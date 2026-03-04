Nahuel Gallo hablará en conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich y las autoridades de Seguridad

Nahuel Gallo dará detalles de su detención y repatriación en conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich y autoridades de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional convocó a una conferencia de prensa para hoy, miércoles 4 de marzo, a las 14:00 horas, en el Edificio Centinela de la Ciudad de Buenos Aires. En el evento estarán presentes la senadora nacional, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Brilloni, y el gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado en Venezuela. El gobierno busca dar una señal institucional tras la polémica por la gestión de la repatriación.

La convocatoria oficial dirigida a los medios de comunicación indica que la acreditación comenzará a las 13:30 en avenida Antártida Argentina 1480. Así lo informaron en Infobae en Vivo Al Amanecer. La conferencia se realizará con presencia en la mesa de las principales autoridades de seguridad y del propio Gallo, quien recuperó la libertad luego de meses de gestiones diplomáticas y políticas.

Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se produce en un contexto marcado por el cruce de versiones entre el gobierno nacional y diversos actores diplomáticos. El caso de Gallo generó repercusiones en el ámbito político.

El gobierno busca mostrar unidad institucional

La decisión de convocar a la prensa responde a la intención de las autoridades de Seguridad de unificar la comunicación oficial en torno al regreso de Nahuel Gallo. La presencia de Patricia Bullrich y de la ministra Alejandra Monteoliva junto al jefe de la Gendarmería y el propio Gallo refuerza el mensaje de respaldo institucional.

De acuerdo con fuentes de Casa Rosada, la gestión de la liberación de Gallo involucró negociaciones paralelas y generó diferencias entre el gobierno nacional. El Ejecutivo busca dejar en claro el rol de las autoridades nacionales y evitar interpretaciones políticas sobre el mérito de la repatriación.

El entorno presidencial también evalúa la posibilidad de un encuentro entre Javier Milei y el gendarme, aunque la decisión final dependerá de la agenda y de los análisis sobre la oportunidad política del gesto, según precisaron en Infobae en Vivo.

Controversia por la repatriación y la foto oficial

Según trascendió, el gobierno consideró que durante la liberación de Gallo se rompieron los canales diplomáticos habituales y que la gestión debería haberse realizado por medio de la Cancillería. El Poder Ejecutivo interpreta que la maniobra buscó evitar que las autoridades locales capitalicen políticamente la liberación.

La presencia de Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gendarmería en el Edificio Centinela refuerza el respaldo institucional al operativo

La difusión de la foto conjunta que se realizará hoy apunta a reposicionar a las autoridades nacionales en el centro de la escena. El acto en el Edificio Centinela busca transmitir un mensaje de unidad y control institucional sobre el operativo de regreso de Gallo.

Expectativa por declaraciones y repercusiones políticas

La conferencia de prensa genera expectativa en el ámbito político y mediático. Se esperan declaraciones de Patricia Bullrich y de Alejandra Monteoliva sobre el proceso de liberación y repatriación, así como la posición oficial respecto a los actores involucrados.

Sectores cercanos al gobierno anticipan que la senadora Bullrich ratificará la postura institucional y responderá a las críticas sobre los procedimientos adoptados. También se prevén repercusiones a partir de las declaraciones que la funcionaria realizó recientemente en un acto público, donde se refirió al rol de la Asociación del Fútbol Argentino y de dirigentes venezolanos en la negociación.

El gobierno nacional apunta a reposicionar el control institucional tras el quiebre de los canales diplomáticos durante la liberación del gendarme

Además, se aguarda la palabra de Nahuel Gallo, quien regresó al país tras permanecer detenido en Venezuela. Su testimonio aportará detalles sobre las condiciones de su liberación y sobre el traslado hasta la Argentina.

