Francisco Paoltroni denunció adoctrinamiento escolar en Formosa y reclamó una intervención federal

El senador por Formosa analizó la polémica por el adoctrinamiento a niños en su provincia y asegura que es una práctica de 30 años. Además, opina sobre la interna en La Libertad Avanza y el rol de Victoria Villarruel (Infobae al Amanecer)

El senador nacional por Formosa de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, calificó la situación educativa y política de su provincia como “terminal” y pidió una intervención federal ante el ciclo de “adoctrinamiento” que, según él, se vive bajo el gobierno de Gildo Insfrán.

“Lo de Formosa es terminal, esto no tiene más arreglo sino a través de una intervención federal”, sostuvo durante una entrevista en Infobae al Amanecer -con la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar- al analizar el video viral en el que se observa a alumnos de primaria elogiando y agradeciendo al gobernador durante la inauguración de una escuela.

“En el inicio de clases, todos los años, en todas las escuelas de la provincia, se le agradece al señor gobernador por los útiles. Así, en estos términos. Es el adoctrinamiento de una provincia que hicieron comunista”. El senador relató que incluso en colegios privados se imparten estos mensajes: “Yo mando a mis hijos a una escuela privada y en un momento le llamé la atención a la directora. Le dije: ‘¿Pero usted cómo va a agradecer al gobernador?’”, explico durante la entrevista.

"Tío Gildo": Insfrán se hizo entrevistar por alumnos para autoelogiarse

Paoltroni explicó que el fenómeno no es nuevo y remarcó: “Esto se vive en Formosa hace 30 años”. El video, que mostró a niños leyendo preguntas y comentarios en tono elogioso hacia Insfrán, motivó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación le exigiera explicaciones al gobierno provincial. Para Paoltroni, “le bajan un libreto a todos los docentes, incluso en las escuelas privadas”, y la práctica está “naturalizada”.

El senador fue contundente al definir el sistema formoseño: “Lo de Formosa es terminal. Ya no es parte de la República. Está dentro del territorio, pero no es parte de la República”. Criticó la dependencia del Estado provincial: “Le enseñaron a la gente a comer de la mano. Todo depende del Estado: el empleo, la vivienda, todo es del Estado”. Y, según Paoltroni, quienes no se adaptan a esa lógica “se fueron de Formosa” y buscan oportunidades en otras provincias.

Paoltroni criticó la gobernación de Insfrán y que quienes no se acostumbran se van a otras provincias (Infobae al Amanecer)

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, conducida por Sandra Pettovello, definió el episodio como “adoctrinamiento político” y cuestionó la “propaganda político-partidaria” en el aula.

La interna en LLA y el vínculo con Victoria Villarruel

Consultado sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, Paoltroni sugirió que la funcionaria desarrolla una agenda propia y se aleja de las ideas originales de La Libertad Avanza: “Está persiguiendo una estrategia de instalarse y de ser alguna alternativa para el 2027. Ha estado también haciendo declaraciones contrarias a las ideas que la llevaron a la vicepresidencia”.

Para el legislador, “todo indica que sí, por las declaraciones que hace”, y deslizó que Villarruel podría terminar como opción de Insfrán y Cristina Kirchner.

Al recordar la visita de Villarruel a Formosa, Paoltroni fue categórico: “Cuando ella vino 21 días antes de las elecciones nacionales, donde estábamos pidiendo la intervención federal por todas las irregularidades, no podés venir felizmente a esta provincia siendo la vicepresidente. Yo creo que de alguna manera compró que el Gobierno se caía y se comió la curva”.

"No podés venir felizmente a esta provincia siendo la vicepresidente", sostuvo Paoltroni sobre la visita de Victoria Villarruel a Insfrán en octubre del año pasado

El senador remarcó que, a su entender, Villarruel “no está dentro de La Libertad Avanza, tampoco está dentro del Gobierno, es la vicepresidenta de la Nación, pero desde lo partidario no está más”. No obstante, consideró que no corresponde que renuncie a su cargo: “Me parece que está correcto, como ordena la Constitución. Ahora, si vos llegaste a la vicepresidencia abrazada a unas ideas y de pronto cambiás las ideas, te volvés nacionalista, atacás el modelo económico, la baja de la edad de imputabilidad y generás escozor permanentemente, eso no habla bien de uno”.

Reformas económicas, consumo y el desafío productivo en Formosa

En el tramo final de la entrevista, Paoltroni opinó sobre los principales desafíos económicos del Gobierno nacional: “A mí lo que más me preocupa ahora en el corto plazo es la flexibilización del sistema financiero. El apriete monetario es muy fuerte. Si no ceden las tasas de interés, tanto las PYME como las familias, esto se está haciendo un poco largo”.

Además, expresó que la situación golpea a los hogares y las empresas: “Preguntale a la gente cuánto se le fue en la tarjeta, de cuánto compró realmente y cuánto terminó pagando con esos intereses sumados. La tarjeta te come todo. Cuando pagás el mínimo o no pagás, peor todavía. Ahí entrás en un callejón sin salida”, aseveró.

Sobre la polémica por el consumo de carne, aclaró: “Yo dije que el ojo de bife es como manejar una Ferrari. Es un lujo. El ojo de bife hoy vale 24 mil dólares en el mundo. Hablé de los desafíos de la carne vacuna, de cómo aumentar la producción y bajar el precio del mercado interno”.

El senador formoseño por LLA, Francisco Paoltroni

Paoltroni defendió el consumo de proteínas en la Argentina: “Estamos en récord de consumo de proteínas cárnicas en la suma de las carnes: pollo, cerdo, vacuno. Estamos en 116 kilos”, aunque admitió que la producción ganadera necesita crecer.

En cuanto a la situación provincial, advirtió: “Acá se sufrió mucho el sector agrícola, de tres cosechas muy malas, Santiago del Estero y Chaco. Hubo problemas en la cadena de pago. La ganadería está en un muy buen momento y sí, lo que está ligado al consumo en Formosa está muy mal, el comercio y todo lo que es ligado al consumo, porque en Formosa no hay sector privado. Entonces, los sueldos del Estado son bajísimos. Si hay un poder adquisitivo bajo en el país, es el de Formosa”.

