el número que

Verstappen reveló el número que usará en la F1 tras perder el título: por qué un ex piloto fue clave y el inesperado debate con su pareja

Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

Los 11 datos y curiosidades de Qatar 2022: de la premonición del Dibu Martínez a la frase de Messi tras el penal de Montiel

TELESHOW
El homenaje íntimo de Wanda

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

INFOBAE AMÉRICA

A qué países y personas

A qué países y personas alcanzan las nuevas restricciones a la inmigración en EEUU: estudiantes y parientes de ciudadanos

El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos

A pocos días de la fecha prevista para su firma, los líderes de la UE siguen divididos por el acuerdo comercial con el Mercosur

Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó

Horror en Minnesota: detuvieron a un joven que arrastró el cadáver de una mujer por las escaleras de un edificio