Cuatro iraníes declararon como testigos en la causa AMIA y aportaron datos sobre la planificación del atentado

Acto a 31 años del ataque terrorista a la AMIA. Fotografía: Maximiliano Luna

La investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sumó cuatro testimonios de iraníes disidentes. Las declaraciones prometen ser de alto valor probatorio para el juicio en ausencia contra los acusados de planificar el atentado terrorista que asesinó a 85 personas el 18 de julio de 1994.

Según pudo saber Infobae de distintas fuentes con acceso al expediente judicial, las testimoniales se tomaron la semana pasada en una localidad ubicada en las afueras de París, Francia, luego de varios meses de gestiones diplomáticas.

Las identidades de los cuatro testigos se mantienen bajo resguardo, al menos de momento, por cuestiones de seguridad. Este medio pudo constatar que son miembros veteranos del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), la coalición política que lidera la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, todos ellos opositores al régimen de los ayatolás y refugiados principalmente en territorio francés, entre otros países de Europa.

Durante varios días los cuatro disidentes declararon presencialmente en Francia ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de investigadores de la UFI-AMIA, a cargo de la acusación en la causa judicial que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas.

Los testimonios ocurrieron bajo las normas de la ley francesa y en cooperación con el Poder Judicial de ese país. Todos pidieron hablar en su idioma natal, el farsí. Para esto fue necesario incluir a varios traductores de distintas lenguas, ya que no hay quien interprete directamente del persa al español.

Manifestantes sostienen imágenes de las víctimas del atentado a la AMIA. REUTERS/Mariana Nedelcu

Las audiencias comenzaron a gestionarse a principios de este año, a través de una rogatoria internacional que el Procurador general de la Nación Eduardo Casal giró a la Cancillería. Luego el organismo diplomático siguió las tratativas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y este a su vez con el Poder Judicial local.

Al cierre de este artículo, las autoridades francesas todavía no habían girado a los tribunales argentinos el texto y las grabaciones de las testimoniales. Una vez que eso ocurra comenzará un proceso de evaluación del contenido de las declaraciones y su respectiva contrastación con el resto de las pruebas que están en manos de la UFI-AMIA.

Testigos y expertos

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, los iraníes declararon como testigos y también como una suerte de “expertos”.

Antes del exilio habrían tenido llegada directa y contacto personal con autoridades del régimen, a la vez que manejarían información “de primera mano” sobre los días en los que se planificó el atentado a la AMIA.

Para poner en perspectiva los conocimientos que podrían aportar, una fuente consultada para esta nota señaló que los iraníes del CNRI fueron “los primeros que avisaron a la Argentina, a días del atentado, que había sido autoría del régimen de Irán”.

Cabe recordar que los acusados que irán a juicio en ausencia son diez personas, entre las que hay ex funcionarios del gobierno iraní y miembros de la organización Hezbollah.

Los 10 acusados del atentado a la AMIA

Según determinó la UFI AMIA, la decisión de ejecutar el plan terrorista se tomó el 14 de agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashhad, durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales” del régimen.

De ese encuentro participaron los más altos jerarcas iraníes, incluyendo al entonces Presidente Alí Akbar Rafsanjani (fallecido), el Ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el Ministro de Información Alí Fallahijan (estos dos, hoy imputados en la causa) y el Líder Supremo Alí Khamenei, quien dio la orden ejecutiva que habilitó la operación.

Argentina y la resistencia iraní

Fundado en 1981 -entre otros- por su actual presidenta Maryam Rajavi, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán se define como el “Parlamento de Irán en el exilio”, y aboga por la instauración de una “república democrática, basada en la separación de la religión y el Estado” y en la igualdad de género, según se desprende de su portal oficial.

En el último tiempo reforzaron sus vínculos políticos con la Argentina. Este año las diputadas nacionales Lilia Lemoine, Sabrina Ajmechet y Sofía Brambilla asistieron a la cumbre internacional “Free Iran 2025″ que organizó el CNRI en Francia. En 2024 también participó el legislador Maximiliano Ferraro.

Maryam Rajavi, líder de los Muyahidines del Pueblo de Irán, pronuncia un discurso durante el evento "Free Iran"/ AFP PHOTO / Zakaria ABDELKAFI

Mientras sostienen su oposición desde el exilio, los iraníes refugiados siguen siendo blanco del régimen de los ayatolás. “La mayoría de los atentados que se ejecutan desde Irán son contra ellos”, explicó una fuente que conoce la historia del conflicto y sigue de cerca los acontecimientos.

Los cuatro testigos que declararon ahora en la causa AMIA, de hecho, enfrentan desde hace años una fatwa; la decisión del Líder Supremo de que sean asesinados por sus actos. Años atrás estuvieron presos y algunos de sus familiares fueron asesinados en ataques terroristas.

Pero a lo largo de las décadas la sangre corrió por ambas veredas. La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, que conduce la coalición del CNRI, fue considerada una organización terrorista por los Estados Unidos hasta el 2012 y también perpetuó atentados que dejaron miles de muertos.