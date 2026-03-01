Un senador libertario justificó la caída de consumo de carne porque “es un lujo” y lo comparó con manejar una Ferrari

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, comparó comer carne con manejar una Ferrari

Con un comentario que traerá polémica, el senador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, defendió hoy la caída en la capacidad de consumo de carne, al señalar que es un bien “de lujo” en el mundo, y lo comparó con manejar una Ferrari, la icónica marca de autos de alta gama.

“La carne vacuna argentina es la más barata del mundo. Eso hizo que la actividad ganadera quedara diezmada, que no hayamos podido crecer en ganadería y de hecho, durante el kirchnerismo perdimos diez millones de cabezas”, arrancó Paoltroni su argumento.

El dirigente y empresario ganadero comparó la situación local con la de Brasil y advirtió sobre la transformación del consumo de carne en la Argentina, que se encamina a igualar los patrones internacionales.

“Hoy nos parecemos un poquito más a la normalidad mundial, ¿Qué es lo que más se come en el mundo? Primero pescado, después pollo, después cerdo y el vacuno es un verdadero lujo. Bueno, hoy en Argentina estamos recomponiendo stock de a muy poquito. Y eso es lo que hoy cuesta en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna", siguió el legislador libertario, en diálogo con la periodista Mariana Contartessi por radio La Red.

El legislador aseveró que, al contrario de lo sucedido en Brasil, país que “triplicó la cantidad de vacas”, y que la situación del país “tiene menos vacas casi que en 1960″. “Eso fue por todas las restricciones que le pusieron: cierre de exportaciones, todo tipo de desdoblamiento cambiario, retenciones”, apuntó.

El senador especificó que los cortes parrilleros tradicionales argentinos como vacío, matambre y costilla no son los preferidos en el exterior. “Un ojo de bife es un lujo”, sintetizó.

Ante la pregunta del impacto negativo que tiene el cambio de hábitos para muchos consumidores, Paoltroni lo justificó: “Si vos toda la vida anduviste en Ferrari, sin saber que era un lujo y sí, te puede doler un poco. Pero andar en Ferrari es un lujo. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo. Desde hace ochenta años en la Argentina".

“El lomo va a ser para pocos como en cualquier lugar del mundo, porque la Ferrari también es para pocos. Si no, volvemos a lo mismo de siempre, la felicidad del pueblo y terminaste con 50% de pobreza”, concluyó el legislador.

La recomposición del stock ganadero, advirtió Paoltroni, avanza a un ritmo muy pausado. El legislador vinculó la contracción productiva con el efecto social en regiones tradicionalmente dedicadas a la ganadería. “Eso es lo que hoy cuesta, en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna. ¿Pero a costa de qué? A costa de tener una provincia pobre en Formosa, donde la actividad por excelencia es la ganadería”, señaló el senador.

Sin embargo, insistió que se está yendo a una “normalidad” en la actividad agropecuaria. “¿Cuáles son los desafíos de la ganadería? Aumentar la producción. Aumentar la producción significa más empleo, más ingreso de divisas y más barato los cortes que tienen preferencia argentina. ¿Qué quiere decir? Cuanto más kilos de carne produzcamos, vamos a poder exportar más los cortes caros y abaratar más los cortes internos", ejemplificó.

Días atrás, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, atribuyó en Infobae en vivo la baja en la ingesta de carne vacuna no solo a los precios elevados, sino también a un cambio en las costumbres alimentarias. Argentina sigue figurando entre los países con mayor consumo de proteína animal a nivel mundial.

El fenómeno económico de la pérdida de capacidad de ingresos familiares es extendido, y se observa en el endeudamiento. Según datos de la consultora Eco Go, las deudas contraídas con entidades no bancarias –principalmente billeteras virtuales– ya equivalen al 34% del ingreso familiar. Este escenario, marcado por el endeudamiento creciente, condiciona el acceso a alimentos y modifica los hábitos de consumo.