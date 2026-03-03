Política

Nahuel Gallo cenó con su familia por primera vez después de 448 días: “Pidió algo que extrañaba con todo su corazón”

El gendarme argentino permanece en el Edificio Centinela donde se recupera tras estar encerrado por el régimen chavista en Venezuela. “Cuando él esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad”, anticipó su esposa

Guardar
Nahuel Gallo, su esposa y
Nahuel Gallo, su esposa y Víctor, su hijo, compartieron la primera cena tras su regreso al país

El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación en el Edificio Centinela de la Gendarmería, donde lleva a cabo una serie de estudios psicofísicos para determinar su condición antes de regresar a su hogar. Sin embargo, recibe la visita de su familia y su esposa compartió una imagen de la primera cena que tuvieron junto a su hijo.

A través de sus redes sociales, María Alexandra Gómez compartió el momento que se vivió anoche: “Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”.

“Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días. Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso“, explicó.

El proceso de recuperación de Gallo es riguroso y está supervisado por equipos médicos y psicológicos de la Gendarmería. Según informó Infobae, el gendarme continúa bajo observación, sometiéndose a diversos análisis para monitorear las consecuencias físicas y psicológicas tras su prolongada detención. Fuentes cercanas a la familia detallaron que la prioridad es la salud integral del gendarme, quien se encuentra en un ambiente controlado y protegido, sin contacto con la prensa y con acceso restringido por recomendación profesional.

Durante los 448 días que permaneció en Venezuela, Gallo enfrentó condiciones adversas y limitaciones en el acceso a la atención médica. Su esposa enfatizó que la salud fue un recurso negado de manera deliberada durante el cautiverio. Actualmente, la Gendarmería Nacional dispuso un protocolo de seguimiento para garantizar su restablecimiento antes de definir cualquier paso respecto a su futuro profesional y familiar.

La familia Gallo agradece la contención recibida y subraya que la prioridad actual es la recuperación. La esposa del gendarme remarcó que la denuncia de los crímenes de lesa humanidad sufridos durante el cautiverio será realizada cuando Nahuel esté listo para compartir su vivencia en público. “Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, expresó en su perfil público.

El oficial Nahuel Gallo, reconocido
El oficial Nahuel Gallo, reconocido por su servicio, comparte un tierno momento con su hijo durante un encuentro público, rodeado de asistentes.

Durante su permanencia en el Edificio Centinela, Gallo recibió visitas de autoridades de la Gendarmería y compartió un almuerzo institucional con los jefes de la fuerza, en una señal de respaldo institucional y contención. Además, se le practicaron análisis médicos exhaustivos y se evalúa su evolución día a día para definir los siguientes pasos de su reintegración tanto a la vida familiar como a su actividad profesional.

Por otro lado, las fuentes indicaron que las autoridades evalúan premiarlo o condecorarlo. Oficialmente, Gallo es considerado, por el momento, víctima de una detención ilegítima.

“Hay muchas cosas que resolver. Desde su sueldo que está depositado en su cuenta, hasta pagar impuestos. Todo eso lleva tiempo”, detallaron. Aclararon que tiene acceso a su celular, a la televisión y diarios. “Los tiempos los maneja él”.

Vista del Edificio Centinela de
Vista del Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, mostrando su arquitectura brutalista, la bandera nacional y un cañón histórico en su exterior. (Adrián Escandar)

Otro asunto que está en estudio es su próximo destino de servicio. Gallo está destinado a Mendoza, pero es probable que consensúen un traslado a Buenos Aires de forma definitiva. “Lo está pensando”, detallaron. “Hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta”, agregaron.

“Primero están los estudios clínicos, radiografías, resonancias, exámenes de nutrición y psicológicos”, explicaron. También oftalmológico, durante todo el tiempo que permaneció encerrado, no usó sus anteojos. Este lunes pasó por el hospital Militar para realizarse una tomografía y pasó por la guardia por ese motivo.

Aunque a simple vista se nota que, al menos, perdió varios kilos, la fuente destacó: “Está evolucionando muy bien, todavía se está ubicando en tiempo y espacio”, cerraron.

Temas Relacionados

Nahuel GalloVenezuelaGendarmeríaRégimen Chavistaúltimas noticias

Últimas Noticias

Tras la apertura de sesiones de Kicillof, el peronismo reflota la tensión y posa la lupa en las internas locales

El 15 de marzo habrá elecciones en 18 municipios, algunos de peso como General Pueyrredón o San Nicolás. El gobernador ya transita la construcción hacia 2027, pero tiene un frente interno sin resolver. Lo que dejó el discurso

Tras la apertura de sesiones

La matriz ideológica de Milei: valores occidentales, estoicismo y populismo de derecha

El filósofo Luis Diego Fernández analizó en Infobae a la Tarde la estructura ideológica que sostiene al gobierno de Javier Milei, desde la reivindicación de los valores occidentales y el auge del estoicismo hasta la consolidación de un populismo de derecha con impronta argentina

La matriz ideológica de Milei:

“Tío Gildo”: la entrevista de Insfrán con alumnos de Formosa que causó indignación

El gobernador aprovechó la inauguración de una escuela para transmitir por la agencia de comunicación provincial un diálogo con niños que elogiaron su gestión

“Tío Gildo”: la entrevista de

Comenzó el juicio al capo narco acusado de armar un plan criminal contra un ministro y dos funcionarios judiciales

Leonardo Airaldi empezó a ser juzgado por dos causas de narcotráfico anteriores al presunto esquema de atentados. Permanece alojado en la cárcel de Ezeiza como preso de alto riesgo

Comenzó el juicio al capo

El Gobierno desmiente a Victoria Villarruel, redobla las críticas y le reclama alineamiento político

Los mensajes nocturnos de la Vicepresidenta en las redes sociales fueron cuestionados por la Casa Rosada. “Lo único que queremos es que haga su trabajo”, sentenció un integrante de la mesa chica

El Gobierno desmiente a Victoria
DEPORTES
Las cuatro sedes alternativas para

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

El video inédito de la furia de Franco Mastantuono tras ser expulsado en Real Madrid-Getafe

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

TELESHOW
L-Gante habló sobre su polémica

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

INFOBAE AMÉRICA

El depuesto líder supremo de

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Cómo un virus gigante oculto en un pantano japonés podría explicar el origen de la vida en la Tierra

El 69% de las microempresas en El Salvador se mantiene en la subsistencia

Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Recaudación en Panamá crece 12%, pero ingresos quedan $2,684 millones bajo lo presupuestado