Política

Un senador libertario justificó la caída de consumo de carne porque “es un lujo” y lo comparó con manejar una Ferrari

Francisco Paoltroni señaló que la “carne vacuna argentina es la más baja del mundo” y que se está yendo “hacia la normalidad” en la ingesta de los productos cárnicos

Guardar
El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, comparó comer carne con manejar una Ferrari

Con un comentario que traerá polémica, el senador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, defendió hoy la caída en la capacidad de consumo de carne, al señalar que es un bien “de lujo” en el mundo, y lo comparó con manejar una Ferrari, la icónica marca de autos de alta gama.

“La carne vacuna argentina es la más barata del mundo. Eso hizo que la actividad ganadera quedara diezmada, que no hayamos podido crecer en ganadería y de hecho, durante el kirchnerismo perdimos diez millones de cabezas”, arrancó Paoltroni su argumento.

El dirigente y empresario ganadero comparó la situación local con la de Brasil y advirtió sobre la transformación del consumo de carne en la Argentina, que se encamina a igualar los patrones internacionales.

“Hoy nos parecemos un poquito más a la normalidad mundial, ¿Qué es lo que más se come en el mundo? Primero pescado, después pollo, después cerdo y el vacuno es un verdadero lujo. Bueno, hoy en Argentina estamos recomponiendo stock de a muy poquito. Y eso es lo que hoy cuesta en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna", siguió el legislador libertario, en diálogo con la periodista Mariana Contartessi por radio La Red.

El legislador aseveró que, al contrario de lo sucedido en Brasil, país que “triplicó la cantidad de vacas”, y que la situación del país “tiene menos vacas casi que en 1960″. “Eso fue por todas las restricciones que le pusieron: cierre de exportaciones, todo tipo de desdoblamiento cambiario, retenciones”, apuntó.

El senador especificó que los cortes parrilleros tradicionales argentinos como vacío, matambre y costilla no son los preferidos en el exterior. “Un ojo de bife es un lujo”, sintetizó.

Ante la pregunta del impacto negativo que tiene el cambio de hábitos para muchos consumidores, Paoltroni lo justificó: “Si vos toda la vida anduviste en Ferrari, sin saber que era un lujo y sí, te puede doler un poco. Pero andar en Ferrari es un lujo. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo. Desde hace ochenta años en la Argentina".

“El lomo va a ser para pocos como en cualquier lugar del mundo, porque la Ferrari también es para pocos. Si no, volvemos a lo mismo de siempre, la felicidad del pueblo y terminaste con 50% de pobreza”, concluyó el legislador.

La recomposición del stock ganadero, advirtió Paoltroni, avanza a un ritmo muy pausado. El legislador vinculó la contracción productiva con el efecto social en regiones tradicionalmente dedicadas a la ganadería. “Eso es lo que hoy cuesta, en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna. ¿Pero a costa de qué? A costa de tener una provincia pobre en Formosa, donde la actividad por excelencia es la ganadería”, señaló el senador.

Sin embargo, insistió que se está yendo a una “normalidad” en la actividad agropecuaria. “¿Cuáles son los desafíos de la ganadería? Aumentar la producción. Aumentar la producción significa más empleo, más ingreso de divisas y más barato los cortes que tienen preferencia argentina. ¿Qué quiere decir? Cuanto más kilos de carne produzcamos, vamos a poder exportar más los cortes caros y abaratar más los cortes internos", ejemplificó.

Días atrás, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, atribuyó en Infobae en vivo la baja en la ingesta de carne vacuna no solo a los precios elevados, sino también a un cambio en las costumbres alimentarias. Argentina sigue figurando entre los países con mayor consumo de proteína animal a nivel mundial.

El fenómeno económico de la pérdida de capacidad de ingresos familiares es extendido, y se observa en el endeudamiento. Según datos de la consultora Eco Go, las deudas contraídas con entidades no bancarias –principalmente billeteras virtuales– ya equivalen al 34% del ingreso familiar. Este escenario, marcado por el endeudamiento creciente, condiciona el acceso a alimentos y modifica los hábitos de consumo.

Temas Relacionados

Francisco PaoltroniArgentinaSociedad Rural ArgentinaLa Libertad AvanzaConsumo de carneÚltimas noticiasCarneFerrari

Últimas Noticias

Trapitos, salud y espacio público: las reformas que impulsará La Libertad Avanza en CABA tras el discurso de Milei en el Congreso

El bloque libertario encabezado por Pilar Ramírez presentará algunas de las 66 iniciativas convenidas con Manuel Adorni. Será luego de que Jorge Macri inaugure el período ordinario

Trapitos, salud y espacio público:

El régimen chavista trasladó al gendarme argentino Nahuel Gallo y hay incertidumbre por su paradero

Internos del penal confirmaron su salida. El Gobierno argentino y la familia ya fueron informados de la novedad y esperan que pueda ser liberado mientras exigen saber dónde está

El régimen chavista trasladó al

Milei terminó el discurso que dará ante la Asamblea Legislativa: repaso final con Adorni en Olivos y aprestos para una noche clave

El primer mandatario se reunió con el jefe de Gabinete esta mañana en la Quinta Presidencial. A las 21 y por cadena nacional, hablará en el Congreso Nacional para la apertura de sesiones ordinarias

Milei terminó el discurso que

Dos gobernadores de la UCR pelean por imponer su estrategia para 2027: los obstáculos para el armado nacional

Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro lideran los dos sectores de la interna del partido centenario. Sin candidato a presidente, crecen los rumores sobre el mendocino en la fórmula presidencial con Javier Milei

Dos gobernadores de la UCR

El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?

En los próximos días, más de un millón de italianos en América Latina recibirán un sobre en sus casas. Se vota una reforma constitucional que busca separar las carreras de magistrados y fiscales. Mientras el gobierno de Meloni habla de “modernización”, la oposición advierte por el fin de la independencia judicial

El referéndum que divide a
DEPORTES
Con un gol de Ángel

Con un gol de Ángel Di María, Rosario Central le gana a Newell’s en el clásico por el Torneo Apertura

Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger Tigre II

El accidentado debut de Mick Schumacher en la IndyCar: terminó arriba de otro auto en la primera vuelta

Faustino Oro salvó su invicto en el Open de Moscú y mantiene el sueño de convertirse en gran maestro

TELESHOW
La técnica de Juan José

La técnica de Juan José Campanella para introducir jamón ibérico a través de la aduana: “Es lo único que no pasa por el escáner”

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que las

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Andrés Neuman: “Nos parece que nuestras vivencias son únicas, por eso nos cuesta compartirlo”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán